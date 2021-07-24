《閱讀夏LaLa》Ep. 24：在《咒術迴戰》的世界，正確的死是一生的質問

文：沈眠

繼《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》之後，《閱讀夏LaLa》這次要介紹另一部人氣向上衝刺的動漫《咒術迴戰》！什麼是正確的死？怎樣才算是大人？什麼才是正確的選擇？這些質問全是人氣動漫《咒術迴戰》這部動漫所要討論的人生課題。本集《閱讀夏LaLa》，夏宇童與陳夏民除了分享故事設定與專有名詞，同時也針對各自喜愛的角色與名言進行分析，帶大家前往極具深度的《咒術迴戰》的世界！

選擇必須出自真心，而非為了他人

《鬼滅之刃》動畫版、電影版接連捲起巨大浪潮，堪稱《週刊少年Jump》的封神之作，而無獨有偶，另一個在同一漫畫部雜誌連載、芥見下下的《咒術迴戰》（東立出版）也正在快速崛起，接替連載終結的《鬼滅之刃》，成為新霸主。

夏宇童先介紹了《咒術迴戰》的相關資訊，從《週刊少年Jump》2018年第14號開始連載，而日本其實是每一年會有一萬人失蹤或不明死亡的現代國家，作者由此去發衍《咒術迴戰》的世界觀，比如人類的負面情緒，像是後悔、失落、恨意、恐懼等等就會形成咒靈，且戕害吞食人們，造成死亡。而咒術師會以咒力、術式與那些咒靈戰鬥，進行祓除，亦即除掉咒靈。訓練、培養咒術師的場所則為咒術高等專門學校，分有東京、京都。此外，尚有三大家族御三家，而這些家族血脈會傳承專屬的超異能力，如帥氣指數破錶、風靡千萬人的五條悟即出自其中一家。

此外呢，咒力是人類的負面情緒所產生的能量，咒具是帶有咒力的器具，領域展開則是類似結界的空間，在此領域裡招式一定能夠可以命中對方，或中和掉對方的攻擊。能力的等級則是分有四級到一級，以及特級。

陳夏民補充道：「很多專有名詞其實可以代換去想，比如咒力就是某種力量，像電力，而術式是如何操控電的招式，咒具呢就是有咒力的武器，咒骸是術式控制的娃娃，領域展開就是所謂的大絕招啦，黑閃也是一種超級酷炫的必殺技。」

《咒術迴戰》的故事就是從一名高中生虎杖悠仁、因為爺爺的遺言是人不可以孤獨的死去，死時最好有人可以環繞著自己，所以想要用自身的體能優勢去幫助更多人。無意之間，虎杖捲入咒術師伏黑惠要消滅咒靈的現場，為了救同校學長姐，吞食了詛咒之王兩面宿儺的一根手指頭，於是體內就有了無比龐大的咒力，得以解決咒靈，從此展開他的咒術生涯。

夏宇童提到印象深刻的一段台詞，那是咒術高專的校長對主角虎杖悠仁說的：咒術師常與死亡為鄰，不僅是自己有死亡危險，有時候還必須放著被詛咒殺害的人不管，去撕裂詛咒的肉體，這不是一件愉快的工作，必須有一定程度的瘋狂，以及足夠的動機才能擔任。

「虎杖因為爺爺的遺言，想要去幫助更多人。但對那個校長來說，這還不夠，畢竟咒術師是非常殘酷凶暴的職業。觸動我的部分是，對照我們從小到大的經歷來看，比如說爸媽要我們去練的各種才藝，心算、繪畫也好鋼琴也罷，都不是出於自己真心，也就容易中斷，真的學很久了，好像也沒有熱情。現在長大成人，要學什麼都是自己的意願，而且是想得很清楚，不會一失敗就去怪別人。」夏宇童真摯地分享她的想法。

陳夏民同意，「這樣也才能學得長久，並持續懷有熱情吧。」

正確的死，是一生的質問

陳夏民自陳先是看了《咒術迴戰》動畫版，看到第3集，就先回過頭去看漫畫，從《咒術迴戰 0 東京都立咒術高等專門學校》到《咒術迴戰》現階段出版到第13集，目前總共14本（第14集上週剛發行）。陳夏民苦笑道：「買到手當天，我就窩在沙發上一次嗑完，從下午兩、三點一路看到晚上十一點半，中間忘了去吃飯欸，滿瘋狂的。讀完以後，還真有點頭昏腦脹，資訊量太龐大了，這套漫畫要講的東西超出少年漫畫範疇滿多的吧。」

陳夏民指出《咒術迴戰》並非只是賣弄熱血、冒險與戰鬥，「像思考什麼是正確的死、不正確的死，就非常有深度，而且是迷人的討論。虎杖認為學長姐被咒靈吃掉這樣的死是不正確的，他必須施以援救，再加上他從伏黑惠那裡知道，只有詛咒才能消滅詛咒，所以他才吞掉宿儺的手指頭。而且，隨著情節與人物的不同，思維會有反覆的辯證，不是一錘定音式的論斷，是有變化與推進的。」

也許吧，每個人的人生最大意義，都是想要找到那個專屬於自己的正確死亡。

夏宇童提及另一位主角釘崎野薔薇的話語：不幸的人做什麼都可以被原諒嗎？所以怎麼樣，出身好的人反而被人從背後指指點點，你就滿足了嗎？我們有義務要去回應完美或不講理嗎？夏宇童沉聲說道：「釘崎是在鄉下長大的小孩，她非常憧憬東京，原因是因為童年時，有個從東京搬來的沙織姊姊，對她非常溫柔，極其照顧。然而，這位沙織姊姊卻因為家境好，而被釘崎野薔薇家鄉的人們霸凌與謾罵，她就會覺得，所以呢？家世好就應該被攻擊嗎？身世可憐就應該被同情？其實每個人都有自己的難處與感傷，不能全部概括而論吧。」

芥見下下顯然對一般常見定論都要翻過來重新思索過，不走在理所當然的因襲上。

陳夏民最後引用漫畫中做上班族打扮的七海建人的話語：你經歷了很多次生死關頭，但這並不代表你成為了大人，掉到枕頭旁的頭髮越來越多，喜歡的鹹麵包從超商消失了，就是這種小小的絕望，累積起來，才會讓自己成為大人。陳夏民經聲讚嘆：「我讀到這裡真的毛骨悚然了，這真的是少年漫畫嗎？開玩笑吧？當我們喜歡的東西一個個被剝奪走了，才會忽然意識到自己已經長大了，不是嗎？這真的是超級超級深的生命體悟。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航