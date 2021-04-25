中壢員警盤查事件：欺負民眾是極大的惡嗎？也不是，就是「便宜行事」

4月23日，音樂老師詹慧玲上班途中，遭桃園市警局中壢分局員警盤查，因拒絕表露身分、罵員警「很蠢」，被依妨害公務罪逮捕，並上銬拘捕九小時。詹女在臉書發文，怒批警察濫權。

詹女發文後，網路隨即炎上。討論集中在「警察可否任意盤查」。雖然釋字第535號解釋，認為警方不得任意盤查人民，但事件的網路討論還是分成兩派，人權派譴責員警濫權，而常民派即使知道人民有拒絕權利，還是主張「看一下身分證又不會死」，一分鐘可解決的事，何必計較？認為詹女過度反應。

而檢調單位表示，警方有無濫權事宜，需靜待調查結果。中壢分局表示，詹女行經之中壢區新興路，因近來發生及查獲多起案件，被列為治安要點加強巡邏地區，員警只是盡責。並認為本案引起社會大眾關注，警方內部會以更委婉方式，有效維護社會治安，保障民眾生命財產安全。

桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇都表態關切此事，希望在維護治安之外，警政單位也保護人權。

各界反應如此。而本案關鍵就在《警察職權行使法》第六條在執行上的解讀空間。兩天內社群媒體上有無數關於法條的解釋，以及民眾若遇上警方盤查，該如何應對等等。其中以石明謹陳述《警職法》對「盤查身分」的執行步驟，最為清楚。很明顯中壢員警就是沒按照程序來，還惱羞成怒，藉著職權侵犯詹女人權——無必要的壓制、上銬、拘捕。

但各方爭論下，有一種聲音比較小，就是關於「人情世事」、「互相」的考量。有人認為，詹女如果口氣態度不要那麼差、不罵人，警察也不會過度反應。而也有人認為員警要帶回警局偵訊也可，但沒必要上銬、留置刁難（包括詹女在警局內被其他員警羞辱）。但這類聲音全都被「法理討論」給壓制，認為根本只看態度、看做人，過於濫情與「蠢」。

但這個角度並非沒道理。特別對台灣社會來說，就是問題的本質。怎麼說呢？可能是台灣民主化、治安轉好後，近幾年風調雨順、國泰民安，所以大家都忽略了一件事：這個世界，無處不是傷害，沒有公理正義可言。

凡事講利益、談交情的灰色時期

戒嚴時期，台灣並無人權，姑且不論。90年代的解嚴初期，台灣面對政治動盪、威權體制崩壞，社會從價值觀到制度都在重整，治安高度敗壞，搶劫、強姦、綁票、遍地黑槍、黑金亂象，社會遠比現在還亂。沈文程的〈1990台灣人〉就在反應當時狀況。

警察在當時扮演什麼角色？就是灰色地帶的象徵。好人也有，壞人也有。他們在政治環境與體制下，遂行人性反應。有的有正義感，奉公執法。有的跟黑道勾結、走私收賄。更多是乖乖當公務員，唯上級之命是從，聽命行事。

只要是活過那個時代，身處社會底層，或生活必須跟龍蛇混雜的人交手過的人就知道，不要相信警察是什麼正義無私的代表，因為你根本不知道遇到的是什麼人。就像在路上遇到陌生的流浪狗，即使牠對你搖尾巴，也不見得就是好意，隨時都可能咬你一口。當時的社會環境，誰都無法相信，人跟人之間只能講利益、講交情，而不是講法律、講公理。遇到什麼事，就叫人去「喬」，遠比奉公守法有用。

過了2、30年，狀況有沒有改善？有。台灣慢慢走向民主法治的社會，人民的權益被重視，治安變好，人也越來越自由。但過去體制與社會所遺留下來弊病，只是減輕——也只能減輕，不會消失。這跟人性有關。

便宜行事的風氣

就像中壢員警盤查事件。大家都會納悶，為何員警無法按照大法官釋字535號解釋的精神，依照法務部的宣導，依法行政？因為從長官、體制到風氣，都還沒有完全扭轉。盤查的員警或派出所女警不知道法務部已明文「民眾有拿手機拍攝的權利」嗎？可能不知道，也可能是知道了卻不理會，欺負民眾無法反抗。那是極大的惡嗎？也不是，就是「便宜行事」。為何便宜行事？因為他是警察，因為他有政府組織授予的權力。雖然法理上，警察跟民眾平等，他們只是擁有政府委託的公權力，必須在法律的監管下行事，但實務上並非總是如此。

舉個例子，一個人在黑夜中遇到歹徒，歹徒手上有槍，要搶劫。此時這個人可以有幾種選擇，可以反抗，可以就範，也可以事後尋求法律協助。這個人會怎麼做？

詹女遇到的狀況就是如此。警察拿著公權力，違法以「個人意志」對待她時，她就如遇到歹徒的行人一般，要嘛反抗（她反抗了），要嘛屈服，然後承受後果。而目前來看，無論員警後來受到怎樣的處置，對詹女的傷害已然造成。

當然有人會說，不能姑息養奸，我們要伸張公理正義，要打造公平祥和的社會。所以必須譴責，然後遏止警察至今仍時為常見的「違法搜索、盤查」惡行。這當然很好，應該要做。不過必須謹守一個觀念：「不要天真」。不要以為自己遇到的都是好人。即使是好人，也有情緒不穩或各種因素，在互動時導致自己受害。

遇到警察不照程序盤查，相信公理正義的人，當然會據理力爭。但詹女事件爆發後，有無數的人紛紛陳述自己曾遭無理盤查的經驗，只是大家都乖乖就範，所以沒幾個像詹女那樣被警察凌虐。但選擇妥協，就是放棄自己的權利，不就是違反了公理正義？對，這個世界就是如此。公平正義是一種追求，是一種理想，不能放棄。但實際面對的時候，必須要保護自己。

就違法盤查這點，網路上有許多應對教學，都是民眾保護自己的方式。但真正要做的是，無論在什麼情況下，只要遇到「力量」比自己強的人，都必須警戒防範。警察有公權力，就是強過民眾的力量。民眾可以依賴，可以警戒，但不要因為他們是公理正義的象徵，就放下戒心。台灣警察濫權的前例極多，之前甚至有檢察官藉職務之便，逼女證人與其性交。這些都是仗勢欺人，都實際發生過。

這樣講，不是要否定警察的價值。只是人性很難捉摸，而且警察這個職業，至今仍受到體制弊病的影響，有許多辛酸。以中壢員警為例，他也有委屈。因為中壢最近治安亮紅燈，上級單位施加壓力在基層身上，他們必須拿出績效（平常警界要求績效的體制弊病，已有不少專論），工作壓力已經很大，因為懷疑詹女是逃逸移工（很多人指出有這個可能），順便盤查，想替自己添個績效，卻遇到詹女那聽了會被挑起怒火的音調反駁，他脾氣一起來，就發生這個事件。這種事所見不鮮。那個員警某程度來說，也是職場壓力下的受害者。

而現在一堆民眾疾呼，要將中壢員警解職送辦。他是壞人嗎？不見得。甚至於還可說執勤認真，只是缺乏法治素養，職務上犯錯。因此要逼到他丟工作，全台各地員警違反盤查的事，也不會因此少了。只是在找替罪羔羊而已。

人活在這個世界，萬般皆苦。警察違法盤查這件事，如果說給了什麼啟示，就是：任何傷害都難以避免，無論天災人禍。相信司法公義，就必須要主張。但平常面對權力大過自己的存在，要予以警戒。平常做好準備，就可稍微減少傷害。人遇到颱風會緊閉門窗、警戒防備。面對權力也當如此。警察違反盤查的文化，一時無法改善，民眾只能熟背《警職法》的規定，看能否將傷害化小，一如面對天災。不要天真以為，執法人員不會傷害自己，如此即可。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航