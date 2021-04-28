避免英文研究結果濫用show（呈現），還有哪些替代字？

文：Steve Wallace

我發現編修師常常修改我論文中的show字，並透過註解提醒我根據前後文來選擇更適當的措辭，甚至列出許多替代用字。請問為何編修師要如此修正show這個字？在撰寫研究結果時，還可以使用哪些比show更合適的字？ ──國立中興大學副教授

我們在編修論文時，最常在註解中說明如何使用show一字：

“We recommend that you limit using ‘show/showed/shown’ in academic writing, particularly when a stronger, more specific verb applies. Options in this context: demonstrate, display, exhibit, illustrate, indicate, reveal, report, or suggest, depending on your specific meaning.”

許多作者誤解show字的使用建議，進而在許多學術寫作中誤用，因此今天我們來談談show這個字與其替代用字的正確用法。

首先，show這個字在學術文章裡需要完全避免使用嗎？

答案是不必。

其實show在學術文章裡可以用來當作引述動詞，因此上述建議值得採納的部分是when a stronger, more specific verb applies（可以選用更強烈或更精確的動詞）。Show這個字真正的問題在於，常常遭到非英語母語人士濫用，這可能是因為他們的英文詞彙不足。而濫用的後果是讓文章看起來單調無趣。

進一步來說，假使能夠將show字替換成更符合上下文情境的用字，文章的品質也會隨之提升。若能了解上述列出的替代用字分別是什麼意思，並且知道這些動詞又可以搭配哪些名詞使用，自然有助於您挑選出正確的詞彙。

此外，當然也必須考量到作者的語氣和學術界的書寫規範。我已將列出的動詞分別以超連結的方式連至（韋氏）字典的解釋頁面，藉由主要的詞彙解釋（當然不是指show的意思，那只是這些替代用字的第二個意思）以及前面提及的選字考量，我們來討論下方的例句。

範例：

Figure 3 shows the voltage curve of a sample cycled at 0.075 mA.

這裡用shows固然可以，但假設這個段落已經用過好幾次show，而您想找另一個適合的替代詞來使用的話，可以根據以下提供的建議來選擇。由於句中的名詞是figure，因此上述的替代用字很多都不適合，例如：demonstrate、exhibit、reveal、suggest、indicate。

Demonstrate是透過推論或證據來證明或闡述；而exhibit則表示呈現或展示出來，特別是使用可見的符號或動作，或是公開呈現，尤其是為了競爭或展示用途。相較於show來說，這兩個字顯然會將圖示或表格擬人化，甚至分別具有「呈現證據」和「呈現特性」的含意，因此這裡不適用。即便是在沒有明文規定禁用擬人化字眼的期刊，這種用法也不太常見。

另外，這裡萬萬不能使用indicate（顯示出……的跡象、徵兆、指標）和suggest（提及某件事物可以被完成、使用、思考），因為動詞的受詞the voltage curve並不是一種徵兆或可能性，而是較為確切而具體的實驗數據。當然，reveal（使某種隱藏的事物被看見）也不正確，因為受詞並非是原先看不見的事物。

那麼，究竟可以使用哪些動詞呢？

由於受詞是一份圖表，這裡可以使用present（提供……讓人看）或illustrate（提供可見的特色來解釋或裝飾）。如果受詞是一張圖片（例如相片或顯微鏡圖像），您可以使用depict（透過圖片描繪，或是純粹描寫、陳述）。例如：

Figure 5 depicts fluorescence reflectance images obtained using…

假如完全不能使用擬人化用詞，那麼您可能會採用被動語態，而這些字的意思也不會因此改變，例如：

正確：The voltage curve of a sample cycled at 0.075 mA is shown/presented/depicted in Figure 3. 錯誤：The voltage curve of a sample cycled at 0.075 mA is revealed/demonstrated/suggested in Figure 3.

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航