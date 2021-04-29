當新課綱強調學生「素養導向」時，教師甄試還在走「一試定終身」的老路

文：許智鈞（國中輔導老師，關注教育議題）

到底，台灣想要什麼樣的老師？什麼樣的人才可以是「正式老師」呢？這是很多老師的不解與痛楚。筆者也在思考這令人困惑的問題？

國中小以新課綱做為趨勢，用「素養導向」代替傳統的「填鴨式教育」，這是改變的起點；高中要升大學，過了末代學測、指考之後，以新型的學測、分科測驗、學習歷程檔案，做為大學端錄取學生的一種指標，其中，學習歷程檔案的成績，在個人申請時占到一半的成績，也是一個很大的調整與改變。

當我們讓台灣的教育走向國際時，好像忽略了一個很重要的角色。

「那老師呢？」

代理老師的工作日常，熱情能持續多久？

筆者，23歲，未婚，是一名輔導老師，對教育有熱情與執著（應該吧？），每天都在認真地備課、也認真地陪伴學生。下班了，第一件事不是走出校門口，想想今天要吃什麼大餐？逛什麼街？找什麼男／女朋友？而是繞到校園的角落，看看學生在做些什麼，陪學生一起哭、一起笑、一起瞎聊天，這不只是為了要跟學生建立信任關係，更重要的是，筆者也要打發一下時間。

此外，筆者還有上學習扶助課程，以及顧晚自習，有時還會陪學生解答學習上的任何疑惑、或是生活當中的疑難雜症。對了，平常也要教輔導、綜合，教了十幾個班，要批改生涯檔案、學生的筆記、學習單、小組討論單、專題作業……等，還要做些行政工作，一個禮拜會有一天要到木柵，教棒球隊的學生學習國文，回家要備課、做簡報，還要努力準備教甄的東西，關注教甄的最新資訊。以上從我早上六點半起來，一直到晚上十點半休息，我都在努力地打發時間。

這麼多打發時間都心想著孩子，有很多人問筆者：「你不累嗎？為什麼不休息？」教育是我燃燒熱情的地方，有很多老師相信比我更加有能力，實踐自己的理想，尤其現在的教育改革，我們正努力地追隨著。

但，不與時俱進的選才制度，真的能讓優秀的老師持續保有熱情嗎？這個熱情看來在無保障之下，是有保存期限的，甚至還會提早過期、發霉，甚至整個腐敗到蕩然無存了！

「心好累啊！」這是很多老師的心聲吧！會不會也是我的心聲呢？

要什麼學生，就不能要什麼老師嗎？

我在看某家新聞台所做的專題報導——108課綱通行證，其中約略一分鐘裡面，多間大學的校長都有明確地說出，他們想要什麼樣的學生，筆者真的感慨萬千！

台灣大學校長：「我們還很希望，能收到非常野的學生。」

清華大學校長：「尋找心中有一個夢想，腦海有一個藍圖的學生。」

交通大學校長：「尋找能定義自己未來的學生。」

成功大學校長：「希望有勇於探索，願意承擔的孩子。」

暨南大學校長：「對社會有使命感，而且要有勇氣能夠迎向國際。」

逢甲大學校長：「能構思他的人生未來，有團隊合作能力的人。」

台北醫學大學校長：「活潑多元充滿好奇心及具備創業家精神。」

上述七所學校的校長，都有明確說出他們想要什麼樣的學生，其實，在筆者學教育的道路當中，一直都告訴我們「理念很重要」、「目標很重要」，理念、目標都要能夠落實。反觀，其實很好奇的是，台灣究竟想要什麼樣的老師？然而這個問題，可能難解。因為教育機關也許知道未來要什麼樣的學生；但老師的部分，也許不知道怎麼落實，甚至根本不知道要什麼樣的老師，去帶領新課綱的學生？

筆者覺得，根基一開始就是歪的，後面努力的擺正，它還是歪的。若像比薩斜塔一樣沒倒下來，那叫「僥倖」；若真的倒塌下來，那叫「預期」，當原本的美意只是徒勞，那當初為什麼要努力的改變、革新呢？

「教師甄試」，不要毀了真正的人才

筆者覺得，我們現行的「教甄」，可分成聯合甄選及獨招，但不論是哪一種方式甄選，並沒有一套統一規範，告訴大家「正式老師」需要具備什麼樣的能力，這就變成各縣市出的題目，標準不一，且跟現今社會的期待落差甚鉅。

新課綱不斷強調「素養導向」，以去（2020）年教甄初試的經典考科「教育專業科目」，每個縣市都還是活脫不出「記憶」、「理解」的階段，考題仍舊死記硬背，相信你們自己看到考古題，會知道筆者所說的感覺。筆者憂心的是，期待要一批有「素養」的老師，結果長期以來可能培養出一堆「兩腳書櫥」的老師，無法對應與引導學生的學習，這樣我們還要口口聲聲地說，「我們是一群為學生著想的教育家嗎？」

當然，今年度的教檢，已經有改革的跡象，題型亦漸漸朝素養導向的趨勢前進，筆者期待教甄亦是如此。

但問題往往不是只有改變考題這麼簡單，而是我們現行的考招制度，仍無法跟上改革的趨勢。我們要當一位正式老師，需要通過「初試」及「複試」。這要怎麼說呢？參加新課綱教案比賽、協助行政團隊、導師、課程召集人、科目輔導團成員、當教育作家、上學習扶助……等，這麼有「素養」的事蹟，都不重要！只要你考試成績不好，再怎麼對「素養」抱有執著與期待，連下一關都闖不到，只能抱撼淘汰。改變不了「一試定終身」的結果。

筆者不禁覺得無奈，所有的改革不應該先從對社會影響最大的人、事、物開始改革嗎？「老師」真的不值得重視嗎？我們難道只能做「學生」的僕人，不能爭取自己想要說的話、想要做的事嗎？難道台灣千千萬萬的老師這麼努力，錯了嗎？

如果我們都有辦法，在高中升大學的「甄選制度」上，將備審資料格式化，並讓學生有多元學習的機會，為什麼不試著要求老師，累積這些能力呢？如果我們將教甄的初試，納入檔案製作的項目，而筆試成績將減少一定比例，然後把檔案製作的標準盡可能具體化，能夠選出真正具有「素養導向」的教師之後，再進一步的用面試及試教，找出真正適合引導孩子的老師，這樣的老師，是否更有資格成為「正式老師」呢？

讓這些真正為台灣教育努力的老師們，少走一些冤枉路吧！

這一段時間，台灣發生了太多風風雨雨，我們總期望有人可以帶領大家度過所有的難關、解決所有的問題，而我們這些普羅大眾們，其實就只是把自己的聲音傳播出去，讓大家重視與關注。而筆者，只是因為自己是一位「教育人士」，理所當然的關注「教育」相關的議題，始終堅信，若是各個領域的長才們都能為不同議題進行發聲，那也許有一天，我們就不需要悲觀地說：「台灣的改革都是失敗收場的。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺