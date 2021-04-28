地方議員要求局處提供資料遭拒，因為文件調閱權只限於立法「機關」？

文：黃牧毅（桃園市議員助理）

由股東會所選任的董事，其目標是本於謀求公司的最佳利益而執行公司業務，因此法律上課予董事的注意義務，包含監督義務、詢問義務，以及資訊充足下之決策義務。

具體的意義是：董事必須按時出席董事會，但若只出席而不討論，則實與橡皮圖章無異，故其在會議上並應就公司經營事項提出詢問，而公司經理人應提供相關財報及營運資訊，好讓董事會作出合理的經營決策。由此可知，董事是否在「資訊充足」的情況下做出決策，關乎公司治理品質的優劣甚鉅。

如同公司的董事一樣，由人民選出的議員，其職責是實踐政治理念並監督地方政府，從而要按時到議會出席會議，參與討論並提出問題與意見。

議員要求局處提供資料，卻被說是「內部資料」而拒絕？

面對各局處五花八門的專業業務，若要呈現高水準的質詢內容，其所仰賴的就是各單位所提供的資訊，並輔以民意的反映始能達成，否則徒有質詢權，卻沒有請求提供相關問政資訊的權利作為配套，不免使問政流於形式。因故對於地方政府的「文件調閱權」可說是充實議員問政內容不可或缺的利器。

筆者曾經以議員服務處的名義函請桃園市政府某局處，要求提供該單位做過近年本市民意調查的相關資料，其原先僅回覆提供民調的「項目清單」，筆者再次請求提供其中某項民調的具體內容時，該局處則回應民調以政策研擬及決策參考為主，目前僅就民調之重要發現提醒有關機關參考改進，屬「內部資料」性質而拒絕提供。

然而，就有關政策研擬或決策事項之民調內容，考慮到為了避免政策形成過程中受到不當干擾，固可拒絕為之；但若是個別現行施政滿意度調查事項，則應提供議員作為問政時之參考依據，以利與地方上的民意互相結合應證，進而有效促請相關機關檢討改進。該局處並未就上述兩個面向加以區別並具體說明，令人充滿疑惑。

《地方制度法》沒有規定到的「文件調閱權」

事實上，內政部就曾於2001年以函釋指出，參照司法院大法官釋字第325號解釋 [1] 意旨，各級地方「立法機關」於符合若干要件情形下，有依法行使調閱文件之權，只是現行《地方制度法》，並無地方立法機關得向有關機關調閱文件之相關規定，且上開所指係立法機關之職權，與民意代表個人之職權無涉。

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現行民意代表個人行使之職權，一般僅有出席權、發言權、表決權、質詢權等，是故民意代表個人尚無得行使文件調閱權之法律依據。至若以一般人民身分請求行政機關提供行政資訊，當依行政程序法及行政資訊公開辦法 [2] 相關規定辦理 [3]。令人擔憂的是，倘若地方政府欲蓄意規避議員監督，該函釋儼然成為絕佳的擋箭牌，恐使透明的陽光無法照亮隱晦的黑箱。

內政部函釋將得行使文件調閱權者限於立法「機關」，雖與釋字第325號解釋明確揭示以居於機關地位的「立法院」為享有文件調閱權之主體的旨趣相符，但若細究該解釋文可知，文件調閱權可得行使的「範圍」因有立法院院會決議或委員會決議而有不同。另從委員會僅為立法院的「內部單位」亦可要求有關機關提供參考資料的角度加以觀察，其行使文件調閱權的前提是須經「決議」後方得為之，故該函釋將文件調閱權限縮於立法機關始得行使，似有疑義。

地方議員的文件調閱權，該如何修法？

回歸權力分立制度的原理，即是透過各個權力之間的相互監督與制衡，以確保個別權力不會過度擴張進而違法濫權。因此對行政權的調查監督本來就是立法權的固有權能 [4]，縱使法律沒有明文規範，也僅為相關要件與程序尚待釐清，並不能直接否認個別民意代表的文件調閱權，故內政部函釋以「無法律依據」為由遽以將之排除，不但缺乏說理過程，亦有所誤解。

況且，與公司董事作成經營決策時相似，民意代表的發言權、表決權及質詢權均有賴在「資訊充足」下才能實質行使以針砭地方政府施政，俾善盡其代議士的職責與契合選民的期待。

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地方議員的文件調閱權既然屬於立法權的固有權能，惟其行使方式、範圍及紛爭解決機制仍尚待訂定相關規定或為原則性的規範 [5]，避免個別議員與地方政府因黨派或交情深淺的不同而有差別待遇。

筆者建議，可參考釋字第325號解釋之分類，以桃園市議會為例，分為大會決議、審查會 [6]（或黨團）決議，以及個別議員等三級，而各個級別所能調閱的文件種類亦應加以區分而有所不同，至於如何區分，則留待《地方制度法修法》予以明文，在尚未修法以前，可由府會雙方先行協調之。

但無論如何，地方政府對於個別議員以民意代表身分要求提供相關問政資料時，須認知到其係行使法定職權而應予以重視，除有相關法令依據 [7] 得以限制或禁止提供者外，並應儘量配合，絕對不能如同內政部函釋所稱，將議員的請求比照一般人民的申請程序而草率應付；即使有礙難提供的事由，也要向議員說明具體理由，如此權力分立的精神於焉彰顯。

註解

釋字第325號解釋文：「立法院為行使憲法所賦予之職權，除依憲法第57條第1款及第67條第2項辦理外，得經院會或委員會之決議，要求有關機關就議案涉及事項提供參考資料，必要時並得經院會決議調閱文件原本，受要求之機關非依法律規定或其他正當理由不得拒絕。」 配合94年12月28日《政府資訊公開法》公布施行，《行政資訊公開辦法》於95年3月20日廢止。 內政部90年6月5日台（90）內民字第9004896號函。 釋字第585號解釋文：「立法院為有效行使憲法所賦予之立法職權，本其固有之權能自得享有一定之調查權，主動獲取行使職權所需之相關資訊，俾能充分思辯，審慎決定，以善盡民意機關之職責，發揮權力分立與制衡之機能。」 釋字第585號解釋理由書：「如於具體案件，就所調查事項是否屬於國家機關獨立行使職權或行政特權之範疇，或就屬於行政特權之資訊應否接受調查或公開而有爭執時，立法院與其他國家機關宜循合理之途徑協商解決，或以法律明定相關要件與程序，由司法機關審理解決之。」 相當於立法院中的委員會。 例如《政府資訊公開法》第18條第1項所列各款事由，但仍須注意是否有同條第2項「分離原則」適用的空間，亦即在除去或遮蔽不得提供的資訊以後，還是應該要提供其餘部分的內容。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航