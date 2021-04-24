台鐵施工安全又出包！工人違規跨過鐵軌遭太魯閣號擦撞受傷，臨軌工程將全面停工

台鐵一列太魯閣號列車今（24）日上午通過武塔站時，因廠商違規進場施作月台加高工程，1名工人在軌道上遭列車撞傷；由於剛剛發生太魯閣號事故，台鐵的施工安全問題備受關注。台鐵稍晚宣布，即日起全部臨軌工程（事涉立即安全性者除外）全面停工，並進行各項改善措施，並配合勞動部對台鐵204件臨軌工程特檢改善，辦理完後才復工。

違規施工，台鐵要罰廠商30萬

根據台鐵新聞稿表示，宜蘭工務段執行的「鐵路行車安全改善六年計畫一宜蘭工務段轄內月台提高工程（武塔站）」，承攬廠商為虹暘營造有限公司，契約金額951萬元，依規定於每天上工前派員至南澳站行車室辦理保修作業申請。

今日早上，於08時06分時宜蘭工務段人員完成保修作業申請，08時30分時廠商派駐行車室列車監視人員及瞭望員到達行車室，尚未交付行調電話及到現場作危害告知，即接獲通報人員受傷。

宜蘭工務段除接受鐵路警察調查外，並派員陪同受傷工人前往醫院就醫，外部擦傷已處理並已完成進一步檢查，人員清醒無礙在院休息。

宜蘭工務段後續將依法配合勞檢單位檢查，並將依工程採購契約規定進行裁罰。依據台鐵與廠商的契約的相關罰則，台鐵局承攬人（此指工程的承包商），如果違反安全衛生，可以扣罰懲罰性違約金新台幣10~30萬元；承攬人因安全衛生設施不足或檢查管理不實，導致發生重大職災，每次扣罰30萬元；發生重大意外事故造成第3人損害、台鐵局財產損失或阻斷行車運轉，除應賠償損失外，每次扣罰10萬元。

《中央社》報導，事故發生後，受傷的52歲王姓工人被送往羅東博愛醫院，林姓包商趕到醫院探視，但面對媒體詢問，林姓包商只說，上午沒工作，不知發生什麼事。

台鐵局宜蘭工務段長李建勳表示，虹暘日前申請今天施工，台鐵局經評估後認為施工處在月台上，非軌道上，同意今天施工，且有人行陸橋安全通道，提供工人抵達施工現場。但工人未走人行陸橋導致職業安全事件。宜蘭縣政府勞工處長林文裕說，已展開調查勞工安全部分是否合乎規定。

《中央社》報導，內政部警政署鐵路警察局花蓮分局說，初步調查工人疑貪圖方便，橫跨鐵軌拿東西，可能引發列車碰撞意外，涉公共危險罪。

花蓮分局長謝明順說，武塔站正進行第二月台加高工程，5名員工上午8時進場動工，其中52歲王姓工人疑貪圖方便，直接橫越鐵軌到第一月台拿東西，發現爬不上去，要回頭發現列車將進站，來不及閃過遭擦撞受傷。

至於工地是否違法假日施工，謝明順表示，基本上假日不能施工，由台鐵局依契約研議，目前工地全面停工。

台鐵宣布全面停工，配合檢查

由於本月月初才剛剛發生造成重大傷亡的太魯閣事故，台鐵的施工安全備受關注，交通部長從林佳龍換成王國材，台鐵局也才剛選出了新局長杜微，又發生這樣因違規施工造成的受傷。雖然工人受傷不嚴重，不過總統府和行政院都立即嚴肅要求交通部應從速、從嚴進行調查與處罰，兩百多項相關工程。

台鐵局則表示，今天發生這起違規侵入軌道受傷事件，顯示工地與施工管理尚有不足，臺鐵局決定自即日起，全部臨軌工程（事涉立即安全性者除外）全面停工，並進行各項改善措施以確保工地施工安全。台鐵並強調，安全改革是當前臺鐵最重要的課題及工作，會以武塔人員受傷案為戒，展現加速推動安全改革的決心。

台鐵也表示，本次事故囿於廠商施工人員行車安全觀念薄弱，不遵守鐵路行車安全規範，臺鐵局將利用停工期間對廠商及本局人員進行「行車安全觀念講習」，並配合勞動部對臺鐵204件臨軌工程特檢之改善，辦理完成後始得一一復工。

另外台鐵也說，武塔站是未派站員之招呼站，致廠商人員有可乘之機，於台鐵局監督人員在南澳站申請保修尚未至武塔站時，違規提早施作，臺鐵局將檢討招呼站工程的監督作業規定，如於招呼站亦同時派遣監督人員。未來為落實招呼站臨軌作業執行面，將考量於招標規範中詳列相關施作規定，以及合理工期，以確保安全。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範