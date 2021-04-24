軍方宣布找到印尼失蹤潛艦的殘骸，船上氧氣已耗盡、獲救希望渺茫

（中央社）印尼海軍一艘載有53人的潛艦（ KRI Nanggala 402 ）21日演習時失聯，經連日搜尋，印尼軍方今天證實，已尋獲失聯潛艦的殘骸。

印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）表示，他們在這艘潛艦失聯前最後通報的海域發現了殘骸。

印尼海軍這艘已服役44年的潛艦KRI Nanggala-402 ，21日演習期間準備魚雷試射時，在峇里島外海失聯，印尼已有數百軍人投入搜索。這艘潛艦為德製209型。

官員表示，潛艦失去動力下氧氣只能供氧3天，氧氣今天凌晨已耗盡，但依然遍尋不著潛艦下落，53人獲救希望渺茫。

氧氣耗盡，獲救希望日趨渺茫

印尼海軍一艘載有53人的潛艦21日演習時失聯，儘管美軍已派P-8反潛機協助搜尋，但仍無潛艦消息。由於艦上氧氣今天凌晨耗盡，獲救希望日趨渺茫，重心恐轉為找到潛艦並打撈。

《路透社》報導，印尼海軍已派搜救直升機和船艦到潛艦失去訊號的區域，澳洲也派出配備聲納系統的軍艦和一架直升機協助，印度一艘深潛救援艦也在趕來途中。

但失聯潛艦艦身破裂的隱憂升高。大部分救援系統都無法在水深600公尺處操作，印尼當局相信失聯潛艦沉沒於水深600到700公尺處。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究院研究員許瑞麟說：「現在恐得考慮到，潛艦已下沉到超過本身最大下潛深度後導致艦體破裂的可能性。」

印尼官員昨天表示，如果艦身完整，在還能運作的情況下，艦上氧氣也只能撐到今天清晨。

印尼軍方發言人艾瑪德（Achmad Riad）稍早在記者會上說：「截至目前我們還沒發現潛艦下落…但在現有設備的協助下，我們應能找到。」

包括像許瑞麟在內一些專家認為，如果先前偵測到的異常磁性訊號證實並非來自失聯潛艦，印尼就必須擴大搜索範圍，並警告如潛艦沒入「極深」海域，要尋獲的機會就相對更渺茫。

峇里島海域最深可能超過1500公尺。

印尼潛艦艦隊指揮官哈利蘇堤萬（Harry Setiawan ）也在這艘失聯潛艦上。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範