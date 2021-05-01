【漫畫】從政治諷刺到抗爭現場，漫畫作為社會批判者的反叛精神

文：翁稷安（歷史學博士。理論上應該是要努力在學院裡討生活的人，但多半時間都耗費在與本業無關的雜事，以及不務正業的事後懊悔之中。近年來，撰寫多篇漫畫類型書評文章，發表於OPENBOOK書評網站，廣受讀者好評）

隨著台灣民主運動的發展和起落，越來越多人認知到，廣義的「抗爭」，無論是遊行、罷工、革命等不同形式，都可能出現在公共事務運作中。「天賦人權」或許多數人朗朗上口，但從歷史變遷的角度，人所擁有的自然權利／權力，從來就不是與生俱來的，而是靠著數個世代的人們，從不滿到覺醒，進而發聲、爭取而來。

台灣的民主進程，從戒嚴時期的朝施暮戮，到直接民選總統的百花齊放，中間雖然依賴體制內的協調和折衝，也不乏檯面上政治人物個人的醒悟和決斷。然而追溯其源頭，那改革的種子多半來自街頭，在一群群「暴民」的犠牲和奉獻下植入民間的土壤，繼而發芽茁壯。

一場「抗爭」，就是在進行著理念的轉換和能量的聚合，要將高深抽象的理論，轉化為淺顯直接的訴求或口號，呼喚更多人的認同與投入，成為推動改變的力量。這也是為何近年來對於法國大革命的研究，開始將焦點轉向革命期間在民間流傳的小冊子，這些由中下層文人所編印的文宣品，降低了啟蒙哲士高遠的哲思，以更直觀淺白的形式和筆觸，在不同社會階級之間散布、傳播著革命的主張。對於抗爭的宣傳，能否創造出參與者同仇敵愾的共鳴，向外渲染，壯大改變的力量，才是成敗的關鍵所在。直擊人心的感性訴求，更勝於長篇大論的分析和推演。

抗爭中漫畫圖像的重要性

因此，在抗爭中，「圖像」往往扮演著重要的角色。以圖像為主體，搭配著簡潔有力的口號，在抗爭現場或者相關媒介上，發揮著傳播和鼓舞的作用，有時甚至替抗爭活動塑造出鮮明的形象。

這也是為何「漫畫」會和「抗爭」緊密結合的原因，有別於高雅藝術，漫畫從一開始即以平民大眾為主要對象，具有直觀、不受階級或知識門檻所阻隔的閱讀特性，是有效動員群眾的最佳利器。回顧漫畫的歷史，不管是歐美或亞洲，在「漫畫」定義還未成形的摸索階段，嘲諷權貴、政治人物和社會現象的「諷刺畫」傳統，一直是漫畫生成的活水源頭之一，這也形塑了漫畫的基本性格—作為社會批判者的反叛精神。

漫畫在抗爭中發揮作用，在歷史中屢見不鮮，最有名的例子，或許是美國革命元勛之一富蘭克林（Benjamin Franklin）於1754年5月9日的《賓夕法尼亞公報》上所繪製的〈蛇的漫畫〉（Snake Cartoon）或依標題稱為〈不聯合，即死亡〉（Join, or Die）的著名漫畫。那是一幅單格的圖像，只有一隻被斬成八截的巨蛇，畫面觸目驚心，每一小截上都有英文縮寫加以標明，分別代表當時北美的八個殖民地區，配合著由三個單字所構成的洗鍊標語，呼籲北美殖民地的人民團結一心，抵抗英國殖民者，如果不能齊心協力，必將成為俎上魚肉。這幅感染力強大的圖像，刊登後立刻被反覆轉載、流傳，對美國獨立戰爭造成巨大的影響，進而成為美國團結的象徵，不時被引用，作為號召國人的重要符號。時至今日，當美國國家籃球協會（National Basketball Association, NBA）的費城76人隊（Philadelphia 76ers）在走出長期戰績積弱不振的陰影後，仍採用這八截蛇的意象，繪製了「費城團結」（Phila Unite）作為他們重返季後賽的隊徽。由此可見，一幅和抗爭運動結合的漫畫，影響力跨越時空。

在台灣也從來不乏以畫筆挑戰威權的人們，從戒嚴到解嚴，從美麗島到太陽花運動，橫跨百年的民主追求，漫畫創作者從來不曾缺席，努力以漫畫體現抗拒強權的反叛精神。

然而，十分不幸的，這些或在示威現場發放的傳單，或在報章雜誌上刊登的政治批判和主張，並未獲得充分的保存，更遑論公開展示與進一步的研究。中間涉及的原因很多，從漫畫一向被視為「旁門小道」，又或者歷史研究者偏重文字的研究訓練等都是可能的阻力。不過最根本的問題，或許還是在於這些漫畫產生的目的和性質，多半和現實緊密結合，訴求的是對眼前不公不義的改變，只爭立即見效的「當下」，而非藏諸名山的「永恆」。這些作品，很少被集結成書，即使有幸出版，也隨著事過境遷，較少被人提及。這不僅是抗爭漫畫會面臨的遺憾，也是在抗爭浪潮中相關書寫或文物所會面臨的命運。希望隨著台灣當代史的方興未艾，以及人們對「抗爭」的重新理解，可以有更多抗爭史料獲得有系統的保存。

諷刺力道十足的政治漫畫

我們依然能夠從有限的吉光片羽中，拼湊出抗爭漫畫在台灣民主進程中扮演的角色。例如從黨外時代開始，即在報章雜誌上以漫畫專欄批判政府，呼應社會改革力量的政治漫畫家們如魚夫、CoCo等等。就像列寧那句名言所形容：「政治漫畫是美學中的匕首。」這些以「匕首」作畫的人，藉由他們的畫筆和巧思，在平面媒介的戰場上，成為力挺抗爭的力量。利用漫畫的圖像特性，他們把具體的時事抽象化，給予轉喻，讓讀者會心一笑，同時又完成主張的交流和立場的認同。

魚夫在1987年十二月十七日的《自立晚報》，將蔣經國繪成摩西的〈蔣經國開路〉，是解嚴後第一位將元首入畫的台灣漫畫家，展現了挑戰威權大忌的決心。CoCo最早在《八十年代》雜誌上作畫，成為軍警盯梢的目標，1981年一度被迫流亡美國，回國後仍不改其批判態度，他在《美麗島》雜誌發表過一系列漫畫，表達出人們對於時政的無奈，以及政府的違憲濫權。

值得特別一提的是前立委簡錫堦。很少人知道，這位以工運領導者為人所熟知的政治人物，其實也具有漫畫家這重身分。從小就喜歡畫漫畫的他，從彰化來台北的第一份工作就是在光復書局，替兒童刊物繪製漫畫插圖。後來受到美麗島事件的撼動，投身黨外運動，除了撰寫文章，繪製政治諷刺漫畫也是他的長項。1985年和1989年兩次選舉時，他分別趁勢出版《民主政治ABC》和《漫畫台灣人》宣揚黨外的理念，因為內容有趣、易懂，大受好評，兩冊各出版30多萬本。如今在拍賣網站上，還能找到當年簡錫堦聲援政治犯，鼓吹台灣獨立自主的政治傳單。

在學生運動中，也可以見到漫畫的身影。如1980年代由台大學生所發起的「自由之愛運動」，當時學生呼應社會風起雲湧的抗爭風潮，試圖走出校園，例如組成「台大學生杜邦事件調查團」加入當時的環保運動。校方事後為了清算主導的大新社，就以大新社之前出版刊物刊登未經校方審查的漫畫為由，禁止社團活動一年，成為學生走上街頭的導火線，促成了日後大學的校園自主，也成台灣學運的重要轉折。這則漫畫今日已不易見到，據范雲回憶，內容「暗示國民黨黨部介入學生代表的選舉」。

1990年野百合學運爆發，當時由黑名單工作室所錄製，作為運動宣傳歌曲的《憤怒之愛》專輯，便由已逝的漫畫家老瓊繪製封面，不同於她筆下一貫的都會風格，在這幅漫畫中，她用極盡嘲弄的筆調，繪出只用黨旗當作遮羞布的全裸李登輝，從空中降落在無數鉛筆之上，筆身上刻寫著這次運動的諸多主張。以隱喻的方式，展現著學生們對於執政者的「筆伐」和要求。

Photo Credit: CCC創作集提供 簡錫楷參選立委時所出版的《漫畫台灣人》刊物

318太陽花：圖文創作大鳴大放

台灣抗爭漫畫大鳴大放的全盛期，無疑是2014年的318公民運動，這起運動對台灣的政治造成深遠的影響，同時也改變了抗爭的形式，在占領立法院的期間，大量以抗爭理念出發的圖像，於議場內外流傳，同時在網路上，這些圖像更發揮了過往紙本傳播所難以企及的影響力。這場運動標誌了台灣民主在新世紀的覺醒，喚起人們對政治的關注和參與，同時也激起了不同領域創作者的投入，圖文創作者自不例外，不只在傳統的宣傳和諷刺功能，配合著網路上「懶人包」的流行，以及不受紙張限制的網路閱讀習慣，不僅流通快速，在感性的訴求外，也能扮演起理性說明的角色。

由漫畫家爻乂在三色坊成員HAKU協助下所創作《消費者如何救台灣農業？》就展現出不同於過往抗爭漫畫的風貌，夾敘夾議的方式，引領讀者理解服貿協定對台灣所造成的危害。這樣類似「說帖」的漫畫，在現場處處流傳，體現了該運動某種「說理」的特色。如雨後春筍般，在318前後，網路世界出現大量創作者，如蠢羊與奇怪生物、nagee、ARay等，用不同風格的圖像語言在虛擬世界傳達對現實政治的看法，聲援台灣社會的抗爭事件。在網路世界中，以圖像論政、支持抗爭，已成為台灣政治的重要風景，形成另一與真實交相呼應、支援的虛擬空間。

Photo Credit: CCC創作集提供 圖解服貿懶人包，是由許多創作者共同發想與創作。在318公民運動中，懶人包成為一個快速理解議題爭議的方法，而圖文創作也更顯得重要。

抗爭漫畫全球串連

如前所述，在資料收藏欠缺的前提下，以上的整理十分粗略，甚至掛一漏萬。對台灣漫畫史的演變、發展，我們有太多知識拼圖上的缺塊，抗爭漫畫更是因為即時性的特質，成為其中最缺乏關注的面向，整體的面貌還有待研究者繼續摸索。但能確定的是，抗爭漫畫在網路世界推波助瀾下，已成為不容忽視的言論管道，不僅台灣如此，亦是全球化的趨勢，也因此這種以反抗強權為目的的圖像，開始了全球化的串連。

近來香港的反送中運動，催生出大量的抗爭漫畫，其中也有來自台灣創作者的聲援和串連，數量之多，已無法一一列舉，展現了自318以來台灣圖像抗爭的能量。光是由「小路映畫」工作室在facebook所號召以插畫聲援香港的「『睜開左眼』，用台灣插畫撐香港」，至截稿時已收集了一80幅圖像，包括洪添賢、黃茉莉、Beat、貞尼鹹粥等知名創作者。在眾多力挺的創作者，SXTbit的「母親獨白」可能是最催淚的一幕，簡單的分鏡，卻令人忍不住鼻酸。在2019年年末由雌雄同體大師以寓言的方式所繪製的網路連載漫畫《2032》，除了變相聲援香港，也間接點出了台灣圖像創作者聲援香港的原因。

無論是台灣自身抗爭漫畫的歷史，或對香港的支援，都反映著漫畫創作獨特的性格。即使隨著商業化和類型化的發展，反叛性格在不同作品上所留下的痕跡深淺不一。但整體而言，以村上春樹有名的「雞蛋和高牆之間」譬喻來形容，漫畫多數都是站在「雞蛋」這邊，用直接或隱喻的手段，傳達出對權威或主流價值的反抗。

當我們在談論「抗爭漫畫」時，可以視為一種狹義的漫畫分支，歸屬於政治漫畫的類別之下，然後若從廣義的角度，「抗爭」是所有漫畫的基調，即使在最商業的作品裡，都依稀能嗅到叛逆的氣味。

Photo Credit: ©Croter，CCC創作集提供 插畫撐香港的活動在社群媒體上串連、散布，至今已有180幾位作者投稿。

參考書目

Navasky, Victor S. (2013). The Art of Controversy: Political Cartoons and Their Enduring Power. New York: Knopf.

翁稷安（2019）。以「匕首」作畫的人──解嚴首政治漫畫三大家。觀台灣，43，18-21。

何明修（2019）。為何為什麼要佔領街頭?從太陽花、雨傘，到反送中運動。台北：左岸文化。

註：原文標題為〈從諷刺到抗爭：漫畫的叛逆基因〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航