反對北溪二號管、聲援維吾爾人，德國綠黨總理候選人主張對中俄強硬

文：德國之聲中文網（法蘭克福匯報、德新社）

德國綠黨近日確定雙主席之一的安娜萊娜・貝爾伯克（Annalena Baerbock）為總理候選人。她將代表綠黨角逐今（2021）年9月舉行的聯邦大選。

鑑於民調支持率相當長時間以來一直保持在20％以上，綠黨有史以來首次將進入聯邦政府作為自己明確的參選目標。本週日（4月25日）的民調甚至顯示，綠黨的支持率目前達到28％，比梅克爾（Angela Merkel）的聯盟黨高出一個百分點。這是綠黨有史以來最好的週日民調結果。

基民盟和基社盟（合稱聯盟黨）2017年獲得了32.9％的選票，但目前的支持率只有27％。社民黨目前的支持率僅為13％，左翼黨、自民黨分別為7％和9％，另類選擇黨為10％。

德國《圖片報》公佈的另一項調查也顯示，貝爾伯克在此次大選中機會看好。

這位綠黨的「希望之星」在《法蘭克福匯報》本週末刊登的採訪中表示，她認為德國應加大對俄羅斯施壓，以應對俄羅斯新近在烏克蘭邊界附近的軍事行動。在對待有爭議的北溪二號天然氣管道修建問題上，她表示，政界應該撤回對該項目的支持。綠黨對該項目持反對態度。批評者認為，這將削弱歐洲和德國的能源安全。

強迫勞動與中國技術

談到中國，貝爾伯克認為德國及歐洲和中國的關係，是威權力量和自由民主之間的「制度競爭」關係，並形容中國雄心勃勃的「一帶一路」項目是強硬的權力政治。

她說：「中國是一個如此龐大的新興經濟體，我們無法完全將自己與之隔絕。另一方面，我們的自由民主國家和歐盟之所以強大，是因為它是一個價值觀聯盟。它因此應該採取相應的行動。比如在新的《歐中投資協議》中，歐方就沒有充分談到受壓迫的維吾爾少數民族強迫勞動的問題。」她表示，歐洲必須確保來自強迫勞動的產品不會進入我們的市場。

貝爾伯克還進一步談到關於中國技術的安全問題。她說，「我們還可以確定如何與來自第三國的技術製造商在關鍵基礎設施方面打交道。這與我們的安全高度相關。我們看到外國政府在數字領域的滲透企圖。對我來說，這意味著，如果中國政府要求中國公司，例如華為，傳遞歐洲的數據和訊息，那麼，我們就不能在歐洲的基礎設施中安裝這些製造商的產品。」

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