華航再增2名機師染疫、感染源調查中，指揮中心全面採檢華航飛航組員1272人

中央流行疫情指揮中心今（25）日下午召開記者會，宣布中華航空公司機師於澳洲檢出「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎），其在台接觸者今天再各新增1名回溯採檢者與居家檢疫期滿者檢出陽性，同為華航的機師。指揮官陳時中表示，2案的感染源現正調查中。

指揮中心表示，因應機師感染事件，自昨（24）日起，已啟動該航空公司飛航組員全面核酸及血清採檢專案，預計採檢1272人，每天採檢200人。

華航再增2名機師染疫，飛航組員全面核酸及血清採檢專案昨日啟動

依據指揮中心新聞稿，因應華航機師於澳洲檢出武漢肺炎陽性，指揮中心啟動個案在台活動史調查，並針對在台接觸者匡列及回溯採檢，今日再新增1名回溯採檢者檢出陽性（案1100）；另新增一名居家檢疫期滿者檢出陽性（案1101），同為該航空之機師。

指揮中心說明，案1100為本國籍50多歲男性，為該航空公司之貨機機組員，個案今（2021）年4月13日至4月17日曾執勤至美國，4月18日抵台，居家檢疫3天，4月21由公司安排自費期滿採檢，結果為陰性；4月22日因指揮中心針對澳洲檢出陽性機師之接觸者進行回溯採檢，於今日確診（Ct值36，住院後核酸檢驗陰性，血清抗體陰性），感染源現正調查中。

案1100已掌握接觸者共11人，其中3人列居家隔離，8人列自主健康管理；11名接觸者中5人已採檢核酸及血清抗體，其中1人核酸及血清抗體陰性、4人檢驗中，餘6人待採檢。

指揮中心指出，案1101為本國籍30多歲男性，同為該航空公司之貨機機師，於今年4月18日與另3名機組員一同執勤至德國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月22日返台後進行3天居家檢疫，4月24日檢疫期滿後由公司安排採檢，於今日確診（Ct值28，住院後採檢Ct值34、血清抗體陰性），感染源現正調查中。

案1101已掌握個案接觸者共17名，列自主健康管理，均安排核酸及血清抗體檢驗，其中5人檢驗中，餘12人待採檢。

指揮中心表示，因應機師感染事件，自24日起，已啟動該航空公司飛航組員全面核酸及血清採檢專案，預計採檢1272人。截至24日核酸檢驗已採檢261人，其中1人陽性（案1101），260人陰性；血清檢驗已採200人，其中199人陰性，1名檢驗中，將儘速完成採檢相關作業。

指揮官陳時中在記者會上表示，全面核酸及血清採檢專案由衛福部立桃園醫院負責進行，預計每天採檢200人。陳時中表示，採檢現場也會詢問機組員是否有意願施打疫苗，指揮中心也已要求部桃妥善保存疫苗，並在疫苗接種現場備有急救設備，盼望提供較完整的服務增加施打率，提升整體的防護力。

陳時中表示，未來對機組人員的管理，若是大部分都已接種疫苗，將來要進行鬆綁時，沒有接種疫苗者就不會歸在鬆綁的範圍內。

有4例為英國變種病毒株，指揮中心籲符合公費資格對象盡快接種

醫療應變組副組長羅一鈞說明，案1078、1079、1090與1091，上述4例為英國變異病毒株，前兩案的全基因定序相同，確認為同一起事件。後兩案針對S蛋白做比對，其基因定序與前兩案大致相同，不能排除這是同一起事件。羅一鈞表示，關聯性仍在調查中。

羅一鈞表示，英國變異病毒株根據國際上的共識，其傳播力增加50％、致死率增加60％，是目前世界上最主流的流行變異株。

羅一鈞說明，阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗對英國變異病毒株的效果，根據3月30日發表在《刺絡針》（Lancet）的研究，保護效力高達70％，即使接種後感染，病毒量也會較低、陽性天數會從2週縮短為1週、病毒Ct值也會增加。

羅一鈞呼籲，目前符合公費資格且開放接種的對象趕緊接種，以利增加對各種變異病毒株的保護力。羅一鈞補充，疫苗接種1劑後，保護效力就會逐漸形成。

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增1例武漢肺炎境外移入確定病例，自美國（案1099）入境。

指揮中心表示，案1099為本國籍40多歲男性，今（2021）年2月3日至墨西哥洽公，4月12日至16日停留美國，於4月18日抵台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；4月22日因出現發燒及咳嗽症狀，由衛生單位安排至醫院就醫並採檢，於今日確診（Ct值18）。

個案在台期間為居家檢疫期未與他人接觸，且就醫時接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者；另掌握個案境外同行同事34名，均在居家檢疫中，並追蹤健康狀況，其中1名曾回報有咳嗽症狀，刻正安排後續採檢。

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核稿編輯：羅元祺