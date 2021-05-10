《你說的不應該，是我用盡全力的想望》：如果連老師都不能相信，那我們還可以信任誰呢？

文：達達令

你說的不應該，是我用盡全力的想望

1.

第二先生是我的國中同學，他就是別人眼裡那個很不乖的孩子。

第二先生的英文成績很差，差到什麼程度呢？一年下來的考試成績，他的分數永遠維持在十分左右，不多不少。

第二先生的數學成績很好，好到什麼程度呢？一年下來的考試成績，他的分數永遠維持在接近滿分的狀態，從來沒有失手過。

班導師真操心啊，每天找第二先生談話，叮嚀他各科成績得要平衡發展，這樣才能考上好的高中，才能考上好的大學……

第二先生反問一句，考上大學了那又怎麼？

班導師噎住了。

2.

數學老師很喜歡第二先生，覺得他是個理性思考很優秀的孩子，可是讓數學老師操心的是，第二先生每次在解答考卷最後幾道題目的時候，永遠不按常理出牌。

他很執拗，一定要用第二種方法解題，就算再困難，就算每次考試時間到了尾聲，老師總會催促，要不然你先把第一種簡單答案寫出來先交了卷，之後你自己再想第二種解題答案？

第二先生不願意，死死盯著考卷不下筆，可是每一次就當我們都覺得這一次他真的要妥協的時候，他還是把第二種答案想出來了。

漂漂亮亮寫出一列列解題步驟，交出考卷。

幾天後成績下來，第二先生又是滿分。

3.

英文老師找第二先生談話，你英文成績這麼差，難道沒想過要努力一下嗎？

我想過，可是真的不喜歡，也無能為力，從小我家裡的經濟環境不好，別說聽英文了，中文的電視節目我都沒看過多少。

每次第二先生提到家裡的狀況，英文老師就不好再往下說了。

第二先生從來不避諱他的家境貧窮這件事情。

父母務農出身，他從小到大看著爸媽在田地裡日出而作日落而息，可是即使是這樣，對於第二先生衣食住行的基本要求，父母也從來沒有讓他缺些什麼。

也是因為這樣，第二先生永遠是個大剌剌的孩子，父母沒有讀書，不能教導他些什麼，於是每次他需要做些什麼事情，只要回去告訴父母一聲，得到的回答就是，我們兩個大人什麼也不懂，你要是覺得想做，那就去做吧。

於是第二先生越來越放肆了。

4.

國二那一年，第二先生有一天剃了個光頭到學校。

他說去表哥家看到有人在看DVD，於是跟著看了一部香港電影，叫做《古惑仔》。

第二先生在教室裡眉飛色舞的跟我們講述什麼叫做仗劍走天涯，告訴我們要像「浩南哥」跟「山雞哥」那樣，手持長棍大刀，心懷熱血的大喊「銅鑼灣、旺角都是我們的！」

話語剛落，就有人跑進來朝著第二先生喊，校長叫你到辦公室！

我們周圍一群人轟的全散了。

校長辦公室裡，第二先生的爸媽也被叫過來了，兩個老人尷尬的站在校長以及第二先生的班導師旁邊，低頭不語，滿臉通紅。

校長說，你們家的孩子理了個光頭來學校，這個風氣很不好，你們也不管管嗎？兩個老人不說話。

校長繼續說，還有你們孩子在家不好好讀書，跑去看電影，還是什麼香港黑幫打架鬥毆，這樣下去孩子遲早會變壞的知道嗎？

第二先生乖乖站在一旁，面無表情，也不出聲。

過了一會，第二先生他爸終於開口了，校長啊，我們倆都是農民，只會耕地種菜，其他什麼也不懂，你們就多幫忙管教吧！

校長很無奈的說，可是你總得讓孩子知道，他這麼做是不對的吧？

老人回答，我也不知道這樣對不對，但是既然事情已經發生了，那就讓孩子把頭髮留長就好了對不對？

校長再也說不出什麼氣勢凌人的話了。

5.

後來又發生了第二件小事。

有一天第二先生的寢室有同學的錢不見了，於是告訴了班導師。

或許是因為當時面臨升學季，班導師的壓力很大，加上學校各種繁瑣工作，於是敷衍了那個錢不見的同學一句，這個錢已經丟了就很難找回來了，而且是你自己不小心，我也沒有什麼辦法。

本來以為這件事情就過去了，可是被第二先生知道後，他去了班導師辦公室，要求徹查這件事情。

班導師看到是這個成績不好的怪學生，本想打發幾句就算了，結果哪想到第二先生一字一句大聲的說，我們是學生，丟了錢是我們不小心是我們的錯，最後能不能找回來先不說，可是你不去處理這件事情，那就是你的錯了。

第二先生還說，我們不希望現在認為，你們大人處理問題的方式就是逃避，如果連老師都不能相信，那我們還可以信任誰呢？

班導師是個女老師，她萬萬沒想到眼前的這個學生居然會說出這一番話，她一下子就被氣哭了。

這下好了，事情一鬧又傳到了校長耳朵裡，第二先生的父母又被叫來問話了。

依舊是校長氣勢洶洶，第二先生的父母點頭道歉。

這一次校長說一定處罰才可以，於是第二先生他爸出聲了，要不然我把他帶回家去田裡做幾天農務吧？

校長很訝異，但是也不好回絕，於是也就同意了。

第二先生回家做了幾天農務，然後又回來上學了，一切就像什麼都沒有發生過。

可是從那以後，班導師開始對我們的父母洗腦，要家長勸導我們不要跟第二先生走得太近，「他是個不聽話的孩子，以後一定會變壞的！」每一個大人都如此告誡我們。

6.

我們沒有刻意疏遠第二先生，畢竟大部分的時間也都被讀書占據了，可是也擋不住第二先生來招惹我。

說實話，雖然輿論都說他是個壞孩子，可是我打從心底並不討厭第二先生。

他會在上化學實驗課的時候幫我清理實驗器具，我是個看到酒精火都會害怕躲得遠遠的人，所以別說做完整個實驗流程了，我根本沒有辦法完成課堂上老師交代的任務。

每次老師過來查看的時候，第二先生都會馬上站出來說，這是我們一起完成的過程，於是我也得到了一樣的好成績。

第二先生也很調皮，他總是從家裡帶一把還沒有熟的香蕉來學校，再買一個熟透快要爛掉的蘋果，放在同一個塑膠袋裡然後密封包好。

周圍同學總有人嘲笑第二先生，你看那個窮鬼，爛掉的蘋果也要吃！

他也從不回應。

幾天後，第二先生遞給我幾根香蕉，金燦燦的散發著一股香甜，咬上一口真是熟度剛剛好。

我問第二先生，這從哪來的？

就是那天買蘋果回來催熟的啊！

你怎麼知道可以這樣弄呢？

生物課上老師不是說過嗎？

我低頭害羞一笑，我說我自己還真的沒想到。

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書籍介紹

本文摘錄自《你說的不應該，是我用盡全力的想望》，時報文化出版

作者：達達令

他們不以為然的一切，就是我視如珍寶的一切。

每個人的路都不一樣，你一方面希望用大眾標準衡量自己，

可是另一方面又覺得自己太過庸俗。

其實，這是一個假議題。

這世界根本沒有什麼絕對真理和標準，

人們只會用自己的主觀經驗，去靠近自以為是的客觀真相。

你沒有想像中那麼厲害，但是你也沒有想像中那麼糟糕。

每個人擁有選擇自己生活方式的權利，無論這種選擇來自於你的喜歡還是迫不得已，

任何另一個人都無法感同身受。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航