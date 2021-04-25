疫情海嘯致氧氣和呼吸器供應短缺，印度免除相關醫療設備關稅3個月

印度第二波「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情持續延燒中，導致各地醫院出現氧氣供應、呼吸器等醫療設備短缺的情形。印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）昨（24）日在一場高層級會議上決議，免除對氧氣與呼吸器等相關醫療設備的進口基本關稅和健康稅，為期3個月，盼望提高上述物品的進口量。

印度疫情狂燒也影響全球疫苗供應，武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）先前已通知各參與方，由印度血清研究所負責的疫苗將延遲交貨。

新增病例數屢創新高，莫迪政府並未認真對待疫情

（中央社）為解決第二波武漢肺炎疫情導致醫療資源危機，印度總理莫迪昨天主持一項會議決定，免徵氧氣與呼吸器等相關醫療設備的進口基本關稅和健康稅，為期3個月。

莫迪昨天在主持一項包括財政部、衛生與家庭福利部等部門的高層級會議後推文說，他在高層級會議上，做出免除氧氣和氧氣相關設備及武漢肺炎疫苗進口關稅的關鍵決定。

印度財政部稍後發表聲明說，總理在開會時強調，印度迫切需要增加醫療級氧氣及家庭與醫院病人護理所需設備的供應，所有部會都需要協調工作，增加氧氣和醫療用品的供應。

莫迪得知抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）和原料藥最近免徵基本關稅，建議透過免徵關稅加快提供氧氣有關設備的進口；最後會議做出決議，免除對醫療用氧氣及氧氣鋼瓶、帶鼻導管的呼吸器等供氧設備，及用於氧氣生產、運輸、配送和儲存的設備，及武漢肺炎疫苗的基本關稅和健康稅，效期3個月，即日起生效。

印度財政部認為，上述措施將提高上述物品的進口量，且讓這些物品更加便宜。

莫迪還指示稅務局確保上述相關設備無縫、快速通關，讓相關設備盡快進入市場配送。

印度第二波武漢肺炎疫情惡化，截至昨天上午9時的過去24小時，新增病例突破34萬例，再創新高，這也是印度連續第3天新增病例破30萬例，雖然中央政府和各地方政府都採取措施，但在選舉活動及大壺節等宗教活動仍持續進行，官員與民眾都未能遵守防疫規定，疫情無法緩和。

由於新增病例不斷增加，印度各地醫院過去幾週出現氧氣供應、呼吸器、加護病床、藥物與疫苗短缺，且在最近更加惡化，但即使各地紛紛向中央政府發出警訊和求救，莫迪政府並未認真對待，政府高層聚焦在執政黨贏取可選出印度國會席次第3多的西孟加拉省選舉，直到許多武漢肺炎患者死亡，引發輿論憤怒，莫迪才取消22日赴西孟加拉省的助選造勢活動，連日召開會議希望解決問題。

Photo Credit: AP / 達志影像 一名武漢肺炎患者及其親屬，在新德里一間醫院外等待的畫面。

印度財政部的聲明說，政府過去幾天採取許多措施改善氧氣和醫療用品的供應，印度空軍也正從新加坡引進低溫氧氣鋼瓶，且運輸氧氣鋼瓶，以減少運輸時間。

不過，印度各地迄今仍有不少醫院仍處於氧氣供應、呼吸器、病床和藥品匱乏狀態，新德里已有一家醫院有25名武漢肺炎重症患者因氧氣供應問題死亡。

德里高等法院昨天開庭審理有關訴請印度中央政府解決供氧危機訴願案時，引述印度理工學院堪坡分校（IIT Kanpur）研究評估說，「我們稱這一波武漢肺炎疫情為浪潮，事實上是海嘯。」

新德里市政府告訴德里高等法院合議庭，如果無法取得480萬噸的氧氣，新德里的醫療系統將崩潰，合議庭要求中央政府告知何時能供應新德里480萬噸的氧氣？還下令中央政府和各省市政府為克服這場危機做好準備。

印度疫情持續惡化，連帶影響全球疫苗供應

印度武漢肺炎新變異病毒疫情持續惡化，印度為應付國內需求將影響全球疫苗交貨，全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）表示，力求供需平衡，但當前處於困難時期。

印度新一波武漢肺炎疫情不斷惡化，據《法新社》彙整，前（23）日印度新增確診33萬2730例，昨天新增34萬6786例，創下全球單國單日新增確診最高紀錄。

憂慮印度新變異病毒入侵，先前加拿大、英國及科威特等國家已採取禁止來自印度旅客入境措施，而德國衛生部長史潘（Jens Spahn）昨天也宣布，將禁止所有來自印度旅客入境，唯德國公民不在此限。

印度疫情狂燒也將影響全球疫苗供應，武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）先前已通知各參與方，由印度血清研究所負責的疫苗將延遲交貨。

全球疫苗與預防注射聯盟執行長柏克利（Seth Berkley）前天在日內瓦記者會上表示，一直與印方在疫苗供應方面密切合作，COVAX也已提供1000萬劑疫苗給印度應對。

柏克利說，但印度人口眾多，而許多其他依賴印度疫苗國家的需求也很急迫，面對保持供需平衡的挑戰，當前是一個非常困難的時期。

他強調會努力與印度方面合作，力求平衡各方所需。

根據GAVI Alliance與印度血清研究所先前的協議，原估4月分可向COVAX交付多達5000萬劑，但在印度專注因應國內需求下，對交付劑量影響有待觀察。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺