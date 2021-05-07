【小說】《抱歉，我討厭我的孩子》選摘：我壓抑想要打她一巴掌的衝動，替小嬸搓洗腳趾縫

文：四絃

自從小嬸來到家裡坐月子以後，我的工作就更加沉重，不僅要煮食適合產婦食用營養均衡的三餐，所使用過的餐具、杯子全部都要用滾燙的水消毒過，才可以讓小嬸使用。因為婆婆說剛生完的產婦最怕就是寒氣侵體，將來老了以後關節痛、頭痛、風濕……等，什麼毛病都來了，所以即使在現在三十八度的夏天裡，家裡也不允許開冷氣與電扇，家裡的窗戶也必須緊閉，以免風吹進來讓小嬸受了寒，讓頂著七個多月孕肚的我每天都是汗流浹背，站在悶熱的廚房裡替小嬸煮著麻油雞湯。

今天已經是小嬸坐月子的十天，婆婆說按照上一輩流傳下來的規定，生男孩的產婦必須做足四十天的月子，生女兒的產婦只要做三十天就可以。

婆婆說以前她生下老公與小叔時，也是足足做了四十天的月子，而我生下大女兒的時候只有做三十天的月子，一開始還覺得有點奇怪，到底生下兒子跟生下女兒的差別有什麼不同？無論生男生女，都是母親拿自己的命去拚搏，所以有一句台語的俚語說：「生得過是燒酒香，生不過就是四塊棺材板。」，為什麼生兒子就要比較慎重，要比生女兒多做十天的月子呢？且自己坐月子那時婆婆還陪著公公回大陸探親十多天，根本沒空管我有沒遵循古禮好好坐月子，我現在雖偶有腰痠的情形，但也不至於像小嬸那般衿貴，連風吹一下都怕她會散掉一般保護著。

不過看著小嬸四十天不能碰一滴生水、喝了四十天麻油雞、四十天不能沐浴洗頭、四十天不許看電視、書報解悶，就只能盡量待在床上待著閉目養神，悶都快要悶死了。

三更半夜隔著一堵薄薄的牆，聽見小嬸在向小叔抱怨月子做得好辛苦，不能洗澡也不能吹風，大夏天裡就算躺著不動也是汗流浹背，整天待在密不透風的房間裡都快要被自己熏死了。

這倒是不爭的事實。我每次替小嬸送三餐的時候，進入小嬸的房間就只好忍耐想吐的感覺、憋著氣，這才發現原來十幾天沒有洗澡的氣味是這麼噁心。

小嬸說剖腹生產的傷口到現在都還隱隱作痛，只要下腹部一用力就會痛得哭爹喊娘，讓她根本沒辦法順利排便，從產後就一直便祕到現在，還長了痔瘡，每次上廁所就像是受刑一樣痛苦，就連醫生開給她的軟便劑都不見效，只好叫小叔去買灌腸劑與痔瘡藥才解決了她嚴重的便秘問題。

或許是產後賀爾蒙失調所以情緒不穩定，我時常半夜的時候隔著一堵牆，聽見小叔與小嬸的對話，通常兩夫妻說不到兩句，小嬸就會開始聲淚俱下的抱怨。

怨她為什麼要這麼早結婚？看著朋友出國去玩，她也好想要去，卻被困在這又悶又熱又臭的房間，埋怨自己為什麼要這麼早生孩子，原本想要晚個幾年再生的，怎麼知道隨隨便便就有了。都是小叔的錯，為什麼不避孕？讓她在沒有準備好的狀況下就懷上了，還嚷著叫小叔快點去結紮，她才不想要再生第二胎。

我不禁心想，這些任性的話要是給婆婆聽見了不知道會做何反應？

小嬸動輒情緒化地說，自己根本就不喜歡孩子，連看都不想看一眼，那團肉球整天除了哭就只會吃。偏偏她的胸部都已經硬像兩顆石頭，卻還是連一滴奶都擠不出來，身材變形，乳暈變得又黑又大，跟兩顆黑棗似的，被孩子的嘴巴還有電動集乳器吸得都破皮了，她就是擠不出一滴奶。身上還有難看的姙娠紋，一條一條得像是蚯蚓一樣爬在她的肚皮上，她為什麼要這麼努力的生下孩子？還要接受這種折磨？她可沒有辦法忍受這種狀況四十天，再這麼折磨她，她就要去自殺。

小叔被小嬸逼得硬著頭皮去向婆婆表明小嬸想要洗澡、吹冷氣的意願，婆婆才勉強答應讓小嬸擦澡，但小嬸的要求最後連累的人卻是我。

婆婆說產婦不可以碰生水還有寒冷的東西，所以要我用大鐵鍋將放入老薑的水燒開，稍微放涼一點點再給小嬸擦澡，當我挺著肚子將那鍋加了生薑滾燙的水努力地往樓上搬，還得小心自己的腳下，要是一不小心踩空了，整鍋熱水就會倒在自己身上。

當我努力的把滾水搬進小嬸房間裡的浴室時，小嬸坐在馬桶蓋上，小嬸脫下身上的衣服，這才發現小嬸的身體果真如她自己所說的，佈滿了小指頭一樣粗細、深褐色的姙娠紋，鬆弛下垂的肚皮都快要蓋住她的陰毛，因脹奶而腫脹的乳房都可以看見青色的血管佈滿在蒼白的皮膚之下，膨脹的乳暈比平常還要大得許多。

雖然我也曾經生育過，當時我工作到生產的前一天都不敢請假，也因為孕吐無法好好進食，體重只比懷孕前重了七公斤，或許是體質的緣故也沒有什麼妊娠紋，還是我已經不記得自己產後的模樣在別人的眼中是那麼怵目驚心，原來這就是女人為了生育下一代身體所做的犧牲與改變，這本應該是一個女人因為生育而被造物者嘉勉名為母愛的印記，在我的眼中卻覺得有一點噁心。

「很醜對吧？現在我都不想要照鏡子了。」小嬸估計是看見了我驚愕的眼神，自嘲的說著。

我知道自己無論怎麼回答都不是，而且我又是一個口舌笨拙的人，就算說一些不著邊際的謊話敷衍也很快就會被識破，只好苦澀的笑著應對，將專注力放在替小嬸擦澡上。

我將毛巾浸入老薑水中，還要避免自己被燙傷，擰乾後調整至不會燙人的溫度，小心翼翼的擦拭著小嬸突出一塊肥厚贅肉的頸後，搓出了堆積了十幾天一層又一層的體垢，看了就讓人反胃，但還是忍耐著噁心感繼續幫小嬸搓澡。

「我看大嫂這一胎肚子好像沒有很大，也沒有胖多少，氣色也很好，不仔細看都還不知道大嫂現在懷有身孕呢，看來這一胎應該是個女孩吧，真羨慕。」

小嬸的眼神上下打量著我，最後停留在我的肚子上。

「還、還不知道，醫生說這個孩子特別古怪，老是夾著大腿，所以超音波也看不清楚。」

醫生也有說，我肚子裡的胎兒是女孩的機會比較大一些，但在看見我失望的表情時，又趕緊說也許是他看錯了，孩子實際的性別還是要等生產之後才能確定。

我替小嬸解開綁成麻花辮的頭髮，濃濃的油耗味撲鼻而來，令因為懷孕而嗅覺變得更加敏感的我忍不住發出了反嘔的聲音。

「兩個禮拜沒洗頭了，很噁心吧？」

我勉強扯著微笑搖搖頭，用小盆子勺了老薑水慢慢的淋在小嬸的頭髮上。小嬸的頭髮已經長出了一段長約十五公分的黑髮，下半部則是淺褐色毛躁乾枯的頭髮，頭皮上還有一塊一塊的頭皮屑。

小嬸是個愛漂亮的人，懷孕前每個月都要上美容院花錢讓人補染髮根，但是因為懷孕所以已經有十個月無法整理頭髮，那頭黑褐壁壘分明的頭髮看起來有一點狼狽。

由於十幾天沒有洗頭，洗髮精都已經無法在小嬸的頭髮上搓出泡泡。指尖擦進小嬸的頭皮時，都還可以感覺到一陣油膩感就覺得厭惡，但還是硬著頭皮幫小嬸把頭髮洗了三次才洗乾淨。

「人家說肚子裡的孩子是女生，產婦就會變得漂亮，如果是男孩子，產婦就會變得很醜。好像是真的，妳看生這一胎把我變成什麼樣子了？以前還沒懷孕前，我的體重一直都維持在五十公斤以下，一懷孕就胖成這副德性，到快要生產前我連體重計都沒有勇氣站上去，肚子大到我連多走兩步路都覺得累，打個噴嚏都會漏尿。而且懷孕以前我是一顆痘痘都不會長的人，自從懷了軒軒以後，不僅臉上長滿了爛痘痘，連斑都長出來了。」小嬸看著鏡中的自己，懊惱的抱怨了起來。

但是妳至少生下了男孩啊！

話到了咽喉又硬生生地吞下，我因為遲遲沒有給老公生下一個男孩吃了不少苦頭，當醫生說頭一胎是個女孩子時，婆婆失望的表情我到現在都還忘不了。在確定性別以前婆婆每次都會陪著我去產檢，自從知道我肚子裡的孩子是個女孩時，婆婆就讓我自己去醫院產檢，我可以強烈的感受到婆婆有多失望，估計也是在那時一向對我還算客氣的婆婆態度有了轉變，所以在生下老大以後，我也不斷告訴自己一定要生下一個男孩。

各種方法都試過了，我就是生不出一個兒子。但小嬸可是婆婆口中一嫁進家中，就帶著貴子而來，還帶旺兄嫂子女福分的好媳婦呢，她到底還有什麼好不滿的？

小嬸不知是在自言自語，還是故意說給我聽，喃喃的說著：

「生孩子真的好辛苦，妳不覺得嗎？為什麼女人要為孩子犧牲這麼多，懷孕九個月，各種身體的不適都經歷過了，生下的孩子卻還是姓老公的姓。身材變形了，變得又腫又醜，我現在的鞋碼可是比懷孕之前足足大了一號半呢，連我都快要認不出鏡子裡的人是我自己了。」

小嬸本就氣色黯沉的臉上閃過一絲落寞。抬起頭透過鏡子望著鏡中的我，眼神停留在我隆起的肚子上。

「真希望大嫂妳肚子裡的不要是個會擾亂母體賀爾蒙的男孩子，不要變得跟我一樣，醜到都好想要去死了。」

我壓抑著想要打她一巴掌的衝動，蹲低了身子替小嬸搓洗著腳趾縫。

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書籍介紹

本文摘錄自《抱歉，我討厭我的孩子》，鏡文學出版

作者：四絃

一個從未被發現真相的案件，牽動著四個女人的命運。

她們既是母親也是女兒，命運如套娃娃般一層牽動一層，直逼母女關係核心的故事，虛擬中又逼近真實，擊碎關於母性神聖的想像。

一樁震驚全國的殺嬰案，以及四個女人的獨白。

「我也是母愛的受害者，從一個受傷的孩子變成千瘡百孔的大人。」



/// 母女之間的矛盾心結成為線索，

為何她們的命運，都成了違背人性的母愛神話中的獻祭品？///

「婆婆偏心小嬸剛出生的兒子，但我的第二胎依然是個女兒……」

「我又胖又醜，老是被取笑，但只有我知道班上最不可告人的祕密……還有，廁所馬桶裡有個從我身體裡掉下來、沖不走的肉塊……」

「同事都在背後稱我『公主』，因為我還在穿有蕾絲花邊的洋裝，綁著麻花辮，中午吃著媽媽準備的便當，每天都在母親眼皮子底下活著……」

「我每天幫女兒準備早餐，每晚都陪她睡，我如此愛護她的原因別無其他，是因為……」

長期受到婆婆言語霸凌與受到丈夫忽視的她，讓警方毫不懷疑就是她殺死自己襁褓中的女兒與侄子，心理師前去會面，卻意外發現嫌犯的臉孔像極了以前的國中同學──一個家庭背景良好、氣質出眾，如明星般的女同學。

一樁現行犯當場被拘捕的殺嬰案，犯案動機卻深埋在「母愛」之中：

女人以「母愛」為名，違背了人性，捨棄了自己的慾望與恐懼，來愛一個除了自己以外的生命。

所有的母親，都會用生命愛著自己的孩子——不是嗎？

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航