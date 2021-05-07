【小說】《抱歉，我討厭我的孩子》選摘：做愛像抽菸一樣，第二次以後妳就會上癮

文：四絃

雖然很討厭暑期輔導，討厭老師用聯考來定義我們的人生，但是難得的假日還是不想待在那個又髒又臭又炎熱的家，跟外婆大眼瞪小眼，聽著正在看著京劇的外公把電視的音量開到最大。

外公一坐在電視機前就開始睡覺，打鼾聲根本比打雷還要大聲，簡直都快要把屋頂給掀了，而且又不准人家轉台，我實在不想跟這樣的家人一起待在一個屋簷下整個假日。

於是我偷偷的從外公的口袋裡拿了兩百塊鈔票與一些零錢，搭著電車到其他的小鎮去走走，打算在常去的漫畫出租店待上一整天。

距離這個雞不拉屎、鳥不生蛋的小地方最近、稍微熱鬧一點的城鎮，搭電車大概要二十分鐘，在這種鄉下地方幾乎沒有人在乖乖買票，剪票口也遠永都沒有站務人員看著，我一如往常連票都沒有買就溜進了月台，出收票閘口的時候就要跟在人群之間盡速通過就不會被抓包。這個小小的車站，要到對面的月台就必須趁著沒有列車經過時，快速穿越鐵軌，再走上月台，正當我穿越鐵軌時，在北上的月台上看見了林郁涵。

林郁涵穿著白色的襯衫與格子短裙，露出了一雙筆直的雙腿，連身為女生的我都忍不住多看了一眼，更何況是男生。

林郁涵沒有注意到我，因為林郁涵在等車的那十幾分鐘之間，不時低頭看著手腕上的錶，以及張望著電車到底什麼時候會到站。

而我也刻意與林郁涵保持距離，要是今天我們兩人身上穿的都是制服，或許還會考慮上前去跟林郁涵打聲招呼，偏偏今天身上穿的是外婆不知道從哪裡撿來的舊洋裝，洋裝上的扣子是外婆自己縫上去的，每一顆都還是不一樣的顏色跟形狀，是從其它更舊、更不堪使用的衣服上剪下來的。

我又胖又醜而且還穿的俗氣洋裝，才不想站在氣質清新的林郁涵的旁邊，形成強烈的對比，所以我也不希望林郁涵在這個時候發現我，而且據說林郁涵最近也脫離了小圈圈，放學後沒有再跟大家一起唸書，聽說是林郁涵的爸媽為她請了家教，看來林郁涵的媽媽是真的為了她的前程卯足的全力，不像我媽到現在都還只顧著跟男人鬼混。

雖然打死都不願意在現在這一刻跟林郁涵相認，但眼光還是時不時就飄向林郁涵，為什麼林郁涵身上就是有一股讓人無法忽視的氣質呢？如果林郁涵是天上的星星，那我大概就是地上的那坨狗大便，人的起跑點定義了人生，人人生而平等這句話簡直就是狗屁嘛。

電車來了，上一站之前的乘客已經將車廂擠得六分滿，但車廂裡還是有些空間，我用臃腫的身體頂開老是喜歡站在門邊、阻礙別人進出的那些自私鬼，才有辦法擠到車廂的中心。過了一站以後出現了空位，我順勢坐下，發現林郁涵也在同一個車廂內，默默地站在車廂的另一個角落背對著我，纖細的手拉著把手，在一雙筆直的腿搖搖晃晃的。

坐在她對面穿著私立高中制服的男生，在黑框眼鏡下的眼睛不時飄向林郁涵那雙漂亮的長腿，從她的大腿根部到腳趾頭反反覆覆欣賞著，露出猥褻的表情。

膚淺的傢伙。

我在心裡咆哮著，為什麼男生總是會喜歡林郁涵？就因為林郁涵長得漂亮，有一雙筆直的美腿，所以大家都喜歡她嗎？但最令人感到不爽的是，就算自己瞧不起總是圍繞著林郁涵打轉的那些人，但也無法不注視著林郁涵的一舉一動。

我與林郁涵在同一個站下了車，林郁涵快步地走出火車站。

我本應該要往另一個方向走，但不自覺跟在林郁涵的背後，看見林郁涵走向火車站附近的泡沫紅茶店，已經有一個穿著著白上衣與牛仔褲男生坐在露天的咖啡座抽著菸。

林郁涵一臉歉意的走向那個男生，那個男生則熄掉的手中的菸站起身。

那個男生看起來明顯比她們還要成熟許多，應該已經上了高中，甚至再更大一點都有可能。

男生主動牽起了林郁涵的手，林郁涵的臉上露出了害羞的神色，兩人走向附近的二輪電影院。

其實我根本不喜歡看電影，尤其是在二輪電影院，因為電影院裡總是可以遇到一些奇奇怪怪的事情，不是遇到坐在隔壁用猥瑣的神情看著我一邊自瀆的怪老伯，就是遊民佔據著一整排椅子睡覺，還有一陣腳臭與食物的氣味混雜在一塊。但是見到林郁涵跟這個男生一起走進去，就不自覺掏出了錢買了一張票。

林郁涵與那個男生坐在靠牆邊的座位，所以也默默地跟上故意相隔兩排的位置坐在林郁涵的背後。

在唱國歌之前，跟林郁涵在一起的男生就在電影廳後方的小雜貨鋪買了零食與飲料，看得我嘴饞，原本也想要去買點東西吃，但是又怕太輕舉妄動會被林郁涵發現，只好乖乖待在座位上。

唱完國歌後，林郁涵依偎在那個男生的肩膀上，一邊喝著可樂一邊看著電影，不到十分鐘，前方出現了輕微的騷動。

「不要啦。」林郁涵嬌嗔著。

男生低聲地說。「就一下下嘛，又沒有關係。」

「有很多人。」

「這麼暗，沒有人看得到啦。」

「可是……」

「就一下子，拜託啦。」男生用可憐兮兮的聲音哀求著。

只見林郁涵趴伏下了上半身，我聽見拉鍊被拉開的聲音，隨後又聽見了奇怪的聲響，拉長著脖子想要看到底前兩排座位發生了什麼事？林郁涵到底在前面做什麼，只見男生仰起了頭，呼吸越來越粗重狂躁，林郁涵突然掙脫了男生壓在她脖子上的手起身，抹著嘴角，整理著亂掉的頭髮。

「不要每次在這裡都要這樣，很討厭欸。」

「可是妳又不跟我做，妳要我怎麼樣嘛？」男生的語氣之中似乎有些抱怨。「在這樣我只好去找別的女生了。」

「……可是聽說會很痛。」

「不會啦。」

「那好吧……」

聽見林郁涵無奈地允諾，男生拉起林郁涵的手走向電影螢幕後方的廁所，我也趕緊跟了上去，發現他們進入了男廁。

我聽過一個不知道哪裡來的都市傳說，在電影沒有結束以前絕對不可以到廁所去，因為心肌梗塞而死在電影院中的放映師會出現在廁所裡，一臉鐵青地質問，為什麼沒有認真地把電影看完？

雖然很想吐槽難道電影放映師是高風險職業，否則怎麼可能每個電影院都會有放映師死在裡頭？但是大家都寧可信其有，所以除非快要拉在褲子上，是絕對不會在電影結束前去上廁所。

也許是認為不會有人在這時候闖進來，也有可能是那個男生已經精蟲衝腦所以忘記把門上鎖，我推開了一個小小的縫，從門縫中看見男生把林郁涵按倒在洗手槽的鏡子前，把手伸進林郁涵的裙襬裡。把她純白鑲著蕾絲花邊的內褲拉到膝蓋的部位，急急忙忙解開了拉鍊，粗魯的擺動著腰。

林郁涵一手抓著洗手槽的邊緣，一手撐在鏡子上，不停的在發抖。

我從鏡子的反射中，看見那張漂亮的臉不知是因為疼痛還是恐懼而扭曲了，林郁涵像貝殼一般的牙齒就快要把嘴唇咬破，發出了細碎的呻吟，聽不出任何愉悅感，反倒激起了男生的獸性。

像是機械式的擺動在幾分鐘後，越來越激烈，男生發出了一聲滿足的嘆息，顫抖了一下停止了所有的動作，默默地從林郁涵的身後退出，背後靠著牆壁站著。臉上掛著一種得到了某種東西的喜悅，從口袋裡掏出了紅色菸盒，從菸盒裡取出了一支菸，叼在嘴唇上後點燃，拉起了拉鍊。

林郁涵低著頭，有些凌亂的頭髮遮住了她的臉蛋，所以我看不見林郁涵現在的表情。

林郁涵不知怎麼的突然一陣腿軟，膝蓋一彎差點就跪在廁所又髒又臭的地板。男生見狀立刻將如柳葉一般的身體林郁涵撈起，卻發現她在哭。

「幹嘛哭啦？」

男生皺起了眉頭，顯然是覺得剛剛發洩完卻看見一個女生哭哭啼啼很掃興。

林郁涵一下搖頭，一下點頭，哭得很是傷心。

這是我第一次見到宛如仙女下凡的林郁涵如此難看的模樣，眼淚、鼻涕、唾液、頭髮都糊在她的臉上。

男生抹去林郁涵臉上的眼淚與鼻涕，替她整理了一下亂了的瀏海，捧著她的臉，還在嘻皮笑臉著。

「很痛嗎？」

「痛，很痛……」林郁涵委屈的吸了吸鼻子。

男生把菸的濾嘴湊向林郁涵那被自己的門牙折磨得通紅的嘴唇。「來，吸一口，吸一口就不痛了。」

林郁涵抗拒地搖搖頭，男生不顧林郁涵的反對，自行吸了一口菸，湊近了林郁涵的嘴巴，把菸吐進了她的口中。林郁涵被煙味嗆得一直咳嗽。

「咳、咳、咳……」

在她的額頭上烙下一個吻。

「沒事了，做愛就像抽菸一樣，第一次不習慣，第二次以後妳就會上癮。」

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書籍介紹

本文摘錄自《抱歉，我討厭我的孩子》，鏡文學出版

作者：四絃

一個從未被發現真相的案件，牽動著四個女人的命運。

她們既是母親也是女兒，命運如套娃娃般一層牽動一層，直逼母女關係核心的故事，虛擬中又逼近真實，擊碎關於母性神聖的想像。

一樁震驚全國的殺嬰案，以及四個女人的獨白。

「我也是母愛的受害者，從一個受傷的孩子變成千瘡百孔的大人。」



/// 母女之間的矛盾心結成為線索，

為何她們的命運，都成了違背人性的母愛神話中的獻祭品？///

「婆婆偏心小嬸剛出生的兒子，但我的第二胎依然是個女兒……」

「我又胖又醜，老是被取笑，但只有我知道班上最不可告人的祕密……還有，廁所馬桶裡有個從我身體裡掉下來、沖不走的肉塊……」

「同事都在背後稱我『公主』，因為我還在穿有蕾絲花邊的洋裝，綁著麻花辮，中午吃著媽媽準備的便當，每天都在母親眼皮子底下活著……」

「我每天幫女兒準備早餐，每晚都陪她睡，我如此愛護她的原因別無其他，是因為……」

長期受到婆婆言語霸凌與受到丈夫忽視的她，讓警方毫不懷疑就是她殺死自己襁褓中的女兒與侄子，心理師前去會面，卻意外發現嫌犯的臉孔像極了以前的國中同學——一個家庭背景良好、氣質出眾，如明星般的女同學。

一樁現行犯當場被拘捕的殺嬰案，犯案動機卻深埋在「母愛」之中：

女人以「母愛」為名，違背了人性，捨棄了自己的慾望與恐懼，來愛一個除了自己以外的生命。

所有的母親，都會用生命愛著自己的孩子——不是嗎？

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航