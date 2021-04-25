台鐵重大改革措施：新建工程由鐵道局辦理，小站虧損、退休金每年59億政府埋單

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交通部長王國材表示，台鐵目前有500多個工程，其中204個是臨軌工程已要求全面停工；待鐵道局確認後才會復工。台鐵的新建工程以後原則上由鐵道局辦理，主要看重鐵道局工程能量優於台鐵局。
（中央社）行政院長蘇貞昌今（25）日聽取交通部提出台鐵改革方案，討論「安全、安定、轉型」3大目標，未來台鐵新建工程改由鐵道局辦理；小站虧損及舊制退休金每年約59億元，將由政府負擔。
台鐵太魯閣號事故未滿月，昨（24）日台鐵宜蘭工務段又發生廠商違反施工安全規定導致擦撞事件，引發各界關注。
行政院長蘇貞昌上午聽取交通部長王國材、台鐵局長杜微報告台鐵重大改革措施，並邀行政院秘書長李孟諺、工程會主委吳澤成、人事行政總處、國發會、財政部等首長出席。
行政院發言人羅秉成在會後記者會中表示，會中就台鐵改革3個重要面向，「安全、安定、轉型」3個目標進行討論，比較多重點聚焦在安全上，因為安全無價；行政院團隊為了確保鐵路安全，也不計代價。
「安全」改革：臨軌工程全面停工，新建工程由鐵道局辦理
王國材表示，「安全」部分，台鐵目前有500多個工程，其中204個是臨軌工程已要求全面停工；待鐵道局確認相關施工安全規定到位，查核、改善完以後，才會復工，蘇貞昌希望工地安全是第一要務。
第二，台鐵的新建工程以後原則上由鐵道局辦理，主要看重鐵道局工程能量優於台鐵局。
第三，台鐵局就北、中、南、東四地區成立協調會報，指派資深主管進駐，除了運工機電整合，對工程也要有實質督導。
第四，全面檢視包括施工、邊坡防護工程、防止異物入侵的工程所需安全措施，立即加速進行；財政部國產署也願無償提供土地給台鐵，作為安全改善工程使用，未來時程會更加速。
第五，強化進出工地AI智慧管理、安全防護措施，要求所有工程督工人員都要配發無線電設施，一有狀況立即通報、緊急應變處理。
第六，台鐵局工地過去是由廠商負責，台鐵局應就工地安全管理負起責任，不應只由廠商負契約責任，蘇貞昌提到，對廠商違反規定應建立完整防堵機制，確實執行到位。
「安定」改革：小站虧損、退休金負擔由政府吸收
在「安定」部分，王國材說，第一，台鐵服務路線中，小站、偏鄉服務是政策服務，不能減少，虧損由政府補貼，讓台鐵沒有後顧之憂。
第二，未具自償性的建設經費，及每年應負擔的退休金及衍伸的利息，由政府吸收。
第三，台鐵員工在整個改革過程，組織局部調整過程，薪資、福利等權益不會改變，讓台鐵同仁安心、專心讓營運安全、服務到位。
「轉型」改革：朝企業化規劃，活化資產營運
「轉型」部分，王國材表示，在確保員工權益前提下，由相關部會、專業人士、外部專家共同討論、完成規劃，在安全等相關建設完成後，進行台鐵朝企業化轉型規劃。轉型所需相關修法，如《台鐵組織條例》、《鐵路法》要一次到位，送請立法院支持，讓資產營運活化、讓台鐵永續經營。
《蘋果日報》報導，長年虧損的台鐵也將透過營運彈性來增加收入，交通部計畫加速修法，讓具有觀光特性的鐵路票價，可依其核定運價外，再依其附加內涵加收費用。而台鐵目前也有不少土地位在都市精華區，也盼將能引用都市更新條例或是促進民間參與公共建設法來進行開發，藉此活化台鐵資產，透過多角化經營增加收益，也可解決龐大債務。
至於政府預估會吸收多少台鐵虧損，王國材說，台鐵現有40多個無人招呼站、服務性站有20個左右，每年虧損新台幣11億元左右；另外，舊制退休金每年要付40億元、利息8億元，這部分都由政府負擔，不要讓台鐵在沉重壓力下為了省成本，而影響安全。
至於台鐵企業化的期程，王國材表示，現在的步驟，第一是安全，再來是組織局部調整；第二是財務改革部分，「企業化是設定在3年後」，最重要是讓員工能放心進入第3階段的企業化轉型，會開始逐步進行。
此外，對台鐵票價是否會調漲，王國材說，如果台鐵沒辦法提供安全服務，「調票價是完全不合理的」；在政府幫台鐵解決部分財務負擔狀況下，讓民眾也安心，台鐵提供安全營運、好的服務，再來談票價調整。
羅秉成則說，今天會議沒有討論任何票價調整議題，整個改革上安全第一，比較多時間談安全問題。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺