港講《笑傲江湖》：千秋萬載一統江湖的虛妄，情之所鍾正在我輩的逍遙

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

有人的地方，就有江湖，這句武俠小說必然出現的名句，真意乃，有人的地方，就有政治。政治是什麼？說到底，即為群體之間的權力鬥爭，爭名爭利爭做一哥。為什麼要學絕世武功，為了成為宗師，為了快意恩仇，為了權傾朝野。

金庸的武俠小說，建構了偉大的門派傳統，少林武當，五嶽劍派，後人創作深受影響。看似架空創作，源自歷史，金庸筆下的門派之別，實乃人性的本質。現今中國流行武術打假，功夫或許偽裝，不代表門派消失，細心一看，上至政府，下至你我身邊，豈非各有爭奪的江湖嗎？

這正是金庸1969年起連載的《笑傲江湖》，何以特別吸引我們的原因了。「人在江湖，身不由己」，活在人世間諸多掣肘，誰不想拋開一切，天地任我行，逍遙自在笑傲江湖？如此困難的事，偏偏，令狐沖做到了，讓我們看得心生傾慕，只願像他一樣。

金庸創作的角色，有些讓人敬佩，像郭靖、陳家洛等，我們卻不見得樂意交心。但數到令狐沖、楊過，這類至情至性，能夠跳脫世俗規範者，也許無人敬仰，我們反而希望能認識他們，把酒言歡，人生一大樂事也。

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一：隱士抑或名士？中國士人的傳統

金庸在《笑傲江湖》的後記，上追中國士人傳統，形容令狐沖、任盈盈為隱士，無意爭奪世間名利，追求自由，著重愛情。中國古代思想，向來以儒道為主，「士志於道」，進則仕，為萬世開太平；「獨與天地精神往來」，退則隱，獨善其身。隱士，偏向道家思想，講求的正是解放個性。

不過，中國傾向道家思想者，可不止於傳統隱居山林，遠離世俗之流，像開拓田園的陶淵明，如風流名士的竹林七賢。令狐沖確實像隱士，更貼近地形容，是一位面對群魔亂舞，奸詐計謀，依然狂放不羈，堅守內心原則的名士。

曲洋一聲長嘆，說道：「昔日嵇康臨刑，撫琴一曲，嘆息《廣陵散》從此絕響。嘿嘿，《廣陵散》縱情精妙，又怎及得上咱們這一曲《笑傲江湖》？只是當年嵇康的心情，卻也和你我一般。」劉正風笑道：「曲大哥剛才還甚達觀，卻又如何執著起來？你我今晚合奏，將這一曲《笑傲江湖》發揮得淋漓盡致。世上已有過了這一曲，你我已奏過了這一曲，人生於世，夫復何恨？」

《笑傲江湖》的起首，即為無數悲劇堆疊而成：青城派掌門兒子慘死、福威鏢局滅門、令狐沖身受重傷，誤傳死訊⋯⋯以至點題的，劉正風意欲金盤洗手，退出江湖紛爭，唯嵩山派指控他勾結日月神教，殺害其全家大小。已經預告了，那些名門正派空談道德，涉及自身利益，門戶定見之時，手段毒辣絕不遜於邪教。

琴蕭音韻，皆為心聲。臨死之前，劉正風和曲洋合奏一曲《笑傲江湖》，兩人知心相交，不為名利，因音樂而成知己。他們非但不是奸詐小人，身處絕境，並無怨恨，比起那些斤斤計較的君子，更具風骨。《笑傲江湖》，上追竹林七賢的嵇康：

嵇中散臨刑東市，神氣不變。索琴彈之，奏廣陵散。曲終曰：「袁孝尼嘗請學此散，吾靳固不與，廣陵散於今絕矣！」太學生三千人上書，請以為師，不許。文王亦尋悔焉。

魏晉時代，司馬家當權，世道昏暗，殺害忠良。嵇康拒絕同流合污，三番四次遠離朝野，最後仍免不了道德審判。視死生為淡然的描寫，恰和曲劉二人相應，更不用說，《笑傲江湖》一曲由《廣陵散》改編而成，脈絡相契。《笑傲江湖》最後的合奏，令狐沖聽到了，也由兩人手上，傳給了他。

縱情飲酒，不顧世人白眼，無視門派成見，甘願和田伯光、向問天，以至任我行等血性男子稱兄道弟。令狐沖笑青城派「狗熊野豬，青城四獸」，不屑嵩山派陰險狡詐，為了任盈盈之情，甚至大打旗號召集群雄，到少林派要人。真正的隱士，如風清揚，又怎會有這麼多故事可堪訴說呢？

風清揚道：「活學活使，只是第一步。要做到出手無招，那才真是踏入了高手的境界。你說『各招渾成，敵人便無法可破』，這句話還只說對了一小半。不是『渾成』，而是根本無招。你的劍招使得再渾成，只要有跡可尋，敵人便有隙可乘。但如你根本並無招式，敵人如何來破你的招式？」令狐沖一顆心怦怦亂跳，手心發熱，喃喃的道：「根本無招，如何可破？根本無招，如何可破？」斗然之間，眼前出現了一個生平從所未見、連做夢也想不到的新天地。

風清揚傳令狐沖獨孤九劍，先由「各招渾成」的死法活使，到無招勝有招，「執生」之境，相對金庸其他小說——張無忌學太極拳劍時相差無幾——講求降龍十八掌、打狗棒法，招招分明，各具名字，獨孤九劍的灑脫更勝一籌。武功至理，源自於人格性情，我們很難想像郭靖會使獨孤九劍，令狐沖的名士氣質，正是最佳人選。

令狐沖道：「就算他真是正人君子，倘若想要殺我，我也不能甘心就戮，到了不得已的時候，卑鄙無恥的手段，也只好用上這麼一點半點了。」風清揚大喜，朗聲道：「好，好！你說這話，便不是假冒為善的偽君子。大丈夫行事，愛怎樣便怎樣，行雲流水，任意所至，甚麼武林規矩，門派教條，全都是放他媽的狗臭屁！」

行雲流水，任意所至，這是令狐沖經驗諸般辛酸，最終擺脫世間束縛的自由自在。不過，這並不是他全無原則，令狐沖的價值觀，一如魏晉名士，由情而生，比之隨風起舞的奸詐小人，嚴守格律的衛道之士，更令人心生親近之意。

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二：情之所鍾，正在我輩的價值

王戎喪兒萬子，山簡往省之，王悲不自勝。簡曰：「孩抱中物，何至於此？」王曰：「聖人忘情，最下不及情；情之所鍾，正在我輩。」簡服其言，更為之慟。

聖人有情無情，是魏晉時期思想爭論的議題。其時許多人認為，聖人超越了喜怒哀樂，不為世事而傷心動情。竹林七賢的王戎，當別人問及他何以因喪兒悲傷至此，說出「情之所鍾，正在我輩」。名士風流，不掛一物？情是他們最大的束縛，為他們人生最高的價值。

出身空門，讓無數讀者見之憐惜的儀琳，為情所困，那雙專一深情的注目；任盈盈對令狐沖由憐生愛，為了救情郎一命，甘心投身少林寺的禁錮，把對方的安危置於自己之前；岳靈珊看似對令狐沖無情無義，但一根情絲繫在林平之，即使對方親手殺害她，遺願仍是希望他萬事安好，不被別人欺負。

此中，令狐沖對情的描寫最多，也是他多次身陷險境最大的原因。令狐沖是深情的人，對華山派師父師母的撫養之恩，未敢或忘。就算岳不群冤枉他偷了《辟邪劍譜》，謀殺林平之，甚至在鬥劍認輸之後，出手傷他，他依然不願對付岳不群，留其性命。岳不群愈是偽君子，愈能對顯令狐沖的真情。

儀琳回過頭來，說道：「儀清師姊，你別催將軍了。他心裡一急，別真的摔了下去。這山坡陡得緊，摔下去可不是玩的。」令狐沖見到她一雙大眼，清澄明澈，猶如兩泓清泉，一張俏臉在月光下秀麗絕俗，更無半分人間煙火氣，想起那日為了逃避青城派的追擊，她在衡山城中將自己抱了出來，自己也曾這般怔怔的凝視過她，突然之間，心底升起一股柔情，心想：「這高坡之上，伏得有強仇大敵，要加害於她。我便自己性命不在，也要保護她平安周全。」

令狐沖最初激於義憤，同氣連枝，不顧性命安危，智鬥田伯光，拯救儀琳。英雄救美，儀琳為他傾心。令狐沖雖則未曾對儀琳動心，也因其情深受感動，之後勇救恆山派，力戰日月神教、嵩山派等高手，一心一意，寧願性命不保，都要護得儀琳的平安周全。

古代三妻四妾，實屬平常。然而，金庸小說中最為蕩氣迴腸的愛情故事，楊過小龍女、郭靖黃蓉、蕭峰阿朱，以至令狐沖任盈盈，都是「冬雷震震，夏雨雪，乃敢與君絕」，海枯石爛，此情不渝。「願得一心人，白頭不相離」，原是古今戀愛的願望，因此，我們都希望能有如斯真情，不為他人所動：

莫大先生續道：「我見你每晚總是在後艄和衣而卧，別說對恆山眾弟子並無分毫無禮的行為，連閑話也不說一句。令狐世兄，你不但不是無行浪子，實是一位守禮君子。對著滿船妙齡尼姑，如花少女，你竟絕不動心，不僅是一晚不動心，而且是數十晚始終如一。似你這般男子漢、大丈夫，當真是古今罕有，我莫大好生佩服。」

如果是韋小寳，滿船妙齡尼姑總有一兩個來段露水情緣。竹林七賢的阮籍，即曾有一段與人妻同眠，卻毫不踰矩、侵犯的軼事。名士不守世俗虛文，但堅守道德倫理的底線，比諸嚴守格律者，自然更勝一籌了。令狐沖的不為所動，自與他對岳靈珊、任盈盈的深情有關。

令狐沖深愛同門師妹岳靈珊，後來岳靈珊遇見林平之，對這位同齡的英俊少年移情別戀。岳靈珊曾說：「我對他敬重親愛，只當他是兄長，從來沒當他是情郎。」那份青梅竹馬的情懷，當她遇見了林平之，始知並非愛情。

令狐沖和任盈盈的相見，以至任盈盈鍾情於他，竟也因此事而生：

盈盈道：「我自然不會怪你。如果你當真是個浮滑男子，負心薄倖，我也不會這樣看重你了。」低聲道：「我開始……開始對你傾心，便因在洛陽綠竹巷中，隔著竹簾，你跟我說怎樣戀慕你的小師妹。岳姑娘原是個好姑娘，她……她便是和你無緣。如果你不是從小和她一塊長大，多半她一見你之後，便會喜歡你的。」

令狐沖未見任盈盈真面目，只道她是年邁的婆婆，把一腔委屈盡數傾訴。任盈盈隔著一片竹簾，聽著他的真情，由憐生愛，以琴聲撫慰悲傷。兩人歷經多番變故，最終修成正果，只因以情為尚，不像林平之連新婚之夜都等不了，先行自宮，視身邊的真情如無物，人生只餘下復仇。

兩人相隔丈許，四目交視，忽然間心意相通，實已不必再說一句話，反正於對方的情意全然明白。娶不娶儀琳無關緊要，是和尚是太監無關緊要。兩人死也好，活也好，既已有了兩心如一的此刻，便已心滿意足，眼前這一刻便是天長地久，縱然天崩地裂，這一刻也已拿不去、銷不掉了。

世間仍為名利爭執，千方百計謀害他人，當權者千算萬算只為鞏固位子，都不見得真正快樂、滿足。有情者胸無大志，卻因兩心如一的𣊬間，心滿意足。

三：千秋萬載，一統江湖之醜惡

《笑傲江湖》沒有特定的時空背景，金庸刻意留白，皆因刻劃人性，「類似的情景可以發生在任何朝代」。人在江湖，身不由己，像令狐沖這類型追求自由，重視個性的人，常常受外在環境宰制，無法如願意償，甚至因為不受管束，致殺身之禍。

竹林七賢，嵇康身死，阮籍、劉伶、向秀等，多有壓抑，原是時代局限的悲劇。《笑傲江湖》，劉正風意欲金盤洗手，和曲洋單純以音律相交，最終身死；江南四友，對任我行、東方不敗的日月神教心灰意懶，萌生退志，不欲勾心鬥角，寄情琴書，仍是無從迴避。

為何如此？金庸一針見血，借武林門派，道出了中國大一統思想的弊病：

令狐沖道：「原來左冷禪是要天下武林之士，個個遵他號令。」沖虛說道：「正是！那時候只怕他想做皇帝了，做了皇帝之後，又想長生不老，萬壽無疆！這叫做『人心不足蛇吞象』，自古以來，皆是如此。英雄豪傑之士，絕少有人能逃得過這『權位』的關口。」

修身齊家平國治天下，向來是中國士人的終極目標，理想是仁義治世，實則人人皆以此為借口，追求如秦始皇統一六國的不世功業。合則來，不合則去，原是尊重個體，但「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」，上位者為了大一統，以單一標準削走、謀害他人，歷史上無數悲劇慘案，至今仍然不斷上演。《笑傲江湖》最為人不恥的偽君子，岳不群徹底的腐化，在於他看見經由自宮練成辟邪劍法，能夠打敗左冷禪，成為五嶽劍派的盟主。

令狐沖站在殿口，太陽光從背後射來，殿外一片明朗，陰暗的長殿之中卻是近百人伏在地下，口吐頌辭。他心下說不出厭惡，尋思：「盈盈對我如此，她如真要我加盟日月神教，我原非順她之意不可。等得我去了嵩山，阻止左冷禪當上五嶽派的掌門，對方證大師和沖虛道長二位有了交代，再在恆山派中選出女弟子來接任掌門，我身一獲自由，加盟神教，也可商量。可是要我學這些人的樣，豈不是枉自為人？我日後娶盈盈為妻，任教主是我岳父，向他磕頭跪拜，那是應有之義，可是什麼『中興聖教，澤被蒼生』，什麼『文成武德，仁義英明』，男子漢大丈夫整日價說這些無恥的言語，當真玷污了英雄豪傑的清白！我當初只道這些無聊的玩意兒，只是東方不敗與楊蓮亭所想出來折磨人的手段，但瞧這情形，任教主聽著這些諛詞，竟也欣然自得，絲毫不覺得肉麻！」

任我行本是不世英雄，武功智謀俱是一流，唯獨他重奪日月神教，竟也像東方不敗一般，樂意聽從手下阿諛諂媚。日月神教之後意欲統一武林，也因為任我行受追捧後，自以為不可一世。偏偏，他早年亦深受權力壓力所害，困於牢籠多年，更眼見日月神教變得如何不堪。此一政治象徵，套於今日中國，想來大家都能找出相近例子了。

將名利置諸於第一，故岳不群自宮練劍，甘做小人，連累其妻自殺身亡，其女被林平之所殺，身敗名裂，死於儀琳之手；左冷禪陰謀多年，被岳不群暗算成功，刺盲雙目，眾叛親離，在山洞中被殺。更不必說，其餘諸人如余滄海、木高峰、勞德諾等的下場，有多悲涼。

圖片來源：李志清《笑傲江湖》第26卷186頁

兩人所奏的正是那『笑傲江湖』之曲。這三年中，令狐沖得盈盈指點，精研琴理，已將這首曲子奏得頗具神韻。令狐沖想起當日在衡山城外荒山之中，初聆衡山派劉正風和日月教長老曲洋合奏此曲。二人相交莫逆，只因教派不同，難以為友，終於雙雙斃命。今日自己得與盈盈成親，教派之異不復得能阻擋，比之撰曲之人，自是幸運得多了。又想劉曲二人合撰此曲，原有彌教派之別、消積年之仇的深意，此刻夫婦合奏，終於完嘗了劉曲兩位前輩的心願。想到此處，琴簫奏得更是和諧。群豪大都不懂音韻，卻無不聽得心曠神怡。

《笑傲江湖》乃歌頌黃金精神的人性讚歌，金庸刻意安排任我行舊傷復發逝世，消除了令狐沖、任盈盈逍遙江湖的唯一阻礙，正面肯定了情之重要，自由的可貴。兩人合奏一曲《笑傲江湖》，泯除正邪之別，對比小說起始的劉曲悲劇，令狐沖、任盈盈歷經無數劫難，最終真能笑傲江湖。這也是每個在亂世中的有情人，都希冀能從琴蕭相和之中，得到心靈的自由，感受真正的喜悅。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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