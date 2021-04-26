歐盟「疫苗護照」最快6月上路，已接種疫苗美國人今夏有望赴歐旅遊

為重振觀光業，歐盟3月提出「數位綠色通行證」法規，希望「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）未停止傳播期間，歐盟境內人員就能安全且自由移動。歐盟近期表示，歐洲議會將在4月底表決此案，讓歐洲民眾最快今（2021）年6月就能使用「數位綠色通行證」，即外界所稱「疫苗護照」來旅行。

另外歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）還說，接種過武漢肺炎疫苗的美國觀光客，將可在未來幾個月造訪歐盟。

歐洲議會28日表決歐盟疫苗護照，最快6月上路

（中央社）歐盟全力提高疫苗接種率之際，各會員國對「數位綠色通行證」也達成共識，歐洲議會將在4月底表決此案，最快預計今年6月歐洲民眾就能使用「疫苗護照」旅行。

歐盟正在推動加快疫苗接種率，目標是今年夏天能完成境內7成人口接種，為重振觀光業，歐盟執委會3月提出「數位綠色通行證」法規，盼在武漢肺炎未停止傳播期間，歐盟境內人員能安全且自由移動。

「數位綠色通行證」被外界稱為「疫苗護照」，內容將包括疫苗接種證明、檢測結果證明以及曾染疫民眾的康復證明三類。通行證可以是數位或紙本，且有QR code讓歐盟全境能夠驗證數據。

為此歐盟執委會將建構一個共同平台，歐盟27個會員國4月22日進一步對技術規格達成共識後，歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）說，「數位綠色通行證」朝向在夏季實現邁出了重要一步，允許公民以經協調及安全的方式自由流動。

根據歐洲議會議程安排，議員們將在4月28日對「數位綠色通行證」法規展開討論及表決，結果預計在4月29公布，一旦順利通過，最快今年6月歐洲民眾就能使用「疫苗護照」在歐盟境內旅行。

不過，世界衛生組織（WHO）首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）對推動疫苗護照態度保留，近期示警疫苗雖然可以保護民眾不轉成重症，但無法100％保證不會傳播病毒，而且有些疫苗保護力只有7成至8成，因此國際社會不能認為只要接種疫苗，就不會感染也不會傳播給其他人，疫苗保護力程度需要持續研究。

已接種疫苗美國人，今年夏天有望赴歐旅遊

除了針對歐盟內部推行使用「疫苗護照」旅行，《中央社》報導，歐盟執行委員會主席馮德萊恩25日亦向《紐約時報》表示，接種過武漢肺炎疫苗的美國觀光客，將可在未來幾個月造訪歐盟。

馮德萊恩說：「據我所見，美國民眾使用的是歐盟藥品管理局（EMA）批准的疫苗。這將讓人們得以自由行動並前往歐盟地區。」

《聯合新聞網》報導，目前EMA認可的疫苗包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯利康製藥（AstraZeneca）和嬌生（Johnson & Johnson）。

《自由時報》報導，馮德萊恩並未透露旅遊可能開放的確切時間，以及其他相關細節。馮德萊恩表示，恢復旅行將取決於病毒流行狀況，目前可以看見美國疫情正在改善，同時也希望歐盟狀況逐漸好轉。

希臘、西班牙、義大利、葡萄牙和克羅埃西亞等國，每年夏天吸引數百萬美國遊客，且大大仰賴觀光業收入和工作機會。疫情爆發以來，歐盟關閉非必要旅遊超過1年，民眾往返歐美的行動大幅減少。

WHO：不支持強制疫苗護照

《BBC中文網》報導，世界衛生組織（WHO）稱不贊成在現階段推行疫苗護照。WHO突發衛生事件規劃執行主任麥可．瑞安（Mike Ryan）4月6日受訪時表示，WHO支持各國對已打針的人發出疫苗證明文件，作為民眾的健康紀錄，但如果上班、上學或是出行，是否需要這種證明就另外別論。

瑞安表示：「要更多國家都能夠公平地有疫苗供應，推行這樣的政策才更合符道德。我們現在在全球都有很大的疫苗公平問題，在旅遊前要求出示這種疫苗證明，會增加另一層的不平等」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航