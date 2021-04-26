馬來西亞的性別平權，崩壞始於教育：校園長年「月經檢查」、教師拿「強暴」開玩笑

#MakeSchoolASaferPlace （讓學校成為安全的地方） 是最近馬來西亞網民在社交媒體平台推特（twitter）的熱門標籤，這熱門標籤的背後，揭露了馬國校園長年累月以來的性別平權問題。

4月16日，網民TerryDieHeiden在推特發布了一則貼文，詢問網民們，如今在校園中，女教師是否還會檢查女學生的私處，要求證明自身來月經是否屬實，因為正直齋戒月，根據伊斯蘭教義，來月經的女穆斯林可不必參與齋戒。

緊接著在4月24日，一名馬國女學生在社交媒體平台TikTok發布短影片，控訴男教師在體育與健康教育課時，竟以強暴來說笑，稱「如果要強暴某人，別強暴18歲以下的，而是強暴18歲以上的。」

上述兩個事件，成了今日馬國有關性別平權與教育的熱門話題，而民間團體、朝野政治人物，也呼籲教育部應介入調查與做出改變。

長達20年的「月經檢查」

TerryDieHeiden的推特文引起了馬國社會的熱議，許多轉發貼文的網民，也分享了自身的不愉快經驗。

Dulu few years ago saya ada tanya benda ni, tapi masih berlaku ke kat sekolah-sekolah dan asrama Malaysia? Tenaga pelajar check period dan private part pelajar?



It shouldn’t be done sebab invasive of privacy, should be reported to parents or authorities btw. pic.twitter.com/xCsfjpaHdP — 🐽 Ayah Pink 🐽 #MakeSchoolASaferPlace (@TerryDieHeiden) April 15, 2021

《中國報》報導，一名馬來裔模特兒nalisaliamin分享了自身的經歷，也說明了這些侵犯個人隱私與尊嚴的事情，不是只有發生在中學階段，在大學階段也會發生。Nalisaliamin表示，她曾被女宗教老師要求脫下內褲，以證明是否有月經，其下體和臀部也被觸碰，以檢查是否有衛生棉，她希望寫出這些經歷後，能讓公眾意識到，女性穆斯林在馬國的公立學校所遇到的困境。

根據《當今大馬》的訪問報導，校方往往為了避免學生逃避祈禱，因此會實行「月經檢查」，如此具有的羞辱意涵的行為常發生在寄宿學校，而且這現象在眾多學校至少已持續了20年。報導指出，許多受訪的穆斯林女學生、校友控訴，校方的驗證方式，包括要求學生出示沾有經血的衛生棉，或以棉花棒、衛生紙或手指擦拭私處檢查，或由老師、宿監檢查是否戴衛生棉。

根據伊斯蘭的教義，女性的月經被視為不純潔，因此月經來時不可接觸可蘭經，由於目前是穆斯林的齋戒月，因此校方會要求沒有參與寄宿學校、宗教學校集體祈禱活動的女學生，應提供「月經證明」，因此「月經檢查」的爭議獲得了許多女性穆斯林的共鳴與不平。

馬國前教育部長馬智禮批評，「這明顯是侵犯個人隱私，構成身體上的騷擾和苛待。（校方）以紀律和教育為名行事，但不管是按照教育、文化、宗教還是規範來辯解，都是說不通的」。馬智禮接受《當今大馬》訪問時指出，類似的措施不應在任何地方發生，尤其是校園。

《星洲日報》報導，已有三個非政府組織要求馬國教育部和人民信託基金會（MARA）成立調查工作隊，針對許多學生的不愉快遭遇，派員到各校調查與收集證據，避免一代又一代的學生遭受傷害，留下了心靈創傷。

儘管馬國婦女、家庭及社會發展部長麗娜哈倫已下令徹查，以及旗下擁有多個寄宿學校的人民信託基金會（MARA）也承諾進行調查，但馬國教育部長至今未有公開的回應，而且更多有關校園內性平教育偏差的負面新聞，正接踵而來。

男教師：強暴18歲以下女性比較麻煩

4月24日，17歲的馬來裔女學生艾恩（ Ain Husniza Saiful Nizam ）在TikTok和推特發布影片揭露，負責校園紀律的男教師在課堂開玩笑稱，稱「如果要強暴某人，別強暴18歲以下的，而是強暴18歲以上的」，因為法律較保護未成年人。

艾恩表示，那位男教師此話一出，課堂上的女學生鴉雀無聲，而男學生卻哄堂大笑。艾恩指出，該名男教師是在體育和健康教育課上討論性騷擾課題，起初的玩笑還算正常，但之後卻越來越猥褻，例如還提到男性遭性侵後不會舉報，因為男性會感到很爽。儘管聽到該名老師的不當言論後，艾恩尋求了校內輔導老師的協助，但不被妥善處理，輔導老師只表示「我還能做什麼呢？」

艾恩24日發布影片後，招致了許多網民的批評，因擔心週一（26日）返回校園後會遭到對付，因此25日在父親的陪同下前往警局報案，而警方也在這天傳召了該名男教師錄口供。不過報案後的艾恩，因接到了同校男同學揚言對她性侵的恐嚇，因此她父親不排除再度報警。

艾恩在另一則推特寫道，她因為遭男同學恐嚇而哭了，「儘管如此，這樣的男生正是我繼續抗爭的理由。我們必須把那些向男生『傳染』此般思維的教師，從我們的教育體系剔除掉。」而艾恩父親也表示支持女兒的行動，以改變馬國的教育。

but nevertheless. boys like him are exactly the reason i continue my fight, teachers that continuously "infect" those kind of mindset into boys need to be purged from our education system. pic.twitter.com/NnlDFoXeKq — ain #MakeSchoolASaferPlace (@ant33ater) April 25, 2021

性別歧視，官方做起

對於馬國月經污名的現象，除了在校園內發生，也曾被政治人物拿來當口水戰，例如在2014年，當時執政黨巫統的法律顧問哈法里占（Mohd Hafarizam Harun）指公正黨主席旺阿茲莎（安華的夫人）身為女性，因為有月經，所以不適合擔任州大臣，此番言論招致朝野的批評，而旺阿茲莎後來在2018年擔任副首相。

2020年全球爆發武漢肺炎疫情後，因各國的封城鎖國措施，民眾在無法外出的情況下，家庭暴力案件劇增，婦女遭暴力的現象備受關注，然而當時的馬國婦女、家庭及社會發展部卻在去年3月31日在臉書發文提醒，女性和職業母親應照顧女性的形象和家庭和諧，建議包括「女性在家工作應該化妝，還有學習多啦Ａ夢（Doraemon）的語調對丈夫嬌嗲說話。」

該則臉書貼文建議，妻子與丈夫一起做家事時，「如果你的丈夫做了你不喜歡的事，不要對他嘮叨。用幽默的態度告訴他，『親愛的，這是曬衣服的方法。」（用多啦Ａ夢的語調和笑聲）」。當時馬國婦女醒覺中心（Women's Centre for Change ,WCC）批評，婦女部的訊息鞏固了女性和男性的刻板印象，「這暗示了女人最終有做好家務的責任，但這份責任應該是要被分攤的」

對於官方竟貼出性別意識倒退的文宣，在各界猛烈批評後，最終婦女部也刪除貼文與道歉。

因此從之前男性政治人物以月經羞辱女性從政者，去年馬國婦女部鼓勵女性順從丈夫的言論，再到今年的兩起性平爭議事件，#MakeSchoolASaferPlace 標籤在社交媒體平台的浮現，意味著讓許多馬國人民迫切希望政府能改善性平教育，有安全與正確性平觀念的校園，才能改變兩性在社會的不平等。

Photo Credit：AP/ 達志影像 圖為馬國穆斯林女學生（示意圖）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範