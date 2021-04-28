【TIDF專訪】《阿紫》導演吳郁瑩：有些台灣人覺得花錢買了外籍新娘，她們就該聽你的

採訪：李昭妟、李宗軒、周苡丞、宋明珊｜撰文：李宗軒、周苡丞

《阿紫》是吳郁瑩首部紀錄長片，將鏡頭對準雲林的小農村，細膩描繪遠從越南嫁來台灣的阿紫，如何以新住民的身分與她身障的丈夫阿龍共同生活。本片入選第12屆台灣國際紀錄片影展台灣競賽，隨後又在金馬與台北電影獎各有斬獲，成果十分豐碩。

吳郁瑩長年在美國從事剪接工作，由於出身嘉義，回台後便著眼於雲嘉地區找尋拍攝題材，因為她認為自己若是對一個地方不熟悉、沒感覺，是拍不出東西來的。起初她靠著社工團體提供的名單，一一走訪尋找合適的被攝者，發現雲林有許多單親父親，便打算將之做為拍攝題材。

在詳細踏查後，她進一步察覺單親父親時常與新住民家庭有關，「有些人會覺得沒有老婆、沒有下一代很慘，娶了外籍新娘，卻衍生許多問題。」因此便漸漸轉往新住民的方向著手，再經歷約莫兩個月的田野調查、拜訪當地許多家庭，最終決定拍攝阿紫一家。

捕捉夫妻關係細膩轉變

吳郁瑩第一次拜訪阿紫，就在她家住了十天。從越南來的阿紫與身障的丈夫阿龍，一個是異鄉人、一個身體與常人不同，她認為這個家庭的人物蘊含著很強的張力，而這些張力深深吸引著她。對她來說，阿紫與阿龍兩人都是主角、同樣重要，甚至在取片名時，英文的原先構想其實是「The Good Son and the Foreign Bride」，直接將兩人併置。

《阿紫》從片頭夫婦兩人尚能鬥嘴說笑，到後段爭吵漸頻，夫妻關係緊繃的種種場景，呈現了夫妻關係的細膩轉變。吳郁瑩說，拍關於人的紀錄片，最重要的就是要抓到他們的改變，有時再微小的變化，都可能成為關鍵。拍攝期間，吳郁瑩原以為阿紫會捱不住辛苦而離開阿龍，但後來觀察出兩人關係的轉變，意識到阿紫不會如此輕易離去，「這讓我感覺很深，我一直在等，就是要把那個改變拍到。」

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 吳郁瑩

吳郁瑩說，《阿紫》前段並未放入太多兩人爭吵的畫面，但事實上他們從一開始就口角不斷。剛開始看到兩人吵架時，吳郁瑩嚇了很大一跳，「因為沒有看過人家吵這麼多的。」反思過後才認知到「對他們來說，那是生活的一部分。」此後，導演便一直提醒自己「是要用我的角度看呢？還是要用他們自己的角度去看？」

於是，即便口角已成阿紫家庭的日常，吳郁瑩在剪接上還是有意識地將夫妻吵架的片段，盡量置於影片後段，避免觀眾和她之前一樣，太早將兩人的個性定型。導演希望讓觀者循序理解，阿紫夫妻其實跟我們一樣，有甜蜜、相互理解的時候，也有比較困難、無法溝通的時候。

那些「揹著一個國家來的人」

片中婆婆與大伯對阿紫的態度，就像部分台灣人對待外籍配偶的縮影。因為各種偏見和誤解，婆婆將自己過往身為媳婦的經驗強加在阿紫身上，大伯則把她當作下人指使，鄰里間更有著對於外籍配偶的流言蜚語：那個誰嫁來沒多久就跑掉了，拿了錢把小孩丟在台灣……或許確有其事，但這些問題是怎麼來的呢？我們能把責任都推給他們嗎？

「台灣人有的會習慣以自我為中心，把她們當作另一個階級的人去看待，覺得花錢買了外籍新娘，她們就該聽你的。」諸如此類的刻板印象，以及對背後脈絡的缺乏理解，導致許多問題產生。吳郁瑩說，越南農村普遍貧窮，家庭多仰賴女兒嫁到國外賺錢貼補家用的現象，因此外籍新娘的收入在越南GDP中佔比非常高，她們肩上扛的擔子很重，是「揹著一個國家來的」。無奈的是，經歷越戰之後的越南，有太多複雜難解的內部問題，絕非三言兩語即可說清。

這些矛盾，吳郁瑩在拍片前都已知曉，但她坦言：「我不是制定政策的人，不曉得要如何解決這樣的問題。」身為一個導演，她認為與其透過話語，不如「把東西秀給觀眾」親眼見證。於是，攝影機跟著阿紫回到越南，因為「真的要認識她，你就要看她是從哪裡來的。」阿紫的父母、親戚紛紛在鏡頭前現身，更捕捉到阿紫娘家的房子在她幾年不間斷的資助之下，由茅草鐵皮改建成磁磚水泥現代建築的變化。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《阿紫》劇照

這不是議題，而是「人」在經歷的事

吳郁瑩透過各個人物的角度，把《阿紫》的故事說好、說完整，讓阿紫夫婦、婆家、娘家都有機會發聲。觀眾在同理不同人物的心態之餘，也能進一步體認，這些問題並非阿紫一家獨有，而是大環境下所產生的結構性惡性循環。她強調，希望「看到影片的人可以理解，這不是議題，而是『人』在經歷的事。」

《阿紫》也曾在國外放映，獲得了不少正向回饋，有人因為阿紫在艱困環境下仍不願屈服的女性力量所折服，也有人從他們的夫妻關係中找到自己的影子，甚至還有觀眾表示非常能與婆媳問題共感。這些回饋都在在證實了，雖然《阿紫》拍的是台灣農村的小人物，卻也能是個具普世價值的故事。

儘管海外迴響頗佳，吳郁瑩還是認為「拍這支片就是給台灣人看的，西方觀眾怎麼想都是其次」。拍完《阿紫》，她仍在家鄉的土地上尋找題材，縱使長住海外多年，最深的關懷還是在台灣。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《阿紫》劇照

活動資訊

名稱：2021台灣國際紀錄片影展

日期：4月30日至5月09日

地點：台北新光影城｜光點華山電影館｜空總臺灣當代文化實驗場C-LAB

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航