《你說的不應該，是我用盡全力的想望》：職場軌跡雖然很普通，卻讓每個人都感同身受

文：達達令

那些被好運眷顧的人

1.

我的大閨密L小姐上個星期告訴我，她的主管買了最新的蘋果手機給她，我想都沒想就回她，你主管肯定是看上你了，他是不是要睡你？

L小姐給我一個大大的白眼，然後回答說，是，他要是願意睡我就更好了，那我早就在公司裡平步青雲呼風喚雨了，也不至於現在還在公司裡當苦力。

我很少說起L小姐的工作故事，因為她跟我以及很多大學畢業出來的辦公室小職員一樣，也不過是在職場裡普通的度過了三四年的時間而已，比起那些早早創業或者事業有成的同齡同學來說，我們實在是太不起眼也不值得拿出來說。

可是有一天我突然意識到一點，或許我們的職場成長軌跡很普通，但其實就是很多人正在進行中的事情，它並不偉大，也不典型，可是卻讓每個人都感同身受。

L小姐大學專攻影視文學，一看就是文青氣質，她在大學裡研究過很多電影以及舞台劇，她也希望自己畢業後可以從事一份自己喜歡的小眾文化圈的工作，可是跟很多人一樣，社會並沒有給我們那麼多可以與自己所愛的工作相遇的機會，我們需要生存下來。

2.

L小姐畢業的第一份工作是在一家小的傳媒公司，因為老闆也是創業初期，一切都是混亂的，L小姐在這個時期身兼數職，從行政到銷售，從客戶到推廣，這些事情她都一一經歷過，甚至連辦公室搬家的苦力活她都一一遇上了。

有天夜裡她打電話給我，說自己在送合約給客戶的路上，她連續幾天幾夜的加班，每天早上起來都有一種要嘔吐的感覺。

公司一共五個人，除了老闆另外幾個都是銷售人員，於是她把剩餘所有的工作全部攬下了，公司那天新買了一台印表機，送貨員幫忙安裝之後就走了，可是沒想到新機器因為剛啟用，一堆問題。

L那天接到老闆的電話，要在晚上八點前送合約過去給客戶，她馬不停蹄工作了一天，開始連接印表機，發現印表機是壞的，於是她按照說明書一個個步驟檢查，等到問題解決的時候，全身沾滿了油墨的印記。

來不及清理衣服，L小姐把列印出來的合約整理好，然後奔赴給客戶的路上，那天夜裡下了一場大雨，一陣風都能把她這樣小巧的身子吹起來。她為了防止合約被雨淋濕，一直牢牢的抓著自己的檔案夾，根本顧不上自己一身的墨水狼狽樣。

趕到客戶那裡的時候，客戶在飯店裡吃飯，富麗堂皇的餐廳裡人來人往，L小姐直接往客戶所在的包廂奔去，包廂大門打開的時候，一屋子的人都愣住了。

後來L小姐告訴我，她至今想起來仍然覺得那是電視劇裡才會發生的場景，所有人都在優雅的舉杯交談中，她像個小丑，不，應該是比小丑更尷尬的局面，停滯在那個服務生在她周圍穿梭來回的門口。

空氣在那一刻彷彿也停滯住了，L小姐盡量壓抑住自己顫抖的聲帶，把事情的來龍去脈解釋清楚，然後把合約送上。

客戶接過合約說，這個我得先看一遍，明天再回覆你吧！

L小姐心裡一驚，因為這是她老闆下達的死命令，今天必須和客戶完成簽約。

於是她就站在那裡了，一動不動，也沒有要離開的意思，因為不敢離開。

L小姐說，如果時光飛到現在，她可以有很多種方式應對當時那個尷尬的局面，但是那個時候是她剛開始工作的第二個月，她沒有任何的經驗。

跟客戶同一桌吃飯的人有個大姐出聲了，說小妹妹這麼晚了你都淋濕了，不然早點回去休息吧，否則很容易生病的。

L小姐也不知道哪來的勇氣說，這是我出來工作經手的第一個任務，我不知道有經驗的過來人是怎麼處理這種情況的，可是我現在一無所有，只有無盡的耐心了，我等得起，你們可以慢慢吃，我在門外等您（指的是客戶那位先生）。

說完這一段的時候，L小姐說自己當時直接把眼睛都閉上了，她甚至都不敢想像接下來客戶會不會發脾氣，還有自己一身的狼狽樣會不會影響客戶對公司的印象，以及客戶明天會不會向老闆投訴自己，她說自己的心跳已經快要噴到喉嚨了。

客戶終於說話了，那你先出去等等吧！

L小姐點頭，然後走到包廂門外等著。

半個小時後，客戶一個人出來了，把簽好的合約給了L小姐，說你可以回家了。

L小姐滿是感激的不斷點頭，甚至想不起來應該向他說出感謝的話以及道歉。

3.

那天夜裡L小姐打電話給我，說自己剛拎著斷了一個鞋跟的高跟鞋，赤腳走在回家的路上，有些偏僻的路上燈光昏暗，路邊的小混混向她吹口哨，她到一家還沒打烊的小吃店叫了一碗麵，大口大口喝湯的時候才反應過來，她這一天從早到晚幾乎沒有吃任何東西。

吃完飯回家，她洗了個澡，發現那一身的油墨已經洗不掉了，一想到那是她畢業以來自己買的比較好看價錢也不便宜的衣服，這一刻L小姐才放聲大哭。

電話裡她在抽泣，說自己一天緊繃著神經下來都不覺得辛苦，可是看到自己喜歡的一身衣服毀了就哭得歇斯底里，是不是太不按常理出牌了？

我安慰說，不是的，那是你之前一直處於緊張忙碌的狀態，這一刻鬆懈下來了，髒衣服不過是你想發洩的導火線而已。

L小姐問，你說我運氣是不是太背了，進了一家小小的公司，所有的一切都是自給自足，公司就我一個女生，這裡根本沒有人把我當成女生，他們每天忙成一團，連老闆都見不上幾面，我都不知道工作的意義是什麼？

那個時候我也一樣年少無知，只是我運氣比較好，畢業的時候到了一家還不錯的公司，規範有序，體面舒適，即使內心依舊忐忑，但是跟L小姐處於水深火熱的狀態根本不能比，所以我也不知道怎麼安慰當時的那個她。

後來的對話裡我勸L小姐，要是實在熬不下去，那就不要做了，工作再找就好了。

誰知道這麼一說，L小姐的聲音立刻高昂了幾分，那怎麼可以！我要是那麼容易妥協了，那也太沒用了！

我無言，我說那你想怎麼樣？

她說，就先把明天過了吧。

結果這個「明天」一過就是整整兩個月，有一天中午，L小姐跟老闆提出要辭職，老闆很慌，說如果你是覺得薪資太少，我們可以談談的。

L小姐說，不僅僅是薪資的問題，我只是覺得自己學的東西差不多了。

老闆看到施軟不成，於是開始威脅，我告訴你像你這樣的畢業生，外面的人才市場一抓一大把，你別以為自己有幾個月的工作經驗就了不起了，你這樣的態度出去在這個社會是混不下去的！

L小姐也沒反駁，收拾好東西就離開公司了。

一星期以後，L小姐找到了新的工作，面試的時候對方開出很低的薪資，甚至不到專科畢業生的標準，L小姐也沒有提出太多要求，只是說自己可以先入職，薪資的事情以後再說。

公司肯定願意了，這麼低的價錢找到一個還不錯的大學畢業生，這樣的好事上哪裡去找？

相關書摘 ►《你說的不應該，是我用盡全力的想望》：如果連老師都不能相信，那我們還可以信任誰呢？

書籍介紹

本文摘錄自《你說的不應該，是我用盡全力的想望》，時報文化出版

作者：達達令

他們不以為然的一切，就是我視如珍寶的一切。

每個人的路都不一樣，你一方面希望用大眾標準衡量自己，

可是另一方面又覺得自己太過庸俗。

其實，這是一個假議題。

這世界根本沒有什麼絕對真理和標準，

人們只會用自己的主觀經驗，去靠近自以為是的客觀真相。

你沒有想像中那麼厲害，但是你也沒有想像中那麼糟糕。

每個人擁有選擇自己生活方式的權利，無論這種選擇來自於你的喜歡還是迫不得已，

任何另一個人都無法感同身受。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航