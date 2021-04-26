晶圓大戰白熱化：傳與三星合組「台韓聯盟」力抗台積電，聯電股價創20年新高

今（26）日聯電收在61.8元，股價創下20年新高，法人預期受惠產能供不應求，第2季晶圓平均售價（ASP）預期較第1季成長6%，毛利率大幅成長到30%，法人持續看好聯電，紛紛調高目標價，可望持續突破紀錄。而日前三星為了對抗台積電與索尼的「台日聯軍」，選擇與聯電合作組成「台韓聯盟」，替日後晶圓大戰做好佈局。法人認為將更進一步幫助聯電業績成長，三星則可取得更多產能，可創造雙贏的局面。

聯電股價創20年新高 飆贏護國神山台積電

（中央社）半導體產能持續吃緊，漲價消息頻傳，晶圓代工廠台積電與聯電今天股價同步走高，台積電一度達新台幣607元，漲5元，聯電達61.5元，創20年新高。

受惠電腦、網通、5G與高效能運算需求強勁，晶圓代工產能供不應求，台積電預期，未來18個月供應鏈都將維持吃緊狀態。

為滿足結構性需求增加，並因應從車用晶片短缺開始擴及整個全球晶片供應的挑戰，台積電臨時董事會核准28.87億美元資本預算，折合新台幣793億9250萬元，在中國南京廠建置月產4萬片的28奈米產能。

聯電傳出近期通知客戶調漲代工價格，聯電的晶片廠客戶也因而暫停接2022年訂單。法人預期，聯電第2季在漲價效益下，營收可望持續攀高，將再創歷史新高，毛利率也將逼近30%水準。

隨著美股走高，台積電美國存託憑證（ADR）上週五攀高至118.64美元，漲3.32美元，漲幅2.88%，聯電ADR更突破10美元大關，達10.62美元，漲0.92美元，漲幅達9.48%。

台積電今天股價走高，早盤一度達新台幣607元，漲5元，市值增加1296億元，攀高至15.73兆元，貢獻大盤指數約42點。聯電股價一度達61.5元，漲幅達7.89%，創20年新高。

晶圓漲不停！ 三星傳買設備委託聯電代工 法人：可創雙贏

《經濟日報》報導，晶圓代工報價漲不停，滙豐證券26日報告指出，聯電（2303）受惠產能供不應求，第2季晶圓平均售價（ASP）預期較第1季成長6%，毛利率提前成長到30%，且第3季晶圓平均售價還有大幅成長5-15%的空間，為此將聯電目標價提高到68元。

晶圓代工市場逐漸白熱化，各家大廠積極佈局。三星為抗台積電，擴大與聯電的合作，法人認為將更進一步幫助聯電業績成長，三星則可取得更多產能，兩者都能互惠。

（中央社）市場傳出三星（Samsung）擴大與聯電合作，可能出資買設備，委由聯電代工；聯電表示，不評論傳言。不過，南科P6廠擴產計畫，將尋求與客戶雙贏的模式，確保訂單長長久久，目前尚未定案。

法人則認為，若傳言屬實，可望創造三星與聯電雙贏局面。

媒體報導，三星可能協助聯電南科P6廠擴產，將出資購置包括蝕刻、薄膜與黃光等設備，委由聯電以28奈米製程代工生產影像處理器（CIS）用的影像訊號處理器（ISP），挑戰Sony的CIS市場霸主地位。

聯電表示，不評論市場傳言。今年資本支出15億美元，主要擴充南科P5廠產能，月產能預計增加1萬片；南科P6廠擴產計畫，將尋求與客戶雙贏的模式，確保訂單長長久久，目前尚未定案。

法人指出，半導體業過去曾有過客戶出資買設備，委託晶圓代工廠代工生產的情況，手機晶片廠聯發科（2454）便採取過這種模式，委由力積電代工生產。

法人說，晶圓代工廠聯電、格芯與世界先進（5347 ）等近年投資皆趨於謹慎，在當前產能吃緊情況下，客戶出資買設備或預付貨款、並保證下單，是晶圓代工廠既能擴產滿足客戶需求，又能避免投資擴產後景氣反轉產能閒置的權宜做法。

三星擴大與聯電的合作，法人認為，將有助聯電業績成長，三星則可取得更多產能，可創造雙贏的局面。至於外界關心是否會加大台積電（2330）的競爭壓力，法人表示，台積電的技術與客戶信任競爭優勢並不會因此受到影響，晶圓代工龍頭地位依然穩固。

聯電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，一度達新台幣57元，漲3.4元，漲幅達6.34%。台積電股價也有不錯表現，一度達613元，漲8元，漲幅1.32%，市值增加2074億元，達15.89兆元。

晶圓大戰開打 台日聯軍 vs. 台韓聯盟

《經濟日報》指出，三星跨海來台與聯電結盟，並啟動「三星出資買設備、聯電提供廠房並為其代工」的全新合作模式，業界人士認為，這是三星為了反制影像感測器龍頭索尼與台積電結盟的策略，也讓業界上演「台日聯軍」對上「台韓聯盟」的新角力戰。

業界人士分析，聯電和在台積電創辦人張忠謀眼中「大猩猩（意指噸位龐大的勁敵）」之一的三星合作，看似「與狼共舞」，但聯電確實因此獲得穩定的訂單，並且有效拉升產能利用率。

《聯合報》指出，索尼去年正式與台積電締約，首度將過去幾乎未假手他人的影像感測器（CIS）部分關鍵晶片委由台積電代工，由台積電負責相關影像感測模組構裝，再交給索尼做精細影像模組構裝供應手機、車用及各項智慧連結應用領域，這次與聯電合作，三星正式展開反撲。

除此之外，各國擔心將過多資源放於台積電，且台積電產能也塞爆，不少晶片廠擔心可能被台積電拒於門外，而聯電又無法在先進製程提供協助。

另一方面，三星朝高階製程發展態勢確立，聯電則專注成熟製程，相較於台積電與三星互相視對方為假想敵，三星與聯電並無直接競爭關係，自然成為三星尋求海外成熟產能援助的首選。

新成型的台韓聯盟，未來在說服台積電客戶將部分訂單轉至三星，有一定的作用，市場也在關注兩方陣營後續發展，投資人也要隨時緊盯產業變化，這都將牽動世界半導體的局勢。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航