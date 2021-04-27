Wiebke Winter：這德國少女不加入年輕人較喜愛的綠黨，選擇基民盟

被視為中老年人政黨的基民盟（CDU），今屆將派出一位年輕女生出選國會，她就是來自北德的溫慧琪（Wiebke Winter）。

這位今年25歲的年輕政治人物，來自重鎮基爾。她三歲時，舉家搬到另一大城市不萊梅。她在那裡長大，2013年以全州第二名成績高考畢業，及後在漢堡博銳思法學院就讀。這家法學院每年只招收115名入學生，全校只有140多名教職員，卻是全德最有名的法律學院之一。在學期間，她曾去過牛津大學進修，畢業後，她繼續在漢堡修讀法學博士，研究大數據和人工智能。

這位年輕人卻沒有加入較受同年紀人士歡迎的綠黨，反而在16歲那年加入基民盟，及後擔任該黨青年團的女性組織領袖。今年初，她更成為這個執政黨的全國主席團成員之一，並將代表他們在本年九月出選國會，在不萊梅州的名單亮相，亦是該黨本屆最年輕的候選人。

溫慧琪自22歲起在大學任研究助理，也許是該大學最年輕的教職員（我來德國大學任教時24歲，是那年最年輕的教員）。教職的收入和基民盟的獎學金，支持她從政的生涯。她發現，自己在不萊梅的地區2017年國會投票率偏低，比全國低20%有多，於是她想了在網上錄製給居民的Podcast，每集訪問一位這區的居民。她說，她可能是全國唯一錄製這種對像是選區選民Podcast的候選人。她也因而與選區居民建立了關係。

這位博士候選人憶述她從13歲起對政治感興趣，那年她和父親在柏林參加遊行，反對執政黨基民盟、基社盟，以及自民黨的核政策。同年，在不萊州有個有關廢除文法中學的辯論，左翼的社民黨和綠黨主張廢除，而溫慧琪卻主張保留，因為正是注重學科知識的文法中學，令她能夠學習足夠的知識。這時她已有興趣從政，只是在想加入哪政黨：究竟應加入支持廢核的綠黨，還是爭取保留文法中學的基民盟？兩年後的日本福島核事故，默克爾決定逐步廢核。那溫慧琪想通了，就加入基民盟吧。就這樣，她成為了這個傳統上以男性天主教徒為主政黨的一員。

溫慧琪家中的書房，掛著三位女士的海報，分別是已故美國法官金絲堡、美國副總統賀錦麗，以及現任歐盟委員會主席的基民黨政治人物馮德萊茵。這三個人的立場有左有右。此外，她也愛在 Instagram分享動態，包括貼出去年看過的37本書，並與讀者交流心得（上面Instagram連結）。究竟溫慧琪能否成為另一位有影響力的政治人物，實是未來十多年德國政治的觸目點。

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