《守護教養法》：從小父母被擋掉失敗的孩子，容易因一點小挫折就放棄

文：小川大介

我這幾年聽了各種父母的煩惱時強烈感受到一件事，就是大家不知道為什麼都非常焦急。

「不否定」、「不給予太多」，即使腦中知道，但還是會擔心「這樣就可以嗎？」或是不自覺地否定孩子，認為「這樣不行啊」，而給他太多看似對教育有益的東西，這種趨勢比以前更加明顯了。

讓孩子不斷換補習班的父母

特別是一想到「中學入學考試」時，父母的焦急心情又更顯著了。

有對父母不斷讓他們的孩子換補習班。

他們讓孩子上A補習班上到三年級，可是總覺得成績沒進步，升上四年級後就換到B補習班，他們覺得B補習班也沒辦法讓孩子的成績如願突飛猛進，所以五年級時又轉到成績優異的孩子們上的C補習班。

但是朋友的成績進步了，自家孩子的成績卻退步了，因此就覺得「這個補習班不適合我孩子」，又在暑假前轉到D補習班。在那裡也沒進步，於是他們覺得「可能需要改變補習型態」，就換到一對一的補習班，升上六年級後，又換成請家教。

像這樣，不斷改變孩子學習環境的父母意外地多。

「不斷讓孩子換補習班」這個行為的背後隱藏著「一定有哪個補習班是『正確的』，我一定要找到這個補習班」這種思考模式。

可是換補習班換到眼花撩亂，孩子的成績也不會進步，因為學習內容不連貫，習慣新環境也會對孩子造成很大的負擔。

但可惜的是，這樣做的父母似乎沒感受到孩子的負擔。

因為父母不是看著「孩子」，而是只看到「結果」而已。

別人家的孩子做出「好結果」，我家孩子卻達不到，我希望自己的孩子也能有那個孩子得到的「好結果」，為什麼我家孩子得不到「好結果」呢？這一定不是我或孩子不好，是別人的問題，是補習班不好，來換補習班吧──父母會這樣想。

就像這樣，只看到結果的父母因為太焦急了，持續徘徊在追求「理想補習班」的幻影。

這種現象不限於補習班，現在雜誌、書籍、網路充斥著各種「對教養好」的資訊，在這樣的環境中，父母總認為「教養孩子應該有『正確答案』」，不想因為只有自己不知道正確答案而讓孩子吃虧，這正是讓父母心生焦急的原因吧。

為了消弭父母的焦急之心，這章將會先舉出其原因，然後說明「不用焦急的理由」，只要消弭焦急之心，就不會削減孩子的各種可能性。

有些事是失敗過才會成長，不要害怕孩子失敗

父母「焦急」的根源之一是「不希望孩子失敗」。

這樣的想法會以「剝奪孩子挑戰的機會」這種行為顯現出來。

父母面對孩子做的事，會給出「那樣太危險了，這樣做比較安全」、「那樣做沒好處，不要做了」這些「go」或「stop」的指令，這樣孩子就失去「從失敗中學習的機會」了。

讓孩子累積「從失敗中站起來的經驗」

從小父母就先幫自己擋掉失敗的孩子，容易因一點小挫折就放棄。

他會因一點點失誤就說出「我不想做了」，而放棄本來喜歡的事情，更嚴重的例子是孩子會把考得不好的考卷藏起來，不讓父母知道。

因為他們會把小小的失誤放大來看，而感到很大的挫折。

另一方面，有些孩子的父母沒有先幫他們擋掉失敗，他們從小就體驗過「有時做得好、有時做不好」的經驗，這些孩子不會把考得不好的考卷藏起來，他們會接受結果並試圖克服。

累積了一些經驗，孩子的表現就呈現出「有克服困難的精神的人」和「沒這種精神的人」。

不過，若您的孩子馬上就放棄現狀，您也不用擔心，只要有耐心地教導他們「失敗並不是不好的事」就好了，父母也要對自己這麼說。「我不想做了」這句話可翻譯成「我很不安，很沒信心」，此時父母可以跟他站在同一邊，說：「你要放棄也可以，可是如果到最後你都覺得討厭這件事的話，有點可惜，我們一起做做看吧。」

隨著累積即使失敗也能從失敗中站起來的經驗，就能把孩子教養成「有克服困難的精神」的人。

孩子是否能成長為能夠克服困難的人，終究是取決於他是否知道「跌倒了，爬起來就好」這件事。因此，必須巧妙地讓他從小就累積「跌倒的經驗」，失敗並不是不好的事。

有些事一定要從失敗中學習

在孩子失敗時最不能做的事是跟他說：「這對你來說還是太難了啊」，而抹殺了孩子用心努力的事物。

無法正視孩子「做不到的狀態」的父母，會認為孩子一定受傷了，所以會「剝奪」孩子挑戰的機會。

可是，「不會」絕不是件不好的事，因為所有人都是從「不會」開始學習的。

如同「失敗為成功之母」這句話所說的，「不順利的經驗」是思考下次做法的機會。如果把孩子做不順利的事剝奪走，不讓他失敗的話，就無法培養思考下次該怎麼做的能力，也會失去訓練失敗沮喪時該怎麼調整心情的機會。

還有一件很重要的事是，失敗是可察覺「原來現在我做不到的事，有人做得到」的機會。察覺別人的優點也是生活上必須的，知道很多周遭人的魅力，坦率感受「他好厲害」，在孩子的成長過程也是很重要的。

如果做什麼事都很順利，但卻不尊敬其他人，這種人無法和周遭的人維持好關係，容易變成孤獨的人。

我也不是不懂父母盡量不想讓孩子經歷失敗受傷的心情，但是實際上，認為「失敗就是吃虧」是不對的，「在成長過程中都沒經歷過失敗才吃虧」。就讓孩子累積從失敗中站起的經驗，培養克服困難的精神吧。

書籍介紹

本文摘錄自《守護教養法：不否定、不過度給予、不焦急，日本教育專家教你養出聰明的孩子》，三民書局出版

作者：小川大介

譯者：林佳翰

在教養路上，許多父母期待孩子成為他們理想中的樣子，因而常否定孩子、單方給予孩子太多東西，卻忘記孩子真正的喜好。久而久之，父母和孩子的笑容都消失了......日本教育專家對此提供解方：只要把「給予教養法」改成「守護教養法」，孩子就能主動學習、不斷成長！

過去人們認為，聰明的孩子就是會讀書和考試的孩子。但隨著時代改變，二十年前有誰料到Youtuber會成為熱門的職業？所以在接下來的時代裡，聰明孩子的定義顯然已發生改變，「能在社會上發揮自己強項的孩子」才是聰明的孩子，這樣的孩子才能在未來有競爭力！

而讓孩子發揮自身能力步上幸福人生的關鍵，就是本書強調的「守護教養法」！此種教養方式反對由父母單方面給予孩子「可能和未來幸福有關的東西」，而是認同、守護由孩子自己發現的「喜好」。本書介紹為何「守護教養法」能成功育兒，以及實踐這種教養方式的祕訣。

Photo credit：三民書局

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航