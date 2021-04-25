藍綠白政要齊聚中捷綠線通車典禮，蔡英文：台中發展進入捷運時代

《中央社》報導，台中捷運綠線於去（2020）年11月16日啟動試營運，試營運第6天11月21日，發生聯結器軸心斷裂事件而暫停試營運。經過多月檢討、修配與測試後，今（2021）年3月25日起恢復免費搭乘試營運，並在今（25）日中午起正式通車。

蔡英文：「台中發展進入捷運時代」，盧秀燕卸下中捷制服

台中市政府今天上午在捷運綠線市政府站舉辦通車典禮，蔡英文總統、行政院副院長沈榮津、台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲、立法院副院長蔡其昌與前總統馬英九等人都出席，會中一同按下18個車站字樣的LED燈，象徵捷運正式通車。

蔡總統致詞時表示，台中捷運是台中人30年來的夢想，今天很高興跟大家一起見證綠線的通車，台中終於有了捷運，這是許多市民的心聲，經過多年的等待，現在台中的發展，進入了捷運的時代。

依據台中市政府新聞稿，行政院副院長沈榮津表示，台中捷運綠線由交通部、台中市政府、台北市政三方合作完成的計畫；捷運綠線完整串連高鐵、台鐵與捷運，以後烏日到市政府只要半小時、市區到高鐵站只要18分鐘。

沈榮津表示，台中市政府日前提報的捷運藍線計畫也已獲交通部原則同意備查，盼藍線盡快完成，未來綠線、藍線將形成十字型交叉路網，從市政府站可轉乘到台中各地，中央會支持台中的交通建設。

台中市長盧秀燕於台中捷運路線通車典禮致詞畫面｜Photo Credit: 台中市政府

台中市長盧秀燕表示，捷運去年雖然發生電聯車聯結器軸心斷裂事件後暫停試營運，自己從那時起也換上中捷公司同仁的制服，表示願意和同仁站在一起，直到捷運正式通車才願意換下，「明天起我可以換下這身制服，但不會卸下重擔。」

盧秀燕強調，通車不代表結束，而是兩個新使命的開始，第一個使命是「安全營運」，將以乘客安全為最大考量，讓市民安心享受捷運新生活。

第二個使命是「建置捷運路網」，台中是全國第二大城市，光只有一條捷運是不夠的，市府已制定「捷運大台中計畫」，並在這個月剛獲交通部核定，未來也將積極布建，許大台中一個便利的交通環境。

盧秀燕也向台中市政府交通局與台中捷運公司、台北市政府捷運工程局致謝。她表示，為了蓋完這條捷運，以嚴厲的態度和高標準來要求團隊，捷運團隊也全力以赴、使命必達。

尤其是北捷局負責土建的主任洪崇坤、負責水環的主任張永昌與負責機電的副總工程司陳茂生和主任李正忠等大批工程人員，他們從2009年起就被長期派駐台中，不眠不休為台中建設第一條捷運，大聲地唱出他們的姓名，只因他們不應該是無名英雄，而是應該被記住、被感謝的英雄。

試營運一個月累計運量逾213萬人次，以多元營收填補虧損

根據台中捷運新聞稿，捷運綠線自3月25日起展開為期30天的試營運，期間通過清明連假的壓力測試、418地震的考驗，試營運期間累計運量高達213萬7074人次，平均日運量7萬1235人次，單日最大運量為4月4日的10萬6155人次。

以各車站運量來看，高鐵台中站運量占總運量17％，拿下第1名；其次是市政府站佔11％、北屯總站佔9％，分居2、3名。

另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運綠線高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站的加班車，試營運期間累計1189人次搭乘。中捷公司表示，加班車發揮服務效益，正式通車後會持續陪夜歸人返家。

《中央社》報導，台中捷運營運初期僅一條路線，營運勢必出現虧損，增加多元營收相對重要，台中捷運公司為吸引廠商廣告意願，開放主題車站、公共廁所合作案，讓制式車站增添創意，不僅吸金也吸睛。

首波與中華職棒中信兄弟隊，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」，打造為中信兄弟「猛瑪・鋼鐸拉」主題車站，不僅有球星與吉祥物主視覺，更有球員特別錄製的廣播，並同步販售聯名商品。

主題廁所部分，則是與台中中友百貨公司合作2座主題廁所，其中高鐵台中站以「瑪莉公主風」作為包裝，松竹站女廁則以博物館為主題，陳列多項藝品。另外，文心森林公園站與台中在地品牌阿拉斯加合作，打造森林系主題男女廁，將音樂元素引進廁所，設計「音樂梳妝台」可彈奏樂聲，成功引發話題。

台中捷運綠線於去年11月6日獲交通部核准營運，從北屯至台中高鐵站共有18個車站，票價部分，5公里內皆為20元，5公里後，每2公里增加5元，單程最多50元。捷運綠線經過11年時間興建，耗資新台幣近600億元，全線高架且採全自動無人駕駛，為一大特色。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺