直播主用坎坷身世博取「斗內」，會構成詐欺罪嗎？

隨著自媒體的興起，直播間內熱鬧非凡，許多人網友爭先恐後的為喜歡的直播主刷起了氣球、禮物、鮮花、鑽石，或者直接「斗內」（Donate），或期待有朝一日能一親芳澤；也曾有直播主發布「以斗內換取見面會、聯誼會」的消息，甚至對網友描述起坎坷身世，引得網友心生憐憫。

據新聞媒體報導，近日有男子指稱遭到直播主以溫情攻勢要求購買點數，事後對方態度轉冷落，才驚覺受騙，憤而提告詐欺。究竟此種行為有沒有可能觸法呢？值得我們了解。

欺騙信任、情感，構成詐欺罪嗎？

我國《刑法》第339條以下規定的詐欺罪，要件包含「行為人施用詐術」、「被害人陷於錯誤」、「被害人交付財物」、「被害人財產減損」。因此，《刑法》上的詐欺，必須造成「財產損害」的結果。若非財產上的損害，而是損及無形的「信任」、「情感」甚至「名譽」、「威望」，並不屬於《刑法》上所稱的詐欺。

不過，由於許多欺騙情感、信任、名譽或威望的案件中，有時會伴隨著財產上的損失，那此時會構成詐欺罪嗎？

早期有判決認為，若因為情感上之理由（例如為了交往、結婚等）而為他方購買物品，因為被害人對於購買物品的本身（例如：我要買A物給他）並沒有認知錯誤情形，僅是購買的「動機」出了錯誤，僅屬動機錯誤，並不構成詐欺。

但近來實務見解已趨向探究「索取錢財」的原因為何，在許多「行為人向被害人示好或取得情感上的依附後，再以『投資借款』、『親友罹病』、『積欠債務』、『突發事故』等理由，向被害人索取金錢」的案例中，多半會先行釐清「索取錢財」的事由是否真實存在，並考量雙方情感關係，以及被害人處分財產的動機等等，加以認定是否構成詐欺。

因此，單純騙取他人信任、情感、名譽或威望，也許不會構成犯罪，但若以此當作手段，再接續佯以其他名義索取錢財，即便他人當下主動交付財產、贈送物品，仍可能有詐欺罪適用的餘地。

為示意圖，非當事直播主 | Photo Credit: 中央社

隱瞞應該要告知的事實，算詐欺嗎？

比較容易想像的詐欺，多數屬於「積極地」去騙取他人，但最高法院107年度台上字第816號判決特別指出，施用詐術的手段並不限於積極的以虛偽言詞、舉動而欺詐，若是對於「交易上重要事項」有告知義務而不告知，或是行為舉止可以認定為詐術，都屬於詐術的一環。

又所謂錯誤，是指被害人對於是否處分（交付）財物之判斷基礎的重要事項有所誤認，簡言之，若被害人知悉真實的情況，依社會通念，必然不願交付財物時，應認為被害人已陷於錯誤。

因此，直播主若並無交往、會面、聯誼之意願，卻以此為誘餌，甚至進一步虛構各式理由索取錢財，或要求斗內、儲值點數、加購商品或服務等，之後再避不見面，導致網友受有財產上的損害，仍可能有觸法疑慮；且若有於直播間或網路平台對不特定人散布上開訊息的情形，更可能涉及《刑法》第339條之4加重詐欺罪嫌，可處1至7有期徒刑，得併科最重100萬元罰金，實應留意。

網路時代崛起，誆騙手法層出不窮，唯有提昇自我辨識與查證能力，切勿因意亂情迷而輕易聽信他人，更避免於網路上透露個人資訊。若發現可疑，應盡速保存相關證據，並撥打165反詐騙專線查證或通報110處理，以免得不償失。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航