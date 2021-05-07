《宋代讀書人與他們的鬼》：旅行時的人鬼情慾，為什麼出遊的男性特別容易慾火焚身呢？

文：蔡宗穎

【宋人旅行的人鬼情慾】

根據學者統計，宋代《夷堅志》有關於旅行的故事非常多元，從白天到黑夜的故事都存在，對《倩女幽魂》電影故事情節熟悉的人，絕對不會忘記書生夜半撞鬼時，都有美女精魅出現。

先說結論，許多人對距今一千年前的宋代多半有所誤解，常認為宋人極端的重視禮教，將禮教與道德成為人的至高標準。但本書卻要詢問讀者一個想法，請問在眾多著作裡留下來的著作是知識菁英還是一般的販夫走卒？這問題不難，留下隻字片語的當然是知識菁英。

那第二個想法是：知識菁英所留下的文字，受到官方所認同的文字，除文人個人的文集外，官方所編纂的文書、論述，就政治統治立場來說，是否有更大的可能留下今人所認為的「迂腐的禮教」。沒錯，這答案是肯定的，官方資料之所以是官方資料是因為它代表統治者期望的標準。

第三個想法是，古今文字認識不同，若非有深刻「玩味」文字的功夫，用現在的意思去套用古代的文字意思，這不是件緣木求魚的事情嗎？因此，認定過去「禮教」殘害現代的性別關係等是很危險的一件事情，就好比是「以古非今」以歷史淪為宣傳的口號，我們必須記得西方哲人蘇格拉底曾經說過，「未經檢驗的生活不值得活」，這固然是他個人的信仰價值觀，但也點出「有思辨」是追尋人生終極價值的一場探險。

本書討論「鬼」，「鬼」在宋人的筆記小說，至少在《夷堅志》的故事它反映的是宋人內心不可說的道德困境，包括外遇、偷情、一夜情等男女複雜想入非非的故事，都用「非人」的形式說故事。既然是「非人」就無怪乎，窮盡畢生之力「十年寒窗苦讀無人知」的書生，在窮困潦倒的生活裡尋求人生的美好，本書的撰寫有賴於前輩學者汗牛充棟的學術累積，讓人能夠以管窺天，利用現有研究抒發撰寫成書。

在江紹原《中國古代旅行之研究》就提到古人重視出遊，離開自己熟悉的地方到陌生的領域。唐宋之間已經透過政治上的科舉制度、商業經貿與交通運河，促進士人旅行成為日常生活的實踐。技術工匠離開原鄉工作，以及宗教人士、術士到處遊歷，累積自我的成長。

對宋人來說，旅行中的風貌也圍繞著精魅鬼怪，「鬼」是人對宗教的崇敬以及映射，也折射著人在日常生活中的欲望。

學者高彥頤在一篇討論明末清初的婦女生活空間，利用華裔段義孚的概念認為家是活動暫時的居所，感受社會價值的中心，而空間代表著積極性，象徵動能、出遊以及面向未知。換言之，出遊可能的意含除了積極的面對人生外，也是人冥冥之間不可知的一環。

特別是出遊的男性特別容易在路途中，遭遇到身體情慾的誘惑。學者在《旅者與精魅：宋人行旅的情色精魅故事論析》就計算過《夷堅志》有六十六則宋人的旅行故事，有五十七則都遭遇陌生女性的情慾誘惑。

場景

那麼宋人出遊究竟會在哪裡慾火焚身呢？據說「老司機」們大抵心裡有數，通常有這樣慾望的不外乎：久在外頭旅行男性、工作的男性、傍晚回家的路上、旅途中發生的小火花、寄住佛寺的單身男性、深山裡的豔遇、節慶放假、浪跡天涯住旅店、迷路、喪禮、應舉往返路途、漂流到無人島。

相對女性遭遇到情慾故事，似乎男性在宋人的筆記小說更容易有豔遇發生。當然必須注意到：一是過去撰寫這些筆記的地方菁英是男性，所以這是有意識書寫男性的風流韻事。二是宋人男性行旅的風氣勝過於女性。

類型

宋人遇到的鬼魅精怪第一種類型多半是死去的亡人，有很多是親人、亡妻等，也有很多孤魂野鬼半路對旅行異鄉的男性招手。更特別的是，我們在筆記故事裡還會看到假冒旅行男性熟識的亡妻，藉此換得男女間的親熱，旅行的人不乏是儒生、太學生，甚至是僧侶，他們在旅行的過程中面臨女鬼的情慾誘惑，每一層都是一關考驗。

第二種類型是旅行路途中的花草樹木修煉成精後，也能夠幻化成人形，這對中國文化來說並非奇事，仙人能羽化變化身形，萬物透過修煉也能夠有靈性。如明代《西遊記》、清代曹雪芹作的《石頭記》都記述草木石頭化作有靈性的人類。對宋人來說，男性很容易遇到蛇、狐狸他們化作美麗的女性，幾乎男性遇到的狐狸都是美女，無怪乎有時候說魅力四射男性緣好的女性為「狐狸精」。當然若是女性「誤入歧途」在旅行遇到精魅與之發生關係，這些精魅的形象多半也是狐狸或是蛇蠎，有的時候是山魈，一種十分巨大的猴子，容易出現在鬼怪或是盜墓的故事。

第三種類型的精魅，是由人親手打造的古器物或是廢棄的古寺廟，變身成人形，誘惑來往的旅人，讓人為之心動。

說來也慚愧，故事中的男性幾乎都抵擋不住，這些來路不明鬼魅的誘惑，似乎只要女性面容、姿色姣好，對於出現的時機合理與否就不太重要了。

但是，凡事不只有一個面向，根據研究故事裡也有許多女性，遇到許多精怪化作為美男子，便上前求歡作樂。

《路西法效應》曾經實驗過「人性」的道德，它的結論是人性善惡道德的那條線是很模糊的，好人與壞人之間就像原本是天使的路西法，一不小心就會成為墮落天使。然而促使人性機制轉變的關鍵，便是「環境」對人產生的影響。

故事發生的地點，都是在人煙稀少的地方，彼此都是陌生人。通常也不會問對方太過詳細的身世背景，而且時間總是在月黑風高的夜晚，適合幽會的時候。

人類在上述時間、地點、情景遇到「鬼」是件再正常不過的事。正當長期旅途精神疲乏之際，男女隱姓埋名在荒郊野外的環境相遇，這樣的情境，不正如現代人在交友軟體尋找寂寞的慰藉似的。正因為是在荒郊野外，當人的道德發生問題的時候，「鬼怪作祟」就是一個很好一夜情或是婚外情的藉口。因此，宋人針對「人與鬼交」的態度多半是否定的，認為這會對人產生危害。

危險的行為

人對日常生活有一套儀式的見解，這套儀式感取決於它的效度有多大。人類的習慣多半從模仿開始，模仿群體中的同類做法，在生物演化的過程中這是比較有利生物繁衍的機制，符合大自然法則。日常生活的儀式、穩定，讓人正面的活在希望的陽光下，儘管背後就是陰影。

走出日常生活的旅人，從日常的習慣走到新的地域，就像是體驗從日常到非常的過渡期，它就像是特納在《儀式與反結構》書中論述儀式過渡期對宗教人是危險的狀態。因此鬼魅對人的影響，大抵有四點：

一是鬼魅會危害旅人的身體。

旅行異鄉的人們若是耽溺在與非常的鬼物交往，如此「非常」或是並非社會道德能夠接受的事情，通常身體會受到陰氣侵擾，在縱慾過度下客死異鄉，這對女性旅人來說也是如此，女性與鬼交會出現自殘、流產、腹痛等症狀，就現代醫學而言也許有新的解釋，但宋人多半以鬼祟來解釋這可能的精神病徵。

二是陌生人是危險的，他們是外人可能損害家族名譽。

這些旅途的鬼怪對宋人來說，可以說是「陌生人」的角色。鬼是「陌生人」意味著他們的身分來路不明，南宋《袁氏氏範》曾告誡子弟〈人之所欲，應遵禮義〉：

飲食，人之所欲，而不可無也，非理求之，則為饕為饞；男女，人之所欲，而不可無也，非理狎之，則為奸為淫；財物，人之所欲，而不可無也，非理得之，則為盜為賊。人惟縱欲，則爭端起而獄訟興。聖王慮其如此，故制為禮，以節人之飲食、男女；制為義，以限人之取與。

這份家訓告訴子弟說有許多人的欲望像是飲食、男女情慾、財務三者都是人類天生的欲望，如果沒有依照禮節就容易變成貪得無饜、親狎的人，甚至容易成為犯罪份子，興起訴訟。特別的是《袁氏世範》承認人類男女間的情慾。另一則〈財色不可茍得〉說：

蓋人見美食而下咽，見美色而必凝視，見錢財而必起欲得之心，茍非有定力者，皆不免此。惟能杜其端源，見之而不顧，則無妄想，無妄想則無過舉矣。

這段話講的很含蓄，人對於美色，看到漂亮姿色的人，都會想要多看幾眼，因此，對付人自己的欲望就是遠離欲望，看到也要棄之不顧。從以上兩則反推宋人社會的情景都可以得出，「色慾」是那時代很容易發生的問題，更多的時候又是發生在旅行的途中。

這對於南宋《袁氏世範》的家族來說，「子弟有耽於情欲，迷而忘返」，耽溺在情慾之中，會讓人容易迷失，忘卻自己最初的事業，甚至危害到自己或是家族名譽。

三是陌生的意外女子，容易使家庭關係破裂。

著名的故事〈蔣教授〉：蔣教授正翻山時，遇到老翁賣女，蔣教授承諾老翁暫且代他照顧小女，回家後盡心撫育待老翁的小女。小女在家中隨著年紀成長，姿色動人，蔣教授克制不住心中慾望，與這個小女生發生關係。蔣教授承諾在先，不納這位妙齡女子為妾，意思是不對這個小女生下手。但是事與願違，蔣教授違背了承諾，也讓蔣教授母親與妻子對他不甚諒解，最後在走官途中暴斃身亡、七孔流血，據說房子有狐狸竄出，疑似女子為狐狸精。

四是鬼魅會影響空間的秩序。

《夷堅志》曾提到某個城隍廟旁的巷子，晚上都會有鬼魅化作女子，夜裡魅惑旅人。或是通判女兒的墳前有朵玫瑰，花開時折枝便會遇到這位女性，也有狐狸精每夜化身為女，與旅店的人同床共眠。

或許有眼尖的讀者已經發現上述的女性空間，如果不是說成是旅途中的鬼魅文化的話，幾乎就是述說旅人在外處理「性需求」的問題，因此，這些人鬼故事從宋代城市發達、多元的城市風貌來看，「鬼故事」其實可能是隱喻，真正的作用是訓誡這些旅人，節制淫慾。

雖然前述說旅行是特別的「非常」狀態，但是宋人身處在社會的日常，必然有許多焦慮與煩惱，因此宋人禪宗的修行幾乎都是在日常生活中對自己念頭的鍛鍊。

就連宋代僧侶也存在許多犯罪的問題，柳立言教授〈紅塵浪裡難修行︱就宋僧犯罪原因初探〉就有許多精彩的僧侶犯罪的案例。例如有三位宋僧趁著官人的妻子與女兒元宵觀登時，置酒灌醉母女，將他們留在隱蔽的屋子，殺其母親軟禁女兒達半年，這事情才敗露。

因此，筆者認為「鬼」其實是藉鬼抒發社會現象，這是其來有自的，就像是鄉民在諷刺時政的時候，總會說是「媽祖託夢」或「我做了一個夢」開頭，以撇除自己指涉他人的風險。

所以《夷堅志》保留許多鬼魅精怪的故事，讓我們得以去反推宋人菁英他們的日常生活以及社會樣貌。此外，這也說明無論在宋人的時代或是今日，日常生活都是很難的，正如此佛家就認為日常生活是戰場，必須用兵法對付，只是往往鬼魅精怪總是出乎你意料之外。

至於鬼魅精怪如何影響宋人，也許最終都要回到宋代社會的特色，以及宋人怎麼看待生與死的問題。這問題固然是個大哉問，但是就如同眾人熟知研究宋代歷史的人總是會說：「現代世界的雛型，很多是從宋代開始發展的。」當然，筆者以下將討論的故事，你也會看到有些神祇或是我們習以為常的日常生活，原來是一系列的層累與創新而成的結果。

書籍介紹

本文摘錄自《宋代讀書人與他們的鬼》，時報出版

作者：蔡宗穎

從閱讀宋代的筆記，可以得出一個觀念「宋人常常見鬼」，

而且有些宋代的民間信仰一直延續到現代的文化。

宋代人鬼之間的互動非常頻繁，鬼怪其實也正反映著人性。

【宋人旅行的人鬼情慾】

對宋人來說，旅行中的風貌圍繞著精魅鬼怪，特別是出遊的男性容易在路途中，遭遇到身體情慾的誘惑。

【考生與人鬼關係的互酬】

考試中小吏的協助、互相酬謝常見於宋人科舉的人鬼故事，「有鬼」成為宋人的日常生活。

【宋代女性情感的自由流動】

女鬼故事說的不只是求香火、報復等等，而是用很隱晦「鬼」的意象，將未婚男女性行為合理化。

鬼是過去先民認識世界、解釋死亡以及冥冥之中無法解釋的一種語境。從宗教學來說，宗教的體系創造出它的神聖感，並且透過經典、神話去創造制度與儀式。

要理解宋代的鬼，從材料下手的話就必須借重當時的士人(社會菁英)所留下的筆記，以及流傳的故事，從幽冥界的故事連結人到人世間，創造的需求。

鬼魂常出現在宋人的日常生活中，不少鬼故事反映出亡靈須小心對待，來自於冥間異性的勾引最令男性最難以招架。在宋代卜算也是「全民運動」，士人愛算命，因為想要探究未來會發生什麼事情。皇帝愛問卦，除了想要探究眾臣內心的向背外，最大的原因就如人們害怕鬼怪一樣，都來自「不確定感」。

對民間來說，鬼神之物更是存在世道人心，俗話說人心反映世道，民間信仰、筆記小說的「鬼」，與其說是「鬼」，不如說這些有意識受菁英撰寫流傳下的人鬼故事，人即是鬼，鬼即是人，人與鬼的界線在故事中變成十分模糊，正因為模糊的界線，人鬼之間有機會發生關係、交往以及互動進而產生大量的社會史料，讓我們去思考跨越時代的意義。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬