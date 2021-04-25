環保署：台灣每人每年產生417公斤垃圾，六都佔全國超過七成

全台人口負成長，垃圾量卻不減反增。環保署統計資料顯示，2020年我國一般廢棄物產生量再創新高，全國合計986.9萬噸，平均每人每年約產生22.2公斤廚餘與417公斤的垃圾。

其中，六都產生全國超過七成的廢棄物；六都中，以台北市人均垃圾量最低，桃園市最高。

2020全台廚餘產生量高 焚化量能減、掩埋量增

2020年台灣首度迎來人口負成長，但廢棄物卻未減量。環保署統計，2020年全台一般廢棄物總量986萬9675噸，為有統計以來的新高。

2020年一般廢棄物總量較2019年成長約0.5%，增加了5.7萬噸；當中可再細分，約有53%為資源垃圾、41%一般垃圾、5%廚餘。廚餘的年成長率更是高達6.3%，平均每人一年產生22.2公斤的廚餘與417公斤的一般廢棄物。

由於全台多座垃圾焚化廠陸續達使用年限，進入屆齡整改期，2020年的一般廢棄物焚化處理量，也較2019年減少了25萬噸（達378.9萬噸）；衛生掩埋量則較2019增加2萬噸（達10.6萬噸），創下10年來新高。

2020年回收再利用量則增加28萬噸以上（達580.7萬噸），回收率約為58.8%，較2019年的56.2%比率略微提高。

垃圾妥善處理率連年降 跌回20年前水準

近五年來，根據環保署統計，全國一般廢棄物「妥善處理率」連年下降，從2016年的99.1%，降到2020年只剩94.8%，跌回2001年水準。

2020年底結算時，未處理的暫存廢棄物還有53.2萬餘噸，創下2018年有統計以來的新高。

一般廢棄物妥善處理率＝一般廢棄物處理量／（一般廢棄物產生量+上期期末一般廢棄物暫存量）*100%。

全台50多萬頓垃圾尚未處理，是否跟焚化爐整改有關，環保署環境督察總隊對此解釋，全台各地焚化廠確實陸續進行整改作業，但整改期程僅是延長原先「歲修」工作時間，若地方政府妥善調度，不至於造成垃圾無法處理的問題。

環境督察總隊長李建育表示，會進一步了解各地申報狀況，以及妥善處理率下降的原因，原則上是暫存於掩埋場再進行資源化、燃料化處理。

六都人均垃圾量佔全台七成，北市低於全國平均

各縣市資料顯示，廢棄物暫存量以桃園市19.3萬噸居全國最高，人均廢棄物產生量則排全國第二，僅次於基隆市；妥善處理率最差的則為南投縣（60%）及雲林縣（63％），兩縣市加總起來，共有24萬噸的廢棄物暫存待處理。

此外，比較各縣市環保機關的一般廢棄物統計數據，六都產生全國超過七成的廢棄物。首都台北市的人均廢棄物量為本島最低，每日僅0.81公斤，每年約297公斤，低於全國平均的417公斤。

相較之下，桃園市的人均廢棄物量最高，每人每日產生約1.52公斤的垃圾，為六都之最，僅次於基隆市。

全國「暫置廢棄物」第一名 桃市：境內僅一座焚化爐

比較歷年數據，近三年來桃園市的「人均廢棄物產生量」逐年增加，廢棄物妥善處理率也連年下降，2020年大跌6%，只剩85%，為六都最差，有19.3萬噸的廢棄物暫存未處理，為全國最多，占全國「暫置廢棄物」的35%。

根據統計，桃園市的一般廢棄物總量由2011年的67.1萬噸，增加到2020年的125.8萬噸，十年來增加了將近一倍。雖然回收率達六成，每年仍有約50萬噸的廢棄物需要焚化或掩埋處理。

對此，桃園市環保局表示，由於桃園市近年來的人口持續成長，也增加了廢棄物總量，但桃園市境內僅有一座焚化爐，每年的處理量約40萬噸，因此出現廢棄物暫存的狀況。為了解決問題，桃園市也正在設置「觀音生質能中心」預計年底前可以運轉，屆時可增加21萬噸的焚化量及4.9萬噸的厭氧消化設備，有助於解決桃園市暫存廢棄物的去化。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航