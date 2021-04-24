《毒水曝光》：未痊癒的日本社會傷口

記者深入虎穴拍攝真相，然後公諸於世伸張正義。這個電影橋段屢見不鮮，去年有講述蘇聯大饑荒的《新聞守護者》（Mr. Jones），最近又有圍繞日本「水俁病」事件的《毒水曝光》（Minamata）。橋唔怕舊，每次觀看這類作品都會很投入和有共鳴，是時代感驅使吧？當下的香港社會與電影入面的世界差不多，掌握權力的人謊話連篇、欠缺人性，追求真相的記者和媒體被打壓，公義得不到彰顯。真相，是被壓迫者最大的武器，如果沒有真相，就難以追究不公義的事。

《毒水曝光》圍繞一件匪夷所思、至今仍未完結的日本「黑歷史」。在日本熊本縣水俁灣附近有一間製造化學肥料的工廠「窒素株式會社（チッソ株式会社）」，由1932年起向大海排放污水，造成附近的居民和動物中毒，由有機水銀引發的汞中毒性中樞神經疾患因而被稱為「水俁病」，患者會出現手足麻痺、運動障礙、失智、聽力及言語障礙的症狀；嚴重者甚至會痙攣、神經錯亂和死亡。工廠至今仍未關閉，只為汞排放設下限制，在熊本及鹿兒島兩縣，已確認的水俁病患者超過二千人，未被認定的患者多達數萬人，事件所引發的法律訴訟，至今竟然仍在日本持續展開。

電影故事則發生於1970年代，講述著名戰地攝影記者尤金史密斯（Johnny Depp 飾）某天收到來自日本的艾琳（美波 飾）邀請，請求他遠赴日本熊本縣水俁市，調查工廠毒水禍害。尤金決定前往日本拍攝，將真相曝光於世界，希望拯救無辜生命。在水俁市示威領袖和居民協助下，他逐步追蹤這宗毒水事件的禍害，拍攝出一幀幀影響後世的照片，但過程中受到不同的打壓…

Johnny Depp今次同時擔任男主角和電影製片，演活了尤金史密斯這個怪人角色，如果你對比戲中Johnny Depp的造型和尤金史密斯的真實樣貌，你會發現Johnny Depp演得非常神似。由於尤金史密斯是攝影記者，所以電影的拍攝風格也經常刻意用深景深和類似硬照的構圖拍攝角度去呈現整個室內房間的所有人物和物件。整體來說，電影雖然是戲劇，但製作得平實，有時候更有紀錄片的感覺，充滿真實感。由於事件悲慘，平實的拍法已足已讓觀眾感到很心痛，感染力強。

此外，戲中有不少著名的日本演員，例如女主角美波、真田廣之、淺野忠信、加瀨亮、國村隼，配樂更由大師坂本龍一操刀。女主角美波平時在日本藝能界的表現一般，長期都只是飾演三、四線配角，代表作只有2007年日劇《有閑倶樂部》，今次擔正荷里活電影女主角令人眼前一亮，散發一種帶有神秘感的氣質，本身是法國和日本混血兒的她，其實很適合西方觀眾口味，相信她以後能夠有更多荷里活電影參演機會。

《毒水曝光》喚起國際社會對日本「水俁病」事件和環保議題的關注，由於事件至今仍未真正得到解決，所以電影在當下別具意義。而Johnny Depp和製作團隊選擇拍攝這齣電影，與當年的尤金史密斯相似，以作品來探討人類當下重要議題，洋溢人道關懷。就正如尤金史密斯曾經講過：「世上已經有太多的虛假和謊言，而我要捕捉生命本身的模樣。」

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責任編輯：Alvin

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