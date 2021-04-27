《台灣海鮮選擇指南》出爐：長期爭議的「魩仔魚」首次入列，評為黃燈斟酌食用

環境資訊中心記者 吳宜靜報導

「魩仔魚」到底該不該吃？鯖魚和鬼頭刀可以天天吃嗎？突破過往限制、首度納入國內第一手漁獲量資料的第五版《台灣海鮮選擇指南》，昨（22）日由台灣海洋保育與漁業永續基金會（下稱「海漁基金會」）與中央研究院數位文化中心共同發布。

新版指南調升五種魚種燈號評級、新增8種沿近海大宗或常見漁獲，以期更加貼近台灣海洋資源現況。長期具爭議性的「魩仔魚」也首次入列，評為黃燈（斟酌食用）。

新版《海鮮指南》新增八魚種、調升五魚種燈號

魩仔魚首次入列

新版《海鮮指南》調升五種魚種燈號評級、新增八種新魚種，總計囊括94種海鮮種類。在調升的部分，由於特定魚種的族群數量有回升的趨勢，例如：鬼頭刀和台灣鯖魚從原本「斟酌食用」（黃燈）調升為「建議食用」（綠燈）；蝦蛄、鰻魚、烏賊則由從「避免食用」（紅燈）調升為「斟酌食用」（黃燈）。

新增魚種的部分，則加入了八種沿近海大宗或常見漁獲——東方齒鰆、皮刀、紅魽、養殖白蝦列為綠燈；魩仔魚、黑喉、紅鋤齒鯛、石喬列為黃燈。

值得注意的是，長期具爭議性的「魩仔魚」也首次入列最新版本的《海鮮指南》。

海漁基金會執行長林愛龍解釋，根據「20大漁獲排行榜」，魩仔魚在2020年居排行榜第14名，近幾年產量維持在中高檔。從2010年開始，漁業署也已實施魩鱙漁業管理、禁漁區和禁漁期等相關規範；但仍考量其採取拖網漁法，也有混獲其他物種幼魚的高風險，此外，魩仔魚也是生態系中高階魚類的重要食物來源，因此受評為「酌量食用」（黃燈）。

《臺灣海鮮選擇指南》5.0調整多種海鮮的評級，台灣常見海鮮皆入列 | 製圖：吳宜靜；魚種圖片來源：《臺灣海鮮選擇指南》

謹慎消費

專家：優先選購綠燈魚種，黃燈海鮮過節偶爾吃

參與指南編定的中研院榮譽研究員邵廣昭表示，生物是再生性的資源，本來就可以妥善利用，「但問題是台灣人什麼海鮮都吃，從最大的魚吃到最小的魚，連仔稚魚及魚卵也不放過。」

眼見全球漁業資源已經枯竭，他投入永續海鮮的倡議，在2011年推出第一版《海鮮指南》，建議消費者在選購海鮮時，可以從現存資源量、族群恢復力、漁法、產地等項目加以考量。

邵廣昭說明，綠燈是可以天天享用的海鮮，無論是野撈或養殖海鮮，應優先選購指南中的綠燈物種，民眾可將選購海鮮配比訂定80%以上為綠燈；黃燈的海鮮逢年過節偶爾可以吃、謹慎消費。

因為過去無法取得漁獲量資料，使得《海鮮指南》一直有科學數據的缺口，也使得台灣的《海鮮指南》無法登上國際海鮮指南之列。此次更新，邵廣昭慶幸能借重海漁基金會的港口漁船卸魚調查數據，終於打破以往僅能根據海洋生態與漁業生物學的限制。

海漁基金會執行長林愛龍（左）與《台灣海鮮選擇指南》發起人邵廣昭博士（右） | 吳宜靜 攝

新版指南納入碳足跡，本土鯖魚選擇更永續

前些年曾因為魚體過小而引發過漁爭議的鯖魚，從2013年「鯖鰺漁業管理辦法」實施後，近幾年科學追蹤顯示鯖魚體型逐漸恢復，漁獲量亦維持高檔。

林愛龍表示，台灣人常吃的鯖魚大多來自挪威或冰島，事實上，台灣的花腹鯖和白腹鯖產量位居「20大漁獲排行榜」第一名，大多台灣出產的鯖魚卻都被拿去做餌料或罐頭，「實在非常可惜」；比起繞過大半地球來到台灣的挪威鯖魚，吃在地出產的鯖魚應是一個更為永續的選擇。

新版《海鮮指南》納入碳足跡的概念，區分在地生產與進口產品。進口的牡蠣、鮑魚、扇貝、龍蝦、鯖魚及白帶魚都從綠燈降為黃燈。

更貼近台灣海洋資源現況，在地數據成最後一塊拼圖

新版指南首度納入全台60處重要漁港、長達8年的第一手港口漁獲科學調查數據，海漁基金會功不可沒。

林愛龍表示，漁獲會受到人類活動、棲地破壞或復原、氣候變遷等因素影響；而過去漁獲數據主要保留在漁業署，海漁基金會因承接漁業署的計畫案，因此有機會將2013年以來、超過300種海鮮的第一手港口漁獲調查資料，整理出「20大漁獲排行榜」與「第四版野撈魚類產量趨勢圖」。

加入上述的漁獲調查數據，海漁基金會與邵廣昭等多位海洋專家合作，依據物種生殖特性及生態位階、撈捕漁法（是否破壞環境生態）、漁獲量（是否逐年下滑）、進出口的碳足跡（是否偏高）等指標，綜合審視海洋物種的評級，使新版《海鮮指南》的內容能夠更加貼近台灣海洋資源現況。



Photo Credit: 海漁基金會 《台灣海鮮選擇指南》自2011年已推出四個版本，2021年地球日發表最新版本

「鮭魚之亂」無所適從？《海鮮指南》是你的好幫手

林愛龍表示，自己從2011年便開始協助推廣《海鮮指南》，時有學校老師、民眾、商場採購人員前來洽詢，例如：賣場是否應該停售某些紅燈海鮮，也有網友在「鮭魚之亂」時詢問鮭魚該不該吃，他認為，《海鮮指南》堪稱是台灣最具實用性與指標性的永續海鮮手冊。

長年積極在校園中推動海洋教育的新北市鼻頭國小校長陳玉芳表示，該校位於東海和太平洋的交界處，海域有豐富的魚貨，有超過五分之一的學童家長是漁夫或經營海產店生意。

「《海鮮指南》圖案和說明都淺顯易懂，是很好的食魚教育資源之外，學校午餐秘書也會參考綠燈魚種，列入午餐的菜單，也盡可能吃當地漁港捕獲的當季魚種。」不但能讓孩子認識魚，也期待他們未來能成為永續海洋的守護者。



Photo Credit: 海漁基金會 新北市鼻頭國小參考《臺灣海鮮選擇指南》推動食魚教育

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航