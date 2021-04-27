自民黨國會補選三席全敗，菅義偉難堪面對「國民的審判」

菅內閣「不信任票」

日本執政的自民黨，再度遭到民意迎頭痛擊。在4月25日晚上所舉辦的三席國會議員補選中，自民黨全都輸給在野勢力，對於才剛上任滿半年的首相菅義偉來說，無疑敲響一記警鐘。

這次的三場補選，分別為眾議院的北海道第二區、參議院的長野縣選區與廣島縣選區。菅義偉在隔天26日早上，於首相官邸接受記者團質詢時只淡淡地表示：「對於國民的審判將謙虛接受，未來在更進一步的分析後，會於需要改正的點上持續好好改進。」

自民黨內負責選舉對策「選對委員會」會長山口泰明也在黨本部跟記者團表示：「非常遺憾。我們會嚴肅地接受每個選舉人的審判，反省後持續進入下個階段。」

菅義偉內閣目前的支持率始終在四成左右，根據最近《日本經濟新聞》在4月23日至25日間的調查中，仍舊有47％左右的支持率。不過，在這次大選後，「三連敗」對內閣的士氣造成一定影響，牽動未來佈局外，自民黨各地版圖也略有移動。

北海道「自民白旗」

首先提的是北海道眾議院北海道第二區，這區眾議員是前農林水產大臣的吉川貴盛，因為涉嫌收受知名養雞與雞蛋廠的500萬日圓賄賂遭到起訴，隨後吉川也因此辭去議員職務，留下補選席位。

不過，自民黨在思考後，決定不派出候選人投入這區補選，被認定是直接舉白旗的「不戰敗」。在野的立憲民主黨、國民民主黨、社民黨與共產黨推出的62歲松木謙公，則是以近六萬票大幅領先第二名一倍以上，最後拿下席次輕騎過關。

松木先前在該區已經是身經百戰的老手，加上這次已經當選五次，過去也跟吉川過去有過數回選戰。不過松木政黨傾向一直不太穩定，10年內換了超過六個政黨，在2017年10月的眾議院以「希望之黨」身份參選敗給吉川後、投效國民民主黨、後來又參加立憲民主黨後，這次補選才睽違三年半「復活」。

松木雖然奪回根據地，並表示「會為了道民努力」。不過在過去，松木跟他雙親也有政治獻金來源不透明被媒體披露，因此這次選戰中松木也異常低調。未來如何就任後如何面對金權政治質疑，也是跟過去吉川碰到的處境不謀而合。

替亡兄「守住陣營」

再來是長野選區的補選，由於前任的參議員羽田雄一郎因新型冠狀病毒不幸溘然長逝，羽田所屬的立憲民主黨直接請51歲的親弟弟羽田次郎「代兄出征」，漂亮地以41萬票擊敗自民黨所派出的參選人、前眾議員小松裕。

這場選舉也被媒體稱為「憑弔選舉」，羽田次郎更是在選舉時後多次發言表示「假如當時我哥哥有妥善的醫療資源，能即時接受PCR（核酸）檢查，也就不會發生憾事了」，對於自民黨的防疫不力，羽田次郎也毫不客氣批評。

雖然外界難免質疑羽田次郎「消費亡兄」，但自民黨回擊也缺乏施力點。加上長野選區本來就是羽田家的地盤，從祖父羽田武嗣郎、前首相的父親羽田孜以來就一直深耕，羽田次郎又是長年在父親與長兄旁擔任秘書獻策，手執白羽扇已久。

縱使不少人擔憂「世襲」議員再現，不過當地「現在能繼承老哥遺志的只有弟弟」說法一直不脛而走。立憲民主黨幹事長福山哲郎更是在最後一刻聲淚俱下表示「阿雄（羽田雄一郎）一定也會跟你們拜託的！」還播放羽田雄一郎生前跟大家說明政見的影片，十足達到了催票效果，讓自民黨實在地挨了悶棍。

Photo Credit: AP / 達志影像

廣島版「智力測驗」

最後就是號稱「自民王國」的廣島，在這次由立憲民主黨、國民民主黨與社民黨共推的前主播宮口治子，以37萬票小贏自民黨推出的西田英範33.6萬票，取得廣島的一席。「這（選舉）不是給了很好的結論嗎？」宮口在總部面對許多支持者歡呼時這樣回答，而宮口被問到的，正是前任議員河井案里的賄賂案。

河井案里跟丈夫、前法務大臣河井克行，因為在2019年參議員選舉時，涉嫌賄賂當地名望人士，後來被認定有賄選事實，遭到法院正式宣判當選無效。因此嚴格來說，這次廣島的選舉媒體都不以「補選」、而是以「重選」報導。

比較麻煩地是，2019年的參議員選戰，自民黨縣黨部原先也推出老議員，岸田文雄派系的溝手顯正應戰，但是黨中央想推河井案里，最後單一選區應取兩人下，溝手就以兩萬多票差距位居第三落敗，地方與中央黨部就此結下樑子。

這次出馬參選的西田英範，也是隸屬岸田文雄派系，岸田在當地深耕五代，原先是拉票機器，這次也異常辛苦。而因為河井案里過去是菅義偉與幹事長二階俊博的人馬，也因此，這次自民黨廣島縣黨部就對中央採取「消極應戰」，直接拒絕菅跟二階來廣島拉票，連黨中央幹部勸說也無效。

最後，廣島選區就以些微之差落敗，顯示岸田文雄回防固票也是有其限度，「但求一勝」在廣島的計畫完全失敗。加上河井夫妻賄賂案讓廣島形象大傷，不少選民將這次選舉當作廣島「智力測驗」來投。遙想2017年眾議院選戰，當時廣島七個選區自民黨還贏下六個，如今廣島的「自民王國」也出現些許動搖。

在野黨「能否共鬥」

自民黨在這次選舉三連敗後，雖然元氣受損，但就整體來說，要回復跟重新整合腳步並非難事。反觀在野各黨雖然短期內可以整合，但面臨之後的眾議院大選，能否再度集結在一起橫縱連橫，仍是目前主要課題。現今局勢跟2009年當時民主黨氣勢正旺的態勢仍是天差地別。

其中眾議院解散的時間點，在這次選舉後，菅義偉應該會更加謹慎。菅義偉在26日面對記者問題也是四兩撥千斤回答：「我們還是最優先考量新型冠狀病毒對策如何實施，在能夠確切實施對策下再思考之後的事，這點沒有改變。」疫情下的疫苗接種與奧運正常舉辦，還是政權當務之急。

另一個問題點是，這次選舉因為疫情緣故，因此普遍投票率過低，北海道第二區為30.46％、長野跟廣島則分別為44.40％與33.61％，都下降約7至10個百分點左右。雖然可以想像擔憂疫情，但是許多民眾珍貴一票卻也沒有實際展現，讓選舉是否真正展現在野黨跟民意反撲，也是打上問號。

不過這次選舉也給了自民黨重新認清現勢的契機，就有閣僚跟日媒坦言：「如果不改變，眾議院選舉會很慘，現在也出現要換人事的聲音」，未來內閣跟黨中央人事如果出現小幅變動，也是可以理解。

自民黨仍擁有絕大優勢與調度能力，在未來不到半年將面臨眾議院選舉，如果調配得宜，發揮的成果仍是不可小覷。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航