華航機師再新增2例確診，陳時中：不排除對其他航空公司擴大採檢

因應中華航空（以下簡稱華航）有機師於澳洲檢出「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）陽性，指揮中心日前啟動飛航機師採檢專案，於今（26）日再新增2例確診，皆為華航貨機機師。陳時中表示，未來對其他機組人員擴大採檢「不是不可能」。

華航採檢專案今再新增2例確診，感染源調查中

陳時中表示，因應華航機師於澳洲檢出武漢肺炎陽性，指揮中心啟動飛航機師採檢專案，對全數機師人員進行採檢，今日再新增2名採檢者檢出陽性（案1102、案1105），兩人皆為華航貨機機師。



案1102為本國籍30多歲男性，為華航貨機機師，個案今（2021）年4月6日至4月9日曾執勤美國，返台後居家檢疫至4月14日，採檢結果為陰性，在台期間並無症狀。4月19日至4月22日再次執勤至美國，返台後於住家進行居家檢疫，4月24日出現咳嗽、發燒（37.8度）等症狀，4月25日進行期滿前採檢，於今日確診。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列接觸者6人，皆採居家隔離。

指揮中心表示，案1105為本國籍40多歲男性，為華航貨機機師，個案今年4月8日至4月10日曾執勤美國，返台後居家檢疫至4月15日，採檢結果為陰性，檢疫期間並無症狀。4月25日因飛航機師採檢專案進行採檢，於今日確診。個案自述4月19日起出現食慾不佳症狀，感染源正調查中，衛生單位已匡列家庭接觸者3人，列居家隔離，職場接觸者匡列中。

Photo Credit: 疫情指揮中心

陳時中：未來不排除對其他航空公司機組人員擴大採檢

陳時中亦針對日前於澳洲採檢陽性的機師（案1090、1091），其接觸者採檢情形進行說明。陳時中表示，經過昨日的專家會議，決定將採檢範圍擴大，接觸者目前羅列338位，需要採檢者有218位。需要採檢者當中已經採檢者為172位，待採的有46位。

陳時中說，根據目前的檢驗結果，陰性者有145位，有23人仍在檢驗中，採檢陽性有4位，即為已知的案1090、1091、1092和1100，並無增加。

至於案1092、1100和1101的接觸者採檢情形如下表：

Photo Credit: 疫情指揮中心

當中較為特殊的個案為案1100，4月22日採檢結果是陰性，4月24日因專案被召回採檢，當時檢出陽性，但Ct值很高。4月25日進行第二採，結果為陰性。而今日指揮中心也公布案1100第三採的結果，為陰性。陳時中表示，指揮中心準備再過一個禮拜，再進行一次採檢做最後判定。目前看來很有可能是一個偽陽性的個案。

記者會現場有記者提問為何相對於其他航空公司，華航相對確診個案較高？未來是否可能針對其他航空公司擴大採檢？陳時中回答，未來對其他機組人員擴大採檢不是不可能，而華航目前個案數較多的原因，第一個是因為華航的航班事實上頻繁很多。

第二個在於有些情況是很難去避免的，對於可以避免而沒有避免的當然不好，但是有些情況確實有困難，就要靠機組人員自己多加小心。然而染疫後就是病人，應該要對其施以照顧。

另外陳時中亦表示，針對華航合作的居檢飯店，會加派保警和1、2位護理人員進駐，協助飯店人員落實正確感染控制及消毒。

新增19件疫苗接種後不良事件，1件屬於其他疑似嚴重不良事件

莊人祥表示，有關武漢肺炎疫苗施打的部分，目前阿斯特捷利康（AstraZeneca）施打人數4萬2672人，疫苗接種後不良事件新增19件，當中1件屬於其他疑似嚴重不良事件。為40多歲女性，在接種後12天出現右腿不適，接種後23天發生口齒不清，懷疑暫時性腦缺血而住院。住院1天後症狀改善並出院，目前已恢復上班。

莊人祥說，對於疫苗施打後是否容易出現腦缺血，目前是沒有這樣的報告。

新增2例境外移入武漢肺炎病例，均自菲律賓入境

根據指揮中心新聞稿，國內今日新增2例武漢肺炎境外移入確診病例，分別為緬甸籍40多歲男性（案1103）及中國籍40多歲男性（案1104），2人為同船船員，均自菲律賓入境。



指揮中心指出，該船自今（2021）年1月起，多次航行往返日本及菲律賓2國；案1103於今年1月自日本登船，4月22日出現發燒、肌肉痛、疲勞及呼吸喘等症狀；案1104於今年3月自日本登船，4月23日出現發燒及咳嗽症狀。

2名個案自出現症狀起，便分別單獨於艙房內隔離，並於4月24日該船停靠我國後，經衛生單位安排就醫採檢，皆於今日確診（案1103：Ct值25；案1104：Ct值18）；目前住院隔離治療中。

指揮中心表示，我國目前共1104例確診，包含979例境外移入。確診個案中12人死亡，1046人解除隔離，45人住院隔離中。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航