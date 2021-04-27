疫情下的日本單親媽媽們：失業、收入持續低迷，緊急狀態宣言造成孤立無援

文：持田讓二

年關丟了工作

在東京某美容沙龍工作的計時工前田朋美（化名），從2020年秋季開始就被勸離職，不得不在12月31日除夕當天辭了職。最後一次發薪資是1月中旬，離職補償金為零。現正通過職業介紹所拼命找工作，可是怎麼也找不到。她養育著兩個孩子，其中男孩在上高中，女孩上國中，日子過得很不安穩。

陷入此種狀況是有跡象的。由於疫情蔓延，去（2020）年4月開始顧客急劇減少。當時，前田強烈要求門店主管為大家提供口罩和消毒液，安裝空氣淨化器以改善衛生環境，結果引起了主管的不滿。「我只是出於保護客人和自身的考慮，說了一些理所當然的話而已，但他的反應讓我感覺自己像是在吹毛求疵。」

此外，她還對考勤辦法提出質疑，也刺激了管理人員。9月，前田被叫到辦公室，對方說，疫情事關店鋪的存亡，你的專業能力我們是認可的，但店鋪的營業狀況實在不好……。前田追問是否想讓自己離職，對方卻回答「我可沒這麼說」。

她看透了公司，要求公司以公司方面原因解雇自己，但遭到拒絕，結果只能在年底以「個人原因」自行辭職了事，其他門店也有非正式員工被迫離職的。這讓他們認識到自己身處一個多麼弱勢的地位。

前田雖然是個計時工，但也是在睫毛美容領域工作多年的一名老手，自認有一技在身，不愁沒工作做。從去年秋天開始她走訪了約20家美容沙龍尋找工作機會。但是，她40多歲的年齡成了瓶頸，陸續碰壁。現在，她開始光顧職業介紹所，不再拘泥於特定職業了。

因個人原因而辭職這事至今仍影響深遠。如果是公司辭退的話，從辭退七天後就可以開始領取失業補助，而如果是因自己個人原因辭職的話，原則上要等三個多月才能領到失業補助。前田如果再找不到工作，那麼4月初之前她就沒有任何收入。有工作的時候，到手的薪資不到10萬日圓。再加上每月五萬日圓左右的兒童補貼和兒童撫養補貼，生活緊緊巴巴，勉強過得去。

既不能依賴年邁的父母，又要撫養兩個正在成長的孩子，這讓她煩惱不已。「有點走投無路了，我越來越感到不安和焦慮。」

雇用調壓器

根據厚生勞動省的調查，因疫情而被解雇或辭退的勞動者人數，從去年春天開始持續增加，截至1月8日累計已達8萬836人（包括估算人數在內）。

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自去年春天發生疫情以來，專門幫助生活貧困人員的NPO法人團體「舫Moyai」受理的諮詢件數比往年增加了近一倍。年初Moyai在東京都政府大樓組織了分發食物的活動，吸引了200多人前來參加。前來諮詢的人，有很多是以往與貧困支援沒有交集的突然失業的年輕人，也有單身媽媽。雖然他們的職業各不相同，但有一個共同點，那就是都屬於非正式員工。

Moyai理事長大西連指出，非正式員工被當作了調整勞動崗位的調壓器。很多企業其實離不開那些員工，但當經營狀況發生困難時，會優先維護正式員工的崗位。相比之下，非正式員工是不會被優先考慮的。

此外，有很多人雖未到前田那樣失業的地步，但收入減少了。社會團體「單身媽媽論壇」實施的有關疫情影響的調查結果顯示，回答「收入減少了」的單身媽媽高達全體的59％。本來就生活拮据，收入進一步減少後，只能勉強維持生計。

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收入「持續低迷」

在一家體育用品進口貿易公司工作的契約工西田凜（化名），去年2月突然遭遇降薪，3月和4月甚至沒發薪資。公司商品的進貨來源主要是義大利和中國，而兩國疫情急劇蔓延，商品進貨中斷了。顧客紛紛取消訂單，公司的資金周轉狀況日益惡化。西田覺得如果繼續這樣不發薪資做下去，自己的存款遲早要見底，於是就在5月辭職了。

幸運的是，她很快找到了新的工作。大學時期曾赴美留學，憑藉自己的語言能力，她以自由業者的身份獲得了英語翻譯的工作。但是，她不像公司正式員工那樣能夠得到保障，工作時有時無，很不穩定。在貿易公司工作的時候，到手的收入約為17萬日圓。而現在，多的時候每月10萬日圓，少的時候也就4萬日圓左右。

收入多的時候先存著，以補貼收入少的月份的支出，但「因為收入一直很低，稍有點什麼意外就沒法應付了。」她儘量控制飲食費用，依靠NPO組織提供的食品援助來生活，同時還要照顧孩子和父母，過著非常節儉的生活。

單身媽媽們節省生活支出的實例 自己不吃飯，分給孩子吃，或者一天只吃兩頓

米不夠了，就煮成稀飯

多喝湯或味噌湯，靠水分撐飽肚子

多多利用慈善團體「食物銀行」發放的食品

在超市購買減價商品

喝公園裡的飲用水，儘量在外面上洗手間

不購買學習教材，在網上查閱並抄寫在紙上

能賣的東西都放到網上去賣掉

學校也陷入混亂

疫情的影響似乎已經波及到了教育一線。西田的兒子在東京都內上小學，該校所在的學區發生了「學校陷入混亂」的現象。該學區原本就比較亂，即便這所小學，毆打、踢踹等暴力行為最近變得越來越嚴重。

「可能孩子們因為疫情不能出外面去玩，積累了很大壓力無處發洩的緣故吧，動不動就發火，暴力相向。學校也束手無策。」西田的兒子也被打傷，不得不暫時休學在家。

而另一方面，也有一些行業，因疫情中宅家而催生的需求，令生意變得非常興旺。比如物流倉儲行業，居住在東京的矢作圓（化名）從事物流倉儲行業的工作。去年春天，她的身體垮了，6月份診斷出癌症。從去年3月開始加班增多，但並不清楚是否與發病有因果關係，也許是長年積勞成疾。

她只好放下工作，7、8月份做了手術，一直住院到10月份。住院期間，她把還在上小學四年級的女兒寄放到朋友或鄰居那裡，為了預防醫院內感染，母女倆不能見面，因而深感寂寞。年底，她從公寓搬到可免費入住的母子自立支援設施居住。雖然現在體力還未恢復到可以工作的程度，但她態度很積極，「有了孩子就不能中途輕易放棄，只能繼續努力奮鬥。」

面臨極限

日本全國因新型冠狀病毒死亡的人數突破了9000人。在第三波疫情肆虐下，日本政府不得不於1月7日發佈了緊急事態宣言，這是自去年4月以來的第二次。實施對象地區也從最初的首都圈擴大到了關西圈和名古屋圈等地。

東京財團政策研究所研究主任小林慶一郎，是日本政府新型肺炎疫情應對專家小組成員。他表示，現在必須把經濟暫時放在一邊，首先集中精力減少感染人數。政府本應更早就疫情階段的變化作出判斷。2020年11月中旬，專家小組認為疫情已經達到「第三階段（感染劇增）」，還出現了強烈要求叫停促進旅遊消費的「Go To Travel」活動的聲音。然而政府正式決定全面停止推進該活動，已經是一個半月之後的事情了。

要扭轉疫情應對措施滯後的局面，就必須採取強有力的防疫舉措，實施大規模經濟支援措施，以對衝擊防疫舉措的副作用，並發佈準確資訊。

緊急狀態宣言提到，作為防疫措施，要求餐飲行業縮短營業時間，晚上8點打烊。於是出現了午餐時間人多擁擠的狀況。小林認為，只注意控制晚上聚餐，讓人覺得白天怎麼樣都無所謂。資訊傳遞效果並不理想。雖然政府呼籲遠距辦公，但通勤上班的人幾乎沒有減少。目前已經處於醫療資源面臨崩潰邊緣，但能否按原定計劃解除宣言，對此他抱懷疑態度。

如果緊急狀態宣言繼續持續下去，其代價是對經濟產生負面影響，令人擔憂。原先從事美容行業工作的前田，本以為至少在餐飲行業是能輕鬆找到工作做的，然而「現在找工作變難了」，她無法掩飾心中的不安。

據說，政府用於彌補企業歇業補貼的雇用調整補助金，並沒有為非正式員工帶來什麼好處。去年年底，雖然政府決定追加針對單親父母的支援（五萬日圓），但小林指出，應該將支援對象聚焦於生活貧困人員，「在一定期間內直接發放現金」，而非一次性發放。他認為，根據經濟形勢發展，政府下一年度必須追加預算。

大西理事長說，「如果能夠看到未來，人們還能忍耐。可現在大家都非常不安，很多企業都很苦惱該如何解決就業問題，已經沒法等到經濟恢復後再說了。」「民眾深受打擊，需要向他們提供生活救濟，痛苦煩惱已要達到可以忍受的最大界限了。」

作者介紹：nippon.com主任編輯，主要負責書評和影評。曾在時事社靜岡分社、總社經濟部、倫敦分社當記者，並負責經濟部責任編輯。後供職彭博社， 2019年2月起擔現職。愛好漿板運動（SUP）。

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責任編輯：羅元祺

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