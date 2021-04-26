2021奧斯卡賽後分析：疫情下的改變與缺憾，大家都在猜為何「最佳影片」不是最後頒

在極度不尋常的疫情時刻，長達14個月的第93屆奧斯卡獎季就此落幕，典禮上當然充滿各種驚訝以及失落，我至今還無法從安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）以《父親》獲得最佳男主角的震驚中平復，被視為最大獎的最佳影片並未留在最後一刻也讓人詫異。

不過，更讓人驚喜則是整場典禮的進行意外流暢。在一個前所未見的年頭，奧斯卡也端出了前所未見的頒獎典禮，典禮導演Glenn Weiss以及三位製作人史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）、Jesse Collins、Stacy Sher的努力下，讓奧斯卡成為後疫情時代第一個回歸實體現場的大型頒獎典禮，作為影視娛樂最高殿堂，奧斯卡當然希望能藉此引領整個產業，在疫情後儘速復原。

Photo Credit: AP / TPG Images 左至右：Jesse Collins、Stacy Sher、史蒂芬索德柏

典禮有別長久以來舉辦在好萊塢杜比戲院，這回杜比戲院的功能是作為與會者的社交場合，讓其餘業界人士作為酒會、觀賞典禮轉播的宴會場所，主要場地則遷移至格局較小的洛杉磯中央車站，在車站前設立一個簡單的紅毯，車站建築外廣場則改造成精美舒適的villa式庭院，作為典禮前的暖場與休息場地，而車站大廳則是頒獎典禮的舞台，放上了數層的半圓式沙發，桌上則放上精簡華麗的桌燈，讓整個場地看起來更像是歌舞廳，而非過往與會者排排坐、硬要將身上華麗禮服擠入狹小座位的頒獎典禮。

製作陣容為了確保實體典禮的成真，團隊所擬定的各種措施已在前一篇典禮前文章提及，史蒂芬索德柏在疫情期間除了執導兩部新電影作品，他還在先前的新聞稿預告整場典禮將會以2.35：1寬螢幕比例、24影格幀數播放，搭配各個攝影角度，會讓收看典禮的觀眾以為在觀賞一部電影。

從2019年開始，本屆奧斯卡一連三年依舊沒有典禮主持人，典禮的開場，首位頒獎人蕾吉娜金恩（Regina King，其導演處女作《邁阿密的一夜》今年獲得三項入圍）從庭院抓下一座小金人獎盃、走過傍晚夕陽射入窗格的長廊、穿過入圍者早已就定入座的歌舞廳，在掌聲中走上舞台，整段過程用一鏡到底的長鏡頭呈現，確實從這開場就看出史蒂芬索德柏所說的「電影感」為何，蕾吉娜金恩在台上更壓不住喜悅之情，大聲歡呼慶祝現場典禮終於回歸！

整體而言，這場頒獎典禮少了些傳統奧斯卡典禮的儀式感，取而代之的是一股更具溫度的聚會場合，像是各個與會明星一同慶祝疫情下仍百花奔放的電影創作，一同為彼此打氣，期許未來疫情後世界的復甦。

Photo Credit: AP / TPG Images

許多考量到疫情之下的決策無可厚非，但典禮仍有些缺憾是跟疫情毫無關係的。例如不少人抱怨這回在介紹入圍者時，沒有以影片介紹他們的作品，過往最佳服裝設計、視覺效果等獎項，都會以影片的方式展示電影的設計草圖、幕後工作劇照等等，然而這回卻讓攝影機尷尬地直直對著入圍者長達數十秒的唱名時間。

本屆頒獎典禮的主題是「Bring Your Movie Love」，因此有些獎項的引言以及唱名，是朗讀入圍者針對電影的熱情與私人情感，例如最佳動畫片的入圍者回憶他們觀賞的第一部動畫作品，或是去年《寄生上流》得主奉俊昊在頒發最佳導演獎時，事前詢問五位入圍導演「要如何在20秒跟一位陌生孩子解釋導演的工作」，隨後奉俊昊以韓文一一朗誦，個人認為這番立意當然良好，但作為歷史上最不被大眾關注的其中一屆奧斯卡典禮，這項決策某方面讓觀眾更加無法與入圍者的作品產生共鳴。

史蒂芬索德柏在日前記者會曾開玩笑說，當年他以《天人交戰》獲得最佳導演獎時，有些酒醉茫然，講的感言言不及義，因此本屆值得讚許的環節是，這回典禮現場沒有樂隊，在現場演奏作為「消音」得獎感言的功能（只有Jimmy Fallon脫口秀的樂隊成員Questlove在現場當DJ放音樂炒熱氣氛），得獎者的感言時間似乎沒有過度限制，讓這些好不容易夢想成真的得獎者能好好享受這一刻。

也讓我們聽到如《猶大與黑色彌賽亞》男配角丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）在台上最後感謝父母因為行房而生下他 （其位於倫敦BFI Southbank的母親在轉播上表情逐漸傻眼，讓人啼笑皆非），或是《醉好的時光》導演湯瑪斯凡提伯格（Thomas Vinterberg）分享女兒在電影四天後車禍身亡，讓整部電影從此賦予另一層意義的動人故事。

Photo Credit: AP / TPG Images 丹尼爾卡盧亞

另外還有以往穿插於現場典禮中，由五首最佳歌曲入圍者的現場演出橋段，本屆五首歌曲的表演被安排在典禮前的紅毯節目中，演出以預錄形式，除了《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》的歌曲〈Husavik〉外，其他四首歌曲都在即將開幕的洛杉磯奧斯卡博物館的圓頂劇場演出，請特別花些時間去觀賞《猶大與黑色彌賽亞》的〈Fight For You〉，歌手H.E.R.的這場演唱絕對震撼人心，她也接著大爆冷門拿下最佳原創歌曲獎，是她今年以紀念佛洛伊德事件的〈I Can’t Breathe〉拿下葛萊美獎年度最佳歌曲後，在奧斯卡再下一城。

另外也請去觀看歌手Molly Sandén在冰島Husavik小鎮演唱的〈Husavik〉，場面盛大且優美，冰島雖然本屆沒入圍國際影片項目，但冰島政府在獎季全力推廣這首歌曲，讓Husavik這個臨海的小漁村一夕爆紅。

作為整個獎季最具聲勢的角逐者，出生於中國的導演趙婷毫無意外以《游牧人生》拿下最佳導演獎 （她還以白色平底鞋搭配素色禮服！），成為奧斯卡史上繼凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）《危機倒數》後，第二位獲此獎的女性導演，也是繼李安《斷背山》、《少年PI的奇幻漂流》與奉俊昊《寄生上流》，亞洲導演第四度獲得此項目，趙婷在台上更以中文讀出「人之初，性本善」，將獎獻給世上所有善良、願意對陌生人伸出援手的人們，但同樣作為極為主要獎項的最佳導演獎，選擇在整個典禮的中場頒發，這項安排也令人摸不著頭緒。

Photo Credit: AP / TPG Images 趙婷

然而，最讓人摸不著頭緒的絕對是最佳影片。當然《游牧人生》獲獎預料之中，該片已經成為影史上獲得最多獎項的電影，也可以說是近年少見的輾壓等級獎季強片，但最佳影片獎卻在男女主角項目前頒發，這項決議至寫文章的當下仍讓人無法理解 （我相信不久後會有媒體訪問製作單位的報導出來解釋）。

奧斯卡上一回最佳影片並未作為典禮壓軸要回顧到1972年，當年的典禮以喜劇泰斗卓别林（Charlie Chaplin）的終身榮譽獎作為收尾，卓别林在1952年因被指控為共產份子而被美國驅逐出境後，20年後再一次得以踏上美國土地 ，這是奧斯卡史上最偉大、最令人動容的一刻。

而本屆奧斯卡並未將最佳影片作為壓軸的原因，我目前為止唯一能想到的合理解釋，僅有節目單位希望將最佳男主角作為壓軸，讓去年過世的「黑豹」查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）以遺作《藍調天后》獲獎，為整個典禮製造一個充滿感性的收尾，生前在好萊塢擁有高人氣的查德威克鮑斯曼，在整個獎季確實是橫掃千軍之姿，也被看好能以一座奧斯卡獎為他短暫卻閃耀的生涯劃下完美句點，想必節目製作人也是這麼想的吧。

怎知最後是由安東尼霍普金斯獲獎，不是說這項結果不好，安東尼霍普金斯確實交出令人信服的精湛演出，是他在1992年《沈默的羔羊》後第二度獲獎，但此獎並未由查德威克鮑斯曼奪得仍令人惋惜，加上安東尼霍普金斯本人並未出席典禮，而選擇待在其威爾斯的住家 （根據他的發言人，他並無意願前往倫敦或是都柏林的轉播現場），使得本屆奧斯卡以「安東尼霍普金斯的頭像」成為壓軸得主，完全是個令人錯愕不已的結束方式。

回顧其他的得主，競爭極為激烈的女主角項目，最終被給了《游牧人生》的靈魂法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand），讓她贏得生涯第三座奧斯卡最佳女主角，僅次於凱薩琳赫本（Katharine Hepburn）的四座女主角成就，至於號稱「地表最強女演員」的梅莉史翠普（Meryl Streep），三次奧斯卡獲獎中有一座是女配角獎，硬要比的話還是小輸一截，加上法蘭西絲麥朵曼同時身兼《游牧人生》製片，讓她今晚與趙婷一樣抱了兩座奧斯卡獎盃回家 （生涯累計四座小金人）。

Photo Credit: AP / TPG Images （左）法蘭西絲麥朵曼

女主角項目本屆相當激烈，原先另外兩位勁旅，包括多數人看好的《藍調天后》薇拉戴維絲（Viola Davis） （同時也是我的預測人選，即便我私心最喜歡法蘭西絲麥朵曼的演出），與同片男主角查德威克鮑斯曼一同落馬。

Photo Credit: AP / TPG Images 薇拉戴維絲

還有不少人喜愛的《花漾女子》凱莉墨里根（Carey Mulligan），作為這世上最出色的女演員之一 （卻僅是第二度入圍），也有呼聲希望能讓她獲得遲來的肯定。雖說女主角項目失足，這兩部電影仍獲得其他獎項加身，《藍調天后》獲得最佳服裝設計、最佳妝髮，妝髮團隊的Mia Neal、Jamika Wilson成為該項目第一位黑人得主，而服裝設計師Ann Roth則以89歲之姿成為史上最年長得主 ，與《以你的名字呼喚我》編劇詹姆士艾佛利（James Ivory）獲獎時的89歲並列。

Photo Credit: AP / TPG Images 凱莉墨里根

《花漾女子》的核心人物艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell），一舉入圍最佳影片、導演、原創劇本三項大獎，這位年僅35歲的全方位創作才女，挺著懷孕的大肚子獲得了最佳原創劇本，成為2007年蒂波洛寇蒂（Diablo Cody）《鴻孕當頭》後再度獲得編劇項目的單一女性得主，長片處女作便獲得此成績讓人臣服 （她早在小說創作、電視圈獲得相當精彩的成就），她在典禮後特別節目《Oscar：After Dark》的訪問透露目前在籌備下一部新作。

Photo Credit: AP / TPG Images 艾美爾拉德芬內爾

整體而言，本次獎季得主分散，多以皆大歡喜的局面收尾，除了入圍六項的《芝加哥七人案：驚世審判》最終掛蛋回家，這部編導艾倫索金（Aaron Sorkin）幾乎耗時20年打造的作品，原先被看好有望為Netflix贏得渴望已久的第一座最佳影片獎盃，《芝加哥七人案：驚世審判》也絕非陪榜角色，確實是本屆獎季的強勢角逐者，包括獲得SAG演員工會獎最大獎整體演出獎，最終卻成為八部最佳影片入圍者中唯一未獲得任何獎項的苦主，不免令人失望。

Photo Credit: Netflix提供 《芝加哥七人案：驚世審判》

典禮的得獎意外亮點還有，Erik Messerschmidt以《曼克》的深焦黑白攝影，意外擊敗擅用魔幻時刻自然光的《游牧人生》Joshua James Richards （他同時是趙婷的男友，也擔任電影的美術設計，真是一對才華洋溢的情侶），這是Erik Messerschmidt第一次擔任電影攝影師，不過他之前曾兩度與《曼克》導演大衛芬奇（David Fincher）合作 （影集《破案神探》的攝影師，以及電影《控制》的燈光師），這項結果確實令不少人感到意外，畢竟先前《游牧人生》囊括絕大多數的攝影獎項。

部分人歸咎於黑白攝影在奧斯卡佔據優勢，這點其實有待商榷，其中一項因素要從今年獎季來看，《曼克》因為疫情關係，少了在戲院大規模放映的條件，黑白攝影不見得能贏得演藝學會成員的心 （我個人就聽聞不少具有投票資格成員抱怨《曼克》在小螢幕上觀賞的效果），從歷史數據來看，自1968年奧斯卡將攝影獎項合併之後 （在過去分為彩色攝影獎與黑白攝影獎），《曼克》僅是第三次黑白攝影的電影獲獎，前兩次是1994年《辛德勒的名單》與2019年《羅馬》。

Photo Credit: Netflix 《曼克》

不過激情終會過去，奧斯卡對一般觀眾而言恐怕僅是一夜好萊塢明星們的亮麗現場秀，對影迷而言可能是一段可以積極參與預測，並檢視過去一年觀影成果的慶典。不過對於電影從業人員而言，這可能是一輩子的夢想，也有可能是影響他們未來職涯的關鍵時刻，奧斯卡當然理解這一點，這次的典禮在視覺上用心得充滿專業水準，完全可以感受到專業製作團隊的功力，但也因為如此，才更加讓人在疫情時刻思索「奧斯卡典禮到底是什麼？」

Steven Soderbergh希望他製作的奧斯卡典禮轉播猶如一部電影，但說到底現場電視轉播節目的DNA仍深根在此，本屆奧斯卡更關鍵的任務，絕對是希望能讓世界各地的觀眾再一次愛上電影，並再一次踏入戲院，這應是一個讓世界各地的影迷與職業電影人連結的時刻，而非是一個排外、獨家的圈內人大會。

如果依據史蒂芬索德柏的說法，本屆奧斯卡轉播應該像部電影，那麼難堪的現實就是，觀眾永遠會加深他們對電影結局的印象，那幕最佳男主角獎的錯愕收尾，就注定成為本屆奧斯卡令人無法抹滅的最終印象了。

不過，或許人們還會記得《夢想之地》尹汝貞奶奶在台上瞬間變成布萊德彼特（Brad Pitt）的粉絲大告白，甚至偷偷在下台後挽起布萊德彼特的手臂，或是她的戲中孫子Alan Kim直接在座位上拿出Switch遊戲機開打的場景，當然還有《游牧人生》獲獎時，法蘭西絲麥朵曼直接在台上率領大家學狼嚎叫，另外，她也扛起了頒獎典禮未能擔下的重任，在台上呼籲大家：「請去最大的銀幕看我們的電影。然後未來的某一天，請帶你認識的所有人踏入戲院，讓我們在黑暗之中再次肩並肩。」

在奧斯卡仍在疫情中寄望走出陰霾的時間點，唯有《夢想之地》與《游牧人生》這兩部溫暖優雅的電影能解救奧斯卡了吧！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九