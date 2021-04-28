全面禁煙堪稱白癡政策，只會造成「遍地開花」通通抽起來的狀況

台南市將在今年6月1日開始，總共10家業者，共842處場所全面禁煙。未來。在台南市各超商或連鎖咖啡店等的騎樓或走廊吸煙，可以開罰到最高一萬元；如果店家提供煙灰缸等，最高可罰五萬元。

我直接下結論：這是一項足以堪稱「白癡」的政策。

大學的時候，我沒有參加任何社團活動，但因為有傳說中「零學分、但必修」的一個東西：服務學習。我加入了學校的「巡菸志工隊」。巡菸志工隊由生活輔導組的某教官負責指揮，值勤內容是，穿著背心，拿著違規登記表，去抓「在吸煙區以外」的地方抽菸的人。對，當時我就讀的大學有設置吸煙區，吸煙區有放上面有煙灰缸的垃圾桶。

我有抽菸，而那位教官「非常歡迎」有抽菸的人加入巡菸志工隊。道理很簡單：因為只有有在抽菸的人，才會知道哪裡是偷抽菸的「好地方」。所以其它隊員都在那邊巡校園，我只要找個「好地方」坐下來看書或玩手機，就會有「業績」自動送上門。

當時，某間大學全面撤銷校內的吸煙區，榮耀宣布他們是「無菸校園」。因為有學校這樣做了，所以我們學校校長也想跟進，但巡菸志工隊的教官「強力阻擋」。道理也很簡單：在有吸煙區的狀況下，大多數人要抽菸會願意去吸煙區抽。但沒有吸煙區，反正不管在哪裡抽菸都會處罰了，那我乾脆直接走出教室門口就點菸。

走廊？抽！廁所？抽！天台？抽！儲藏室？抽！操場？抽！反正不管哪裡都不能抽了，那就通通抽起來。

那間大學在實施全面禁菸的政策後，就真的發生了這種「遍地開花」的狀況，全校的地上到處都是抽完的煙蒂，讓掃地的學生苦不堪言。教官就拿這個「實際慘狀」來勸阻校長。那位教官現在已轉去別間大學任職，而前幾個星期，為了贈送我新寫的書給系主任，我回母校去。我發現吸煙區全沒了，當然，地上到處都可以看到煙蒂。恭喜母校達成了「遍地開花」的成就解鎖。

大禹治水的故事大家「理論上」應該都聽過吧？他老爸治水失敗，因為用的是「防堵」手段；大禹知道防堵手段不可行，改採「疏流」手段。這個在國立編譯館時代，課本裡面一定會收錄進去變成課文的故事，在講的就是這麼簡單的事情：「管你用什麼方式，你就是堵不起來的。」君不見給家長用的「防堵軟體」那麼多，小孩照樣還是有辦法看線上A片。

有種你各位的立法院直接立法將香菸定位為違禁品甚至毒品，不然講實在的，用各種名目（如「健康捐」）或各種「把錢掏出來」的開罰手段，說穿了就只是要從我們這些有抽菸的人身上「尻」出更多錢去補財政漏洞而已。

抽菸救財政，還可以幫助經濟困難的人去就醫跟提升醫療品質呢。所以為了不要讓政府破產，還可以「做～公～益」既然這麼棒，那麼大家就跟著我，把香菸拿出來，通通抽起來。抽～好～抽～滿。

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