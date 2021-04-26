美股超級財報周登場，特斯拉、蘋果能否帶動台股供應鏈再創新高峰？

《工商時報》報導，美股超級財報周登場，特斯拉（Tesla）、蘋果等科技巨擘本周攜手出擊，將公布第一季財報，甚至提供第二季財測指引，搭配國際資金23日在台股先一步出現由傳產轉回電子跡象，市場期待國際大廠財報傳佳音，帶動相關供應鏈，引領台股再戰新高峰。

分析師預測，美國經濟復甦預期有助提振亞洲國家出口前景，這已率先印證在中國、韓國、台灣等，主要亞洲國家今年來強勁的出口動能可能持續，而美債殖利率與美元匯價走弱，也將同步拉抬新興股市走揚。

美股超級財報周將登場 特斯拉、蘋果等科技巨擘成焦點

《StockFeel股感》指出，美股與台股不同的是，台股有「月營收報表」，美股沒有。因此股東們要看成績單只能在財報公布的時候。而每年1、4、7、10月的第二週開始，就會有許多美國重量級的大公司發布財報，因此就叫做「超級財報周」。

美國財報周一舉一動牽動台股，因為台灣公司普遍為世界大品牌代工或者提供零組件，要是財報公佈亮眼，台灣公司也會水漲船高。

簡言之，只要蘋果手機賣越好，這些蘋概股就可能接到越多訂單；他們接到越多訂單，營收、獲利等就可能更好，員工就可能拿更多獎金，股價就更可能上漲。如，「蘋果概念股」、「Nike概念股」以及「特斯拉概念股」等，都是台灣市場矚目焦點。

《鉅亨網》報導，美股進入超級財報周後，投資人可從企業獲利、疫情與疫苗、利率與通膨、財政政策以及美元走勢，五大指標來判斷行情發展趨勢。

保德信投信表示，在全球資金充裕的環境下，投資股優於債的方向不變，投資人不妨可從五大市場指標觀察判斷行情走勢。此外，美元走勢也是左右市場的關鍵之一，保德信投信指出，但考量目前仍屬反彈的弱勢格局，持續緊盯後續發展，若有大幅度的變動，也代表趨勢可能產生變化。

迎接超級財報周 資金湧入股票型資產

富蘭克林證券投顧認為，美國景氣正向及金融股財報亮麗，提振市場樂觀情緒，聯準會主席鮑爾表示將等通膨和就業達到目標後再考慮「升息」，這兩項條件不太可能在2022年底全部滿足，牽動美國十年期公債殖利率回落至1.58%及美元指數雙雙下滑，激勵全球股債市表現。

整體股票型ETF，資金淨流入288億美元，多數股市皆吸引資金淨流入，其中主要流入美國及全球股票型ETF，分別淨流入161億及59億美元，中國、日本、新興市場及歐洲股市則分別淨流入34億、10億、3.5億及0.6億美元，而亞太及拉美股市近週則分別為資金淨流出7.5億及0.04億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國經濟復甦預期有助提振亞洲國家出口前景，這已率先印證在中國、韓國、台灣等主要亞洲國家今年來強勁的出口動能，儘管中國官方欲推動政策正常化，預期逐步正常化的過程反而有助中國維持更為長期的成長動能。

另一方面，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森・柯堤斯指出，據估計，全球企業於2020年在數位轉型的支出約為1.3兆美元，但由於疫情大有可能加速企業的轉型計劃，這數字可能被大幅低估。

投資人可留意關於數位轉型的十大主題，包括：人工智能/機器學習、安全雲端運算、新商業、軟件即服務（SaaS）、數位廣告、金融科技及數位支付、物聯網、數位協作、網絡安全及5G，同時需要了解各主題並擇優而投。其中，人工智能/機器學習和安全雲端運算，對我們的日常生活影響最大，可能最為吸引資金進駐。

富蘭克林證券投顧指出，美國經濟數據利多推動美股續創新高價位，加以美債殖利率與美元匯價走弱，同步拉抬新興股市走揚，印度因疫情顯著增溫，單日新冠肺炎新增確診人數突破20萬人次創紀錄新高，引發印股龐大賣壓股市收黑，投資人仍要仔細追蹤疫情後續發展，調整好投資組合與分配，才可以在市場穩定獲利。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航