武學講究「內外兼修」，新課綱卻讓教師忙於追逐外功招式

《天龍八部》裡的蕭峰身上流著戰鬥民族契丹人的血統，又是擁有崇高江湖地位的丐幫幫主，一出場就以天下第一剛猛武學的降龍十八掌擊敗《天龍八部》裡的三大高手。

然而比較少人討論的是蕭峰的兩個師父，一個是少林高僧玄苦大師，另一個是前丐幫幫主汪劍通，前者傳授最頂級的少林內功，後者傳授至剛至陽的降龍十八掌。

降龍十八掌為外功巔峰，招式威力無比，但是需要強大的內功輔助，否則無法發揮其威力，蕭峰因為修習講究內功心法的少林內功，因此可以將這掌法發揮到極致。

武學講究內外兼修，教育和學習何嘗不是如此？

台灣的高等教育都在練內功

台灣的廣設大學是把過去的技職學校都升格成綜合大學，雖然讓大學錄取率從50%上升到100%，但也讓技職院校的老師開始遵循大學評鑑的玩法。過去技職強調的是技術，就像是武學裡面的外功招式，而大學強調的是理論，就像是內功。

廣設大學後，技職升格的科技大學，漸漸地不再像過去的老師傅帶學徒一樣磨練技術，聘用新老師多追求有博士，教師評鑑著重論文及研究。

於是大學生多在課堂上討論理論、實務訓練減少；老師想的是如何提升自己的研究產能，讓自己的評鑑可以順利通過；研究生想的是趕快完成論文，拿到畢業證書；學校想的是如何提升排名。也因此造成外界常批評的學界與業界無法接軌。

有如空有內力的玄苦大師，武功雖有造詣，卻無法與頂尖高手並列。

那台灣的國民教育又是如何呢？

台灣的教學方法都在練外功

台灣的教育長久以來被詬病為考試領導教學，108課綱之後建立的願景是自發、互動、共好的三大面向，並強調終身學習。提倡各種新式教學法，舉凡問題／專題導向教學（PBL）、翻轉教學、學思達等，強調核心素養、多元思考、探究能力。這些一般民眾大多不了解的專業術語之下，讓補習班趁這個時候搭著新課綱風將荷包賺飽飽。

例如翻轉教學的步驟是：（1）上課前觀看影片、（2）課堂討論和做題目。這是教學活動的翻轉，為了改變傳統老師在課堂賣力講授基本概念、而回家學生獨自面對較有變化性的題目練習。

雖說是教學活動的翻轉，但終究只是教學活動的組合，教學並沒有達到新課綱設定的教學目的。舉個最明顯的例子，下圖是新課綱的三面九項，看起來非常厲害，但是我想問有多少課堂上的教學可以達到「系統思考與解決問題」能力呢？又或者課程要培養這能力到達什麼樣的程度呢？

所以這些問題都回到最基本的，到底教學目的是什麼？學習目的是什麼？若要培養學生的系統思考能力，翻轉教學做到了嗎？還是只是用個酷炫的創新教學方法，讓大家以為教育在改變。

現在核心素養的三面九項，並不是設定教出「系統思考與解決問題」的學生，而是配合課本既定的進度，再硬套幾個核心素養，假裝課程有帶到核心素養的面向了。

因此新課綱或創新教育讓教師追逐著招式的外功，但真正的內功——教學本質是什麼？恐怕沒有多少老師答得出來。

台灣的教育如何內外兼修

因為這不是學術文章，所以我僅做整合概略說明，若要讓台灣教育可以內外兼修，有以下幾點可以做：

第一，業界與學界交流：一般來看業界像是練外功，重視顧客買單，因此行銷手法要講求簡單易懂，甚至有時會誇大，但其實是非常講究行銷心理學的操作，講直白一點就是能賺錢的都是好點子；而學界講究研究和發明，且重視人生的意義和價值，因此會相對更重視公益性，認為賺錢但不能為社會帶來正面價值的事業不能做。雙邊都需要達到一個平衡點，唯有溝通和交流，並經過不斷的測試，才能找到最佳的平衡點。學校不能再關起門來教老師自己熟悉或課綱規定的課程了。

第二，長時段主題課程：課程不再追求單堂課給學生多少知識，更要強調可以解決社會的什麼議題，聯合國宣布「2030永續發展目標」（Sustainable Develpoment Goals, SDGs），應用在國際和社區都是非常好的議題探索。例如台灣的高齡化就能與SDGs第三目標——良好健康與社會福利結合，帶領學生觀察長照的問題，可能是研發照護APP、可能是設計防摔裝置。將一學期18周36小時課程，集中成一周5天把課程上完。從帶領學生到場域了解問題、創意發想、製作原型、到測試原型，一個禮拜把測試品做出來，學生可以帶走的是原型樣品或是專題成果。這些與業界的鏈結比考試成績更能突顯學習的重要，也讓學生的學習有目標。

第三，評鑑不再考量單一指標：論文發表雖然重要，但不該傾全國之力發表論文。現在的國立大學老師都背負著研究的壓力，擔任教職的主要目標就是成立自己的實驗室，招募優秀的研究生，確保研究論文的生產線上有人力。但是生產這些研究除了在大學排名和爭取經費上有效用，對於社會的影響真的不大。研究應該交由研究型大學或中央研究院來做。教師應分為研究型、教學型教師，且行政可以交由專人負責。現在的教授為了應付教學、研究、行政服務的評鑑指標，什麼事都得做，教授跟國小的乖寶寶一樣，每天都在收集集點卡上的點數。

第四，OKR管理學校：O是目標（objectives）、KR是關鍵結果（key results），團隊訂出大目標，擬定二到四個關鍵結果。不同於關鍵績效指標（KPI）的績效目標是上級所訂，目標關鍵成果（OKR）是下級團隊所訂，把精力聚焦在最重要的任務上。以學校管理為例，若大目標為「課堂上能使用學習者中心教學」，KPI的指標會是「一年花50萬經費、辦30場講座、80%老師參加過至少5場講座」，而OKR的關鍵結果會是「50%的教師了解如何操作學習者中心教學、30%教師開始在課堂上使用」。OKR的團隊需要隨時檢討所做的事是否有助於大目標，若沒有則隨時調整，且OKR的關鍵結果可以隨時檢討改進，而不是像KPI到年度結算前硬是把績效指標的數字完成。

第五，教師培訓探討教學與學習本質：一直以來教師培訓都是分科培訓，主科國英數的老師會認為自己的學科比較重要，而工藝課、公民課等學科重要性低。然而教育的本質應該是讓學生了解為何要學習？學習的目的為何？舉上述108課綱的三面九項中「系統思考」，培養有系統思考的學生。教師的教學應該引入系統思考方法，讓學生在課堂上操作，考核的成果應是檢視學生的系統思考技巧是否提升，而非國英數的分數。

蕭峰之所以強大，是因為少林丐幫放下成見，讓最強的內功和外功可以融合。台灣教育也是一樣，需要學界與業界進行交流，讓教育解決社會問題和達成人生意義，如此才能讓降龍十八掌發揮最強的威力。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航