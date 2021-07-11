《閱讀夏LaLa》Ep. 23：《進擊的巨人》與希臘神話呼應，逼視人性的幽暗和深邃

「那一天，人類回想起，在他們控制之下的恐懼......以及被囚禁在鳥籠之中的屈辱。」在全球粉絲的期待下，《進擊的巨人》終於在四月九號迎來漫畫最終話！除了戰鬥超熱血、畫面超壯觀之外，《進擊的巨人》埋了超多深度討論的空間，根本應該得「諾貝爾文學（和平？）獎」！圍牆之外等著我們的，究竟是恐懼還是自由？！

本集《閱讀夏LaLa》，夏宇童與陳夏民從歷史脈落討論，透過希臘神話的泰坦戰爭、哥雅經典名畫《農神吞噬其子》與童話故事《國王的新衣》等，來分析《進擊的巨人》所隱藏的歷史含意與政治諷刺！有深度解析也討論人性！

與希臘神話呼應，逼視人性的幽暗和深邃

陳夏民首先講起《進擊的巨人》與希臘神話的暗自呼應，漫畫的英文書名是《Attack on Titan》，最後的單字就是泰坦族，也就是天神烏拉諾斯與地神蓋亞所生下的泰坦神，六男六女，其中豐收之神克洛諾斯跟姐姐雷亞結婚繁衍後代，但有個預言說他們生出來的孩子會推翻自己，克洛諾斯就決定將每一個生下的小孩吞進肚子裡——

Photo Credit: Francisco Goya @Wikimedia Commons Public Domain 畫作〈農神吞噬其子〉

聽到這裡，夏宇童直覺的反應是：「那為什麼要生啊？」陳夏民則有點錯愕，遲疑幾秒才回答：「不懂避孕？」夏宇童省悟到自己問了個有點犯傻的問題，自我解嘲道：「不小心認真了，感覺再講下去就變成健康教育課。」陳夏民哈哈大笑。

陳夏民續著說明，主要是雷亞不忍心自己的孩子一直被丈夫吞吃，生出宙斯後，就用一顆石頭假裝為小孩，讓克洛諾斯吃掉。宙斯乃逃過一劫，長大以後，且迫使克洛諾斯把肚子的兄弟姊妹都吐出來，這些神即是後來一般人更耳熟能詳的奧林帕斯諸神，如赫斯提亞、狄蜜特、希拉、波塞頓等。宙斯連同諸神，發動了泰坦戰爭，終於打敗了父親及其泰坦族人。

他旋即提出西班牙浪漫主義畫派畫家法蘭西斯科．荷西．德．哥雅-路西恩特斯（Francisco José de Goya y Lucientes）的畫作〈農神吞噬其子〉（Saturno devorando a su hijo），裡面就描繪到巨人神吃人的模樣，頭被吞進去、手也剩一隻，是濃厚黑暗風格的畫作，陳夏民以為這些神話與藝術作品都跟《進擊的巨人》有所呼應，此套漫畫並不是天馬行空的幻想而已，是有所本的重新探索，藉由神話的變形處置，逼視人性的幽暗和深邃。

可怕的不是吃人者，真正恐怖的還是人類本身

2009年開始連載，由諫山創所創作的漫畫《進擊的巨人》（東立），歷經十一年，即將邁入尾聲。陳夏民早在漫畫單行本上市時，便已經讀過，但他也坦承：「看完前幾集就有點放棄，因為裡面的動作畫面我不是太喜歡。直到這幾年看了動畫版，才著迷入坑，製作公司滿用心，不是只有照本宣科，一切跟著漫畫走，也有自己對劇情的調度，呈現方式也有點不一樣，會有靜態如繪本感的畫面。這樣看下來，好像慢慢能察覺到作者藏著表面情節下的巨大世界觀。」

被陳夏民推坑的夏宇童則不諱言，初始看時，實在大有陰影，畢竟動畫版處理巨人張開嘴巴吞吃人類，包含口水、肌肉被撕裂的畫面都帶有真實感，教人噁心，堪稱毛骨悚然，而且明明是殘酷物種的巨人，有些被形塑得無害，帶著萌感，比例可愛，身體大、手腳短，對比食人舉動更是反差滿大的。「不過真的看進去以後，確實會很震驚諫山創想要講述的世界觀何其宏偉，感覺前面那些鋪陳，都只是糕餅渣，還有一個更大的世界的歷史藏在後面，未曾展露。」夏宇童滿心讚嘆地說道。

夏宇童表示，動畫版的前一、二季都在了解艾連的身世，從小到大的變化，乃至於其他角色們的成長蛻變，「彷彿我的心也跟著他們一起在走人生旅程，有很深的共感。而且我原本不喜歡的人物，也慢慢有著更強烈的存在樣貌，不僅是壞人或敵人這樣的定論，這些人啊在各自的世界裡，其實也都是好人。」整個看下來，夏宇童會聯想到美國影集《陰屍路》系列，看似是人類在集體對抗可怕的吃人喪屍群，但其實真正恐怖的還是人類本身。

陳夏民亦持類似看法，《進擊的巨人》第一集就可以見得諫山創對人性的探祕之舉，調查兵團出任務回來後，有個媽媽跑出來問自己的兒子何在，團長只能遞出一包裹，裡面僅得一隻手，很愧疚地說他是無能帶團，讓婦人之子命喪當場，那名媽媽又再追問，她的兒子有沒有貢獻呢？團長本來說是有的，但後來又直承他的死是白費的。

陳夏民像是要拍案叫絕一般：「這個細節就呈現出了人想要說體面話，但又不得不坦承自身無能的複雜感。這套作品裡，能夠將人類的情緒描寫得很深刻。尤其是每一個人都很懦弱，都是不知所措。此外，政治的琢磨也相當細膩，為了生存，人類之間本就有很多政治鬥爭，像是我們現實世界的倒影。而且裡面也藏有著相當高明的諷刺感，比如開卷講到的『那一天，人類回想起在他們控制下的恐懼，以及被囚禁在鳥籠之中的屈辱。』不但直接指出一百年來躲在城牆之後的過度安逸，覺得世界不會有危險的可笑事實，更讓人明白那些自我說服的過程都是假象，往往自以為躲在安全的地方，但根本凶險轉瞬即至啊。」

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本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航