拜登宣告「亞美尼亞大屠殺」為種族滅絕，土耳其外交部：絕不接受美方「扭曲歷史事實」

美國總統拜登（Joe Biden）昨（24）日在亞美尼亞大屠殺106週年之際，宣告當時的這場悲劇為種族滅絕，為首位美國總統做出這類宣稱。

土耳其外交部發出聲明表示「以最強烈措辭譴責」，外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）批評拜登搞民粹，總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）則稱當年的大屠殺事件「遭第3方政治化，成為干預工具。」

拜登透過聲明向受難者致意，宣告前曾和土耳其總統通話

（中央社）美國總統拜登24日在亞美尼亞大屠殺106週年之際，正式宣告當時的這場悲劇為種族滅絕。這是首位美國總統做出這類宣告。

第一次世界大戰期間及戰後，於1915年4月24日起至1923年間，在土耳其的前身鄂圖曼帝國統治下，估計有150萬亞美尼亞人，因系統性驅逐、飢餓和謀殺而喪生，其中大部分發生於1919年之前。

在106年後的這一天，拜登透過聲明向受難者致意，期許歷史不會被遺忘，並時時保持警戒，反對各種形式的仇恨腐蝕影響。

1915年4月，亞美尼亞平民在鄂圖曼士兵引領下穿過哈爾普特前往附近監獄｜Photo Credit: anonymous German traveler @Wikimedia Commons Public Domain

在昨天做出宣告前，拜登前天曾與土耳其總統艾爾多安通話。根據白宮釋出的通話摘要，雙方談到兩人同意就這兩個北大西洋公約組織（NATO）成員國間相關議題，「建立更進一步合作關係」。白宮方面並未說明兩人是否有談到拜登在昨天宣告亞美尼亞大屠殺為種族滅絕。

不過，不具名的土耳其官員告訴獨立新聞媒體《中東之眼》（Middle East Eye），拜登已向艾爾多安預告，打算作出上述宣告，「艾爾多安已就此作出適當回應」、「倘若拜登如此宣告，安卡拉會發表措辭強硬聲明。」

這名官員還說，兩位總統在電話中都沉著冷靜，不過艾爾多安針對拜登即將作出的宣告表達反對。

土耳其強烈反對種族屠殺說法，強調亞美尼亞誇大族裔死亡人數，且鄂圖曼帝國瓦解時，土耳其裔同樣死傷慘重。用「種族滅絕」來形容此一事件對土耳其領導人而言十分敏感，認為那是一場造成雙方都死傷慘重的悲劇。

但包括法國、加拿大、巴西、德國、俄羅斯、波蘭、荷蘭等至少29國承認事件屬種族滅絕。美國聯邦參議院2019年也曾通過決議，承認亞美尼亞大屠殺是種族滅絕。

聲明觸怒土耳其，土國外交部：絕不接受美方「扭曲歷史事實」

美國總統拜登宣告亞美尼亞大屠殺為種族滅絕，土耳其外交部「以最強烈措辭譴責」。總統艾爾多安稱事件「遭第3方政治化，成為干預工具」；外長卡夫索格魯批評拜登搞民粹。

一如外界預期，拜登24日在亞美尼亞大屠殺106週年之際，正式宣告此一悲劇為種族滅絕，為首位美國在任總統如此宣告。

拜登的聲明激怒北大西洋公約組織盟國土耳其。卡夫索格魯推文稱：「這項聲明純粹基於民粹主義，我們完全反對。」

他強調：「歷史不是三言兩語就可以改變或者重寫。我們絕不接受任何人針對我們的歷史進行說教。政治機會主義是對和平和正義的最大背叛。」

“Words cannot change or rewrite history.”



We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.



We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021

土耳其外交部在聲明中指出，「以最強烈措辭反對並且譴責」美國總統「在激進亞美尼亞社群和反土耳其團體施壓下」作出的聲明。

土耳其外交部指出，土耳其人的良知絕對不會接受美方「扭曲歷史事實」的聲明，「製造了破壞互信和友誼的深層傷痛。」

聲明並且強調：「此一嚴重錯誤除了滿足特定政治圈子之外一無是處，我們呼籲美國總統加以改正，並且支持為了在區域內打造和平共存而進行的努力，尤其是在土耳其和亞美尼亞民族之間。」

Lies do not only distort history, they also claim innocent lives.



We have not forgotten and will never forget our colleagues martyred by Armenian terror!



May their souls rest in peace, and be assured that we will not bow to any lies or pressure.🇹🇷 https://t.co/Kajj5m2gAN — Turkish MFA (@MFATurkey) April 24, 2021

艾爾多安24日致函伊斯坦堡的亞美尼亞宗主教馬沙利安（Sahak Mashalian）說，事件「遭到第3方政治化，成為干預的工具，對誰都沒有好處。」

艾爾多安在信中說：「我們無法允許長達數世紀之久的土耳其人和亞美尼亞人共同生活的文化遭到遺忘。」

第一次世界大戰期間及戰後，於1915年至1923年間，在土耳其的前身鄂圖曼帝國統治下，估有150萬亞美尼亞人，因系統性驅逐、飢餓和謀殺而喪生，其中大部分發生於1919年之前。

《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，土耳其對1915年事件的立場為，當年安納托利亞（Anatolia）東部亞美尼亞人的死難起因於部分亞美尼亞人支持入侵的俄羅斯帝國，對鄂圖曼帝國軍隊叛變，在後續重新安置過程中造成為數眾多傷亡。

土耳其強烈反對「種族滅絕」說法，強調亞美尼亞誇大族裔死亡人數，且鄂圖曼帝國瓦解時，土耳其裔同樣死傷慘重。安卡拉認為這是一場造成雙方都死傷慘重的悲劇。

《紐約時報》報導，美國與土耳其兩國間的關係近年來已經到達了最低點，艾爾多安對華府的態度也愈來愈好戰。

2017年，土耳其打算向俄羅斯購買導彈系統，導致兩國間的緊張關係進一步升溫，時任美國總統的川普（Donald Trump）也於該年12月對土耳其祭出制裁。敘利亞也是兩國關係的衝突點，艾爾多安強烈地批評美國軍隊對敘利亞當地庫德族武力的支持，艾爾多安聲稱這團體發起了對土耳其長達數十年的暴動。而艾爾多安對敘利亞的介入，也考驗著土耳其與北約的關係。

《中央社》報導，華府認為俄製武器會對北約戰機構成威脅，依據《以制裁反制美國敵人法案》（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA）制裁安卡拉，並且排除土耳其參與F-35匿蹤戰鬥機開發計畫。

報導中東新聞的Al-Monitor網站指出，無法繼續參與F-35戰機零件生產，估計於F-35計畫壽命期間，將對土耳其造成90億美元至110億美元（約合新台幣2523億元至3084億元）損失。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺