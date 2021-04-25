台鐵重大改革措施：新建工程由鐵道局辦理，小站虧損、退休金每年59億政府埋單

（中央社）行政院長蘇貞昌今（25）日聽取交通部提出台鐵改革方案，討論「安全、安定、轉型」3大目標，未來台鐵新建工程改由鐵道局辦理；小站虧損及舊制退休金每年約59億元，將由政府負擔。

台鐵太魯閣號事故未滿月，昨（24）日台鐵宜蘭工務段又發生廠商違反施工安全規定導致擦撞事件，引發各界關注。

行政院長蘇貞昌上午聽取交通部長王國材、台鐵局長杜微報告台鐵重大改革措施，並邀行政院秘書長李孟諺、工程會主委吳澤成、人事行政總處、國發會、財政部等首長出席。

行政院發言人羅秉成在會後記者會中表示，會中就台鐵改革3個重要面向，「安全、安定、轉型」3個目標進行討論，比較多重點聚焦在安全上，因為安全無價；行政院團隊為了確保鐵路安全，也不計代價。

「安全」改革：臨軌工程全面停工，新建工程由鐵道局辦理

王國材表示，「安全」部分，台鐵目前有500多個工程，其中204個是臨軌工程已要求全面停工；待鐵道局確認相關施工安全規定到位，查核、改善完以後，才會復工，蘇貞昌希望工地安全是第一要務。

第二，台鐵的新建工程以後原則上由鐵道局辦理，主要看重鐵道局工程能量優於台鐵局。

第三，台鐵局就北、中、南、東四地區成立協調會報，指派資深主管進駐，除了運工機電整合，對工程也要有實質督導。

第四，全面檢視包括施工、邊坡防護工程、防止異物入侵的工程所需安全措施，立即加速進行；財政部國產署也願無償提供土地給台鐵，作為安全改善工程使用，未來時程會更加速。

第五，強化進出工地AI智慧管理、安全防護措施，要求所有工程督工人員都要配發無線電設施，一有狀況立即通報、緊急應變處理。

第六，台鐵局工地過去是由廠商負責，台鐵局應就工地安全管理負起責任，不應只由廠商負契約責任，蘇貞昌提到，對廠商違反規定應建立完整防堵機制，確實執行到位。

「安定」改革：小站虧損、退休金負擔由政府吸收

在「安定」部分，王國材說，第一，台鐵服務路線中，小站、偏鄉服務是政策服務，不能減少，虧損由政府補貼，讓台鐵沒有後顧之憂。

第二，未具自償性的建設經費，及每年應負擔的退休金及衍伸的利息，由政府吸收。

第三，台鐵員工在整個改革過程，組織局部調整過程，薪資、福利等權益不會改變，讓台鐵同仁安心、專心讓營運安全、服務到位。

「轉型」改革：朝企業化規劃，活化資產營運

「轉型」部分，王國材表示，在確保員工權益前提下，由相關部會、專業人士、外部專家共同討論、完成規劃，在安全等相關建設完成後，進行台鐵朝企業化轉型規劃。轉型所需相關修法，如《台鐵組織條例》、《鐵路法》要一次到位，送請立法院支持，讓資產營運活化、讓台鐵永續經營。

至於政府預估會吸收多少台鐵虧損，王國材說，台鐵現有40多個無人招呼站、服務性站有20個左右，每年虧損新台幣11億元左右；另外，舊制退休金每年要付40億元、利息8億元，這部分都由政府負擔，不要讓台鐵在沉重壓力下為了省成本，而影響安全。

至於台鐵企業化的期程，王國材表示，現在的步驟，第一是安全，再來是組織局部調整；第二是財務改革部分，「企業化是設定在3年後」，最重要是讓員工能放心進入第3階段的企業化轉型，會開始逐步進行。

此外，對台鐵票價是否會調漲，王國材說，如果台鐵沒辦法提供安全服務，「調票價是完全不合理的」；在政府幫台鐵解決部分財務負擔狀況下，讓民眾也安心，台鐵提供安全營運、好的服務，再來談票價調整。

羅秉成則說，今天會議沒有討論任何票價調整議題，整個改革上安全第一，比較多時間談安全問題。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺