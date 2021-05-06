《臺諺55走跳江湖》：「好天著存雨來糧」，好地點絕對是走出來、問出來的

文：周博

「好天著存雨來糧。」 【字義】好天氣就要儲備雨天需要的糧食。 【釋義】未雨綢繆。

我一直記得徐重仁總裁和我分享幾個從小處找到商機的故事。徐總裁只要去日本出差一定會下榻帝國飯店，因為帝國飯店的服務人員記得每位顧客的需求。他們記得總裁常看的報紙、適合的枕頭高度，就連習慣左側睡還是右側睡都一清二楚，讓他踏進大廳就像回到自己的家一樣舒適。

另一次，總裁從東京趕到大阪開會，把行李箱交給宅急便運送，結果人到了大阪，行李箱卻沒跟上，當晚他要出席一場正式會議，西裝就放在行李箱裡。總裁焦急地與客服聯繫，對方竟然派專員陪同他到百貨公司，當場買一套西裝送他。「當科技愈發達，服務就必須愈有溫度。」徐總裁總是這樣耳提面命。

台灣政壇謠傳一句話：「選舉沒師父，用錢買就有。」特別是地方選舉，難免會有疑似買票的情形發生。某次根據支持者的指證與外界的消息，某位候選人在我們選區中的好幾個鄰里「疑似」有買票的行為。依照過去經驗和地方民情，我們推測這個候選人的服務團隊前往買票的地區必然是其勢力較弱的選區。而他們採取的策略是鎖定鄉下的爺爺奶奶們，即使老人家不缺這錢，仍會因為收了錢而不好意思不投他。由此推測，他們的下一步就是針對最支持老闆的鄰里展開攻勢。

我們當然不能任由鄉親被不公正的手法所騙。我和同事們先前往該里埋伏，掌握候選人競選團隊中每個成員的特徵，包括五官、身形、車型、車牌，都記得一清二楚。

接著採用各種「跟蹤」策略，以達到「威嚇」的效果，讓他們「買票買不下去」。有時是請殘疾人士騎著三輪機車，用車後播放音樂的基本配備（俗稱「小蜜蜂」）進到小弄小巷內宣傳。有時則是我和同事們開車跟蹤。有幾次對方發現我們的行動，下車對著我們叫囂、訐譙三字經，甚至拿起棍棒作勢要打我們，機靈的同事立刻拿出手機錄影，才讓他們作罷。要在政治圈闖蕩，就是要具備如此細膩的觀察力和敏銳的反應力。

和夥伴們回台南新營創業的初期，我們經常向鄰近的家長和學生發傳單，也會到母校南新國中發傳單，除了可以在第一線與潛在消費者透過寒暄的方式拉近距離外，我一定會進一步深聊，以獲取更多消費者的資訊。

連續發了幾天的傳單，我發現好幾位家長都告訴我：「你們的補習班距離我們家太遠了，帶孩子過去不方便。」歷年來的確是有學生從較遠的鄉鎮，甚至跨縣市的嘉義前來就讀母校，然而我發現這些家長騎著摩托車、穿著十分居家，不太像是大老遠跑來的樣子。

進一步閒聊後，家長們透露他們住在新營的新北街，這條街距離補習班，騎機車僅不到五分鐘，令我相當震驚，也突破我的盲點，我開始反思：「原來對於消費者來說，這樣叫作近、那樣叫作遠，所以他們真正需要的是什麼？我們又該如何回應？」這五分鐘載孩子的車程，不一定每位家長都願意做，於是索性把小孩送到距離最近但不見得是最適合的補習班。有過這個實際接觸潛在消費者的經歷，我和夥伴們決定往後都鎖定學校附近，也就是走路三分鐘的距離開設直營店，才能真正符合顧客的需求。

好地點絕對是走出來、問出來的

家長選擇補習班，除了內容、師資外，更有學生交通安全、接送便利等考量。相較於許多同業只開一間規模龐大的補習班，即使師資充足，仍然無法照顧住得比較遠的學生，而我們的七間直營店都選擇鄰近學校的區位，以回應家長的需求。

你相信嗎？我每天都會到幾個商圈走一趟，這個習慣維持了十年以上。路是人走出來的，如果你是實體店面的經營者，一定要用雙腳拚命地走。每天的情境都不同，有時候昨天沒有，今天沒有，明天就有了。關鍵在於鍥而不捨。

一般而言，好地點不會輕易出現在租屋網，因為很快就銷售出去。而我們的第三間直營店掌握了地理優勢，開設在新營區公立國中升學率最好的明星學校對面。這間直營店的成立，其實是我日積月累觀察的成果。

當時我注意到這所明星學校對面有間房子的鐵門總是拉下來，卻沒有貼上任何出租傳單。除了鐵門緊閉之外，我從幾個線索推敲出這裡似乎沒有人住：隔壁住家的轎車總斜插在這間房子的停車格，橫越兩格停車格；信箱塞滿近一年分的信件；水表停滯等等，觀察到這些跡象後，我對這間房子產生好奇心，找了機會詢問隔壁屋主。

這位屋主正好是這間房子的建商，他相當意外我會注意這些細節，於是娓娓道來這間空房的故事。原來這間房子的屋主多年前移居海外，幾乎不會回台灣，也並不特別需要錢，才沒有出租房子。這位建商協助我們聯絡屋主，屋主也慷慨地將房子租給我們。於是我們的第三間直營店就順勢成為明星學校對面的補習班，占盡地利優勢。

「區位」絕對是所有實體創業者必須掌握的重要因素。要在一級區位立足，不僅是取決於資本是否足夠這麼簡單，要面臨的也不是只有房租壓力，還需要充足的技巧，必須費盡一番工夫才能將事業體建立在適合的區位，在業界踩穩腳步。而我和夥伴們有把握預定開設的直營店地點只有我們租得到，就算這些地點一開始沒有空下來，但總能取得先機。「好天著存雨來糧」，平日的累積和觀察終能帶來意想不到的優勢。

書籍介紹

本文摘錄自《臺諺55走跳江湖：臺灣俗諺教會我的處世眉角》，遠流出版

作者：周博

▎人在江湖飄，如何不挨刀？ ▎

——55句台灣俗諺教你做事積極、做人機靈！

由台南市政府顧問、南部補教業龍頭【周博】來引路。

當你看過夠多江湖鬼故事，才能領略不敗的人生哲理。

江湖在走，眉角要懂！有人的地方就有政治，面對江湖上的妖魔鬼怪、爾虞我詐，本書精選五十五句道地的台灣俗諺，以「苦」「誠」「恆」「善」四大心法，教你搞懂人際眉角，看透世態炎涼，走跳江湖不挨刀！

【心法1】苦

菜鳥初入職場，被社會「洗面」，往往苦到「剖心肝予人食，人閣嫌臭臊」，即使如此，仍然要「拍斷手骨顛倒勇」！

——當你一無所有，既非天資聰穎，更沒有富爸爸撐腰，該如何翻身？

——別人不做你來做！「戇戇拍拚」、「綿死綿爛」，能打出最強差異化。

【心法2】誠

社會上，有的人是「政治佬仔」，專撈油水；有的人是「割稻仔尾」，人家辛苦打拚，他爽爽收割；有些人「六月芥菜假有心」，雙面刀鬼；有些人「一粒田螺煮九碗公湯」，「嘐潲」最會。

——沒有位置，就沒有朋友。人脈很重要，但要如何讓自己成為被分享、被信任的那個人？

——誠信，是留給貴人探聽的最重要前提，否則再有能力都是枉然。

【心法3】恆

躁進往往會壞事，因為「硬挽的果子袂甜，硬娶的新娘袂愛你」、「半暝刣豬，嘛是天光賣肉」，正所謂快即是慢，做事要積極，但絕對不能急，「戲棚跤徛久就是你的」！

——廣積糧，緩稱王。眼光放遠，才能贏在終點。

【心法4】善

同業不是競爭者，事情不要做絕，「人情留一線，日後好相看」。當你努力把自己縮小、歸零，懂得「一面抹壁雙面光」、「食果子拜樹頭；食米飯拜田頭」，才能得到更多人和與善緣。

——行走在善循環之中，把路走廣走遠。

本書特色

俗話說「江湖一點訣」，本書給你五十五訣！ 台南市政府顧問、南部補教業龍頭【周博】，精選五十五句反映先民智慧與人生百態的台灣俗諺，汲取其精髓並加以體現於多年來的政商歷練，教你走跳江湖不挨刀。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬