星港「旅遊氣泡」5.26重啟：港人出發須接種疫苗，但有4類人能豁免？

香港與新加坡原定去年11月推行的「旅遊氣泡」未出發先爆破，港府今（26）日宣布，因應香港第四波疫情回穩，重啟兩地的「旅遊氣泡」，但對參與計劃的旅客有更高要求，包括港人出發前須要先完成接種兩劑疫苗。

計劃由商務及經濟發展局局長邱騰華宣佈重啟，首班專屬航班將於今年5月26日啓航。

在新規定下，香港居民須接種兩劑疫苗最少14天，方可出發前往新加坡，而新加坡居民則沒有此強制要求。記者會上，邱騰華多次被問到為何新加坡居民不用接種疫苗才能抵港，以及是否對港人不公平、新加坡人不打針入境會否成為防疫漏洞，邱騰華只重覆接種疫苗是為了保障港人健康，又指香港「有條件讓居民接種」，因此是對港人的「附加要求」，而港人可自由選擇接種哪款新冠疫苗。邱騰華又說新加坡可按該國的情況調整做法。

而根據政府公布的資料，有關打疫苗的規定，以下4類香港居民可豁免：（一）16歲以下；（二）因健康理由而不適合接種2019冠狀病毒病疫苗；（三）離港前於香港逗留少於90天；（四）以並非由香港簽發的旅行證件離港。邱騰華指，不適合接種疫苗者須出示醫生證明。

另外，過去計劃要求兩地旅客在出發前14天內不能到過新加坡或香港以外的地方，現收緊這14天不能包括因外遊而強制在香港或新加坡檢疫的隔離期。

而針對計劃的「溶斷機制」，新的「旅遊氣泡」有也所收緊。其中過去要求兩地「無關連本地個案」7天移動平均數字超過5宗，「旅遊氣泡」便會暫停兩周；而若相關個案數字於暫停兩周的最後一日回落至不超過5宗，「旅遊氣泡」即重啓。而在新規定下，「旅遊氣泡」若要重啓，兩地還須滿足其後連續3日「無關連本地個案」數字每日維持在3宗或以下，而第3日「無關連本地個案」7天移動平均數字亦不可超過5宗。

原計劃也要求港人赴新加坡後要強制使用當地的「TraceTogether」APP，現在新加坡人赴港也必須使用「安心出行」APP。

而星港「旅遊氣泡」其他主要安排則與去年計劃相若：

出發前72小時內進行檢測，並取得陰性結果（香港自費檢測為240港元，新加坡自費檢測約為200新加坡元），旅客抵達目的地時要再進行檢測

航班數目分兩階段調整：5月26日至6月9日，各出發點每日1班航班，每班機200人；6月10日起，各出發點每日2班航班，每班機200人（航班初期只有國泰航空及新加坡航空可選）

另外，邱騰華透露現時正跟其他國家及地區商討「旅遊氣泡」的事宜，包括紐西蘭及澳洲，澳紐兩國已於19日相互啟動「旅遊氣泡」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex