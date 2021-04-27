中共三艘軍艦服役威脅南海，國軍將以「重層嚇阻」策略進行反制

習近平23日在海南島出席三艘解放軍艦艇的交接儀式。其中名為「海南艦」的075型兩棲攻擊艦，將配屬於中國解放軍的南部戰區，對我國在東沙、南沙的領土造成威脅。面對共軍登陸作戰能力的提升，台灣努力打造的「重層嚇阻」防線能否有效反制，也成為朝野關注的話題。

（中央社）共軍首艘4萬噸級「075」兩棲攻擊艦海南號23日服役，外界憂是否衝擊東沙、太平島防務。國防部26日表示，有武器可嚇阻075進犯；海巡署則指出，太平島都是防衛武器，必要將協調友軍協助。

中共總書記習近平23日在海南三亞出席3艘主戰艦艇啟用交接儀式。這3艘艦艇分別為094A型彈道飛彈核子潛艦長征18號、055型飛彈驅逐艦大連艦，以及075型兩棲攻擊艦海南艦。

國家安全局、外交部、國防部、海巡署等多個單位，26日上午以「近期東亞情勢發展暨對我影響」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

民進黨籍立委蔡適應表示，中共擁有075型兩棲攻擊艦海南艦後，對台灣及外島有相當大的威脅，075設有機庫，能搭載近30架各型直升機，且擁有直通甲板可同時起降多架直升機，並設有塢艙作為兩棲車輛、登陸艇、氣墊登陸艇的母船，以此運送士兵、步兵戰車、坦克等展開登陸作戰。

蔡適應質疑，東沙、太平島上目前只有紅隼反裝甲火箭彈，是否能擋住中共武裝直升機、兩棲車輛，甚至075兩棲攻擊艦。海委會副主委兼海巡署長周美伍表示，海巡都是防衛性武器，若有威脅將協調友軍單位協助。

國防部戰略規劃司長李世強中將指出，針對中共從過去的兩棲型態到三棲進犯，國軍都有相對應武器，但不適合公開說明；蔡適應詢問，現有國軍武器能達到東沙、太平島並進行有效嚇阻，李世強回應，「可以」，蔡適應再次追問「你確定」，李世強再度表示，「可以」。

這三艘艦艇啟用，對解放軍的戰力提昇有何意義？

關於23日啟用的三艘艦艇，對解放軍的戰力提升帶來什麼樣的幫助？《中央社》訪問的國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲表示，海南艦是共軍第一艘075級兩棲攻擊艦、噸位4萬噸，接近美軍黃蜂級兩棲攻擊艦；可搭載30架直升機以及氣墊船，約可運送3個步兵營、兩個加強戰車連的兵力。

另外094A長征18號則是094戰略核潛艦的改良型，具有更佳靜音效果，最重要的則是「龜背」型飛彈倉的改良，讓長征18號可攜帶射程約1.2萬公里的巨浪三型潛射彈道飛彈。這代表長征18號可在不出巴士海峽情況下，於南海水域對美國本土西岸發動打擊。

最後055大連艦為055型神盾驅逐艦的二號艦，主要功能是提供航艦打擊群、兩棲攻擊群的護衛，攜帶的紅旗9長程防空飛彈可扮演區域防空角色，提供航艦200公里左右的防空圈。

中正大學戰略所碩士宋磊投書《自由時報》，分析對台灣真正有威脅的是075型兩棲攻擊艦，由於該種艦艇能攜帶數十架直升機，對於兩棲部隊的「垂直登陸」有直接幫助。共軍預計在2022年前，將有3至4艘同型艦艇加入服役。

Photo Credit: 中央社 繼海巡版沱江級艦（安平級安平艦、成功艦）11日下水及交船後，有「航艦殺手」名號，同時也是國艦國造、首艘海軍沱江級飛彈巡邏艦後續量產型艦，15日在宜蘭龍德造船廠下水。 中央社記者王飛華攝 109年12月15日

台灣將如何因應？

針對中共075型兩棲攻擊艦對台灣在南海領土所造成的威脅，政府除了在近期在東沙島實施實彈射擊演練外，海委會也提出「五大強化防務作為」的新政策。此外國軍也將採取「重層嚇阻」的策略，瓦解解放軍所發動的攻勢。

在「海南艦」交接後，《自由時報》報導駐守東沙島的海委會海巡署官兵於4月25日、5月2日進行季度射擊訓練，除了既有槍砲外，還包括去年6月運抵東沙的「紅隼」反裝甲火箭。

《蘋果日報》報導，資深將領指出國軍會運用重層嚇阻策略，並以快速布雷艇阻絕解放軍攻勢。正在興建的12艘「沱江級」艦，可攜帶數量龐大的攻船飛彈，搭配潛艦國造的潛艦部隊成為防衛第一線。

在《蘋果日報》的另一篇報導中，資深將領表示國軍積極建構微型突擊艇及機動型岸置雄風飛彈發射車，就是針對中共航母戰鬥群及兩棲作戰打擊群，只要能將2艘以上解放軍航母及兩棲作戰打擊群達到「戰損」階段，解放軍就必須重新考慮犯台的勝算。

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責任編輯：彭振宣

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