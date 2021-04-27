修行觀念的演變：大乘佛法怎麼看泰國「殉教成佛」信仰？

最近網路狂傳一名泰國法師把自己的頭顱割了下來、以求「成佛」，或許造成很多人的好奇、反思與理解，所以我從大乘佛法的經論發展史角度，分成6個小段落來討論這個問題：

佛＝阿羅漢

根本上來說，在釋迦牟尼佛的時代，當時「追求覺悟」是以負面表列的方式來達到、也就是藉由刪減的方式完成這個境界。具體來說：是經由「停止輪迴、轉世與迷惑的循環」來達成，此即釋迦牟尼佛時代修行的終極目標。

這個目標被當時人稱為「阿羅漢」，而釋迦牟尼佛自己也說：「我以法攝眾，我亦僧數。」亦即強調自己也不過是藉由修行而得到覺悟、停止迷惑循環的人之一，也是一名「阿羅漢」而已。

佛＞阿羅漢

然而，在佛陀離世之後、承載佛法的僧團在發展中出現了區域性、世代性以及教義層次上的歧異。這些歧異未必有所定調，但過程中造成的現象是、越來越多人開始討論諸如：「佛陀與其他阿羅漢的差別是什麼？有些阿羅漢為什麼顯然不及於佛陀？」

從這些詰問中，也就逐漸出現「將佛陀特質推高到阿羅漢之上」、對佛陀越加憧憬的情形，面向「佛陀個人」的崇拜也就應運而生。像是起造佛像、佛骨的聖化崇拜，這些都是對佛陀個人崇拜的具體例子。

（相關內容我在2018年的作品《辯經・理性的浪漫》中有深入剖析。）

當時大家的共識是，釋迦牟尼是這個世界、在這一段人類文明時期的第一個「阿羅漢」，但為什麼釋迦牟尼能夠作為「第一個阿羅漢」？佛法講究因果，所以必會去探究他作為「第一個阿羅漢」背後的原因為何。

這種思考推導開始往前一世尋找，意指：釋迦牟尼佛不只在他作為釋迦牟尼佛的那一世才修行、而是在過去世就修行很多了。

菩薩行1.0：因為奉獻，所以成佛

具體來說，當時大多數人的共識是：釋迦牟尼佛在負面表列、也就是「消除迷惑與煩惱」的向度上的確是一名阿羅漢，但在正面表列上、他相較阿羅漢又多出了許多好的特質，這些特質則是源於他過去世的許多修行。此即「本生」概念的濫觴：

佛法有一系列稱為《本生經》的經典，記載著大量的「佛陀在過去世行善」的各種事蹟：大悲王子捨身餵虎、薩波達國王割肉餵鷹等等⋯⋯《本生經》中這些故事的主軸都是佈施與奉獻，主人公為的是藉此「行善讓自己得到成佛的能力」。

總之，透過「奉獻」來累積成佛的能力即是「菩薩行」、而這是早期大乘佛經的觀念：這些佛經首先出現於印度、也隨著佛教傳播到世界各地，包含本次事件發生的東南亞地區——也就是今日我們所說的南傳佛教。

菩薩行2.0：知識＞奉獻

然而，佛教日後在印度持續發展，針對如此的「菩薩行」進行了更多的詮釋：換句話說，因為思潮的更迭出新，印度本土佛教發展出了「菩薩行1.0」、「菩薩行2.0」，甚至到「菩薩行3.0」、「菩薩行4.0」。但是部分地方可能只繼承了「菩薩行1.0」、或是最多到「菩薩行3.0」不等。

如前述，最早的「菩薩行1.0」所強調的價值是：捨棄生命、奉獻與宗教情操，透過這種方式創造「成佛」的正面條件。

然而，發展至「菩薩行2.0」時，就開始將所有菩薩修行的重點歸納在六大項、也就是今日所謂的「六度波羅蜜」，進而卸載「奉獻」的重要性。特別是在宣傳「菩薩行2.0」為主的經典中，將此六項又接著順序化導向為「智慧層次」鍛鍊。

透過「智慧的」、「覺醒的」生活——無論是在生活中進行的小佈施、持誦經典等都比捨棄生命要來得重要。最典型的例子，就是《金剛經》中，用對稱譬喻的方式，來強調「正確的知識學習遠勝過奉獻身命」一事：

須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施；中日分復以恒河沙等身布施；後日分亦以恒河沙等身布施，如是無量百千萬億劫以身布施。若復有人，聞此經典，信心不逆，其福勝彼。

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菩薩行3.0：廣度與深度的覺悟

不論是在菩薩行1.0還是2.0的階段，大乘佛教的觀點仍然認為，佛與阿羅漢之間在「負面表列」、也就是「所消除的迷惑層次」上差異不大，兩類之間主要的差異在於「正面表列」。

然而，當大乘佛法進入到菩薩行3.0時，學者們認為兩類之間的差異已經可說是天壤之別：阿羅漢不但在正面表列上不如佛、在負面表列上也遠遠不如。

這種觀點是承繼了菩薩行2.0時對知識的重視、進而推斷出「阿羅漢的知識深度和廣度都遠不如佛，那其終結的迷惑又怎麼可能與佛相等呢？」因此，菩薩行3.0的重點開始全面地關注於智慧的廣度與深度，以及具體來說「迷惑為何？」這一問題。

這樣的精神到了「菩薩行4.0」、也就是密法時，將這種「迷惑」的範圍，聚焦到「我們對於自我的肉體和心靈所具備之本能的不理解」，進而主張人類的肉體中就帶有覺悟的本性、從自身的肉體終開展出覺悟的能量是最有效的方式等。

當來到這個階段時，菩薩行1.0所推崇的捨身奉獻、反而變成了一種阻礙，因為這會障礙了菩薩行4.0時、能從身體中淬煉出覺悟潛能的方法論。

小結

概言之，我們可以說本次事件中藉由「捨命」一事來實踐菩薩行、追求「成佛」，其中的觀念其實是來源於最早期的「菩薩行1.0」；然而，這或許正是南傳佛教接受到了「菩薩行1.0」、但沒有繼續承繼「菩薩行2.0」以上的完整發展，所發生的一個爭議性事件。

事實上，在《入菩薩行論》中（約莫是「菩薩行2.0」）就明確地指出「悲願未清淨，不應施此身。」意指修行者未成為聖者前、不應割截自身來奉獻。或許可以說，「割頭捨命」一行為，在發展完備的菩薩行觀點中：

倫理上不可行（《入菩薩行論》已闡明）

方法上低效益（有其他更好的選項）

教義上缺脈絡（若放到上述1.0—4.0的框架來看就顯而易見）

其實，很多佛學問題都是來自於缺少脈絡與完整的場景，因此我近年也都挺勞心勞力在做一些佛學基礎課程，有興趣的朋友，這邊有些可以參考的東西：

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本文經熊仁謙授權轉載，原文發表於此

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