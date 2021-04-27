印度疫情快速升溫：歐盟伸援手，同時有議會政黨呼籲禁飛印度航班

編譯：吳宗宜

歐盟將對印度伸出援手

在4月25日，印度新增感染Covid-19（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）人數創下世界新高，單日有高達34萬9691人感染，累計病例則達1696萬例，另有19萬2311人死亡。印度衛生部也表示，該國醫用氧氣及病床嚴重缺乏，火葬場不堪負荷，醫療資源與系統幾近崩潰。

《德國之音》新德里分社社長切瑪（Amrita Cheema）認為，印度德里國家首都轄區（以下簡稱德里）的局勢非常危急。據該報導指出，德里政府認為，遏制感染的唯一方法，是採取嚴格措施防止人與人之間的接觸。

德里目前迫切需要700噸液態氧，同時已呼籲中央政府和其他邦政府提供醫療氧氣儲備。對此，印度政府已部署了軍用飛機和火車，將氧氣輸送到德里，並免除對氧氣和醫療用品的進口關稅，還動員了軍隊運送更多醫療物資。

印度總理莫迪（Narendra Modi）於4月25日的全國廣播演說中表示，政府正在竭盡全力應對新一波疫情：「我們很興奮能成功應對第一波疫情浪潮，但是接下來的這場疫情風暴動搖了整個國家。」

在今（2021）年1月印度當局才宣布抗疫勝利，放寬大型集會及宗教活動的限制，疫情卻隨之全面爆發。

德里是印度疫情最嚴重的城市，目前在氧氣及病床嚴重短缺下，政府宣布延長封城一周。

德里首席部長凱里瓦爾（Arvind Kejriwal）說：「我們已決定將封鎖時間延長一周，在病毒的肆虐下，我們沒有喘息的機會，每個人都贊成延長封城。」

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）隨即在推文中表示，她對印度日益惡化的疫情已有所警覺，並宣佈：「歐盟成員國會匯集資源以即時回應印度政府的請援需求。」

歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）也在推特上說：「歐盟行政部門已和歐盟各國進行協調，準備好迅速印度提供急需的氧氣和藥品。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel，港譯「默克爾」）的發言人在推特上代為表示，隨著印度感染新冠狀肺炎的人數驟升，德國準備緊急援助為印度：「我對印度人民深表同情，Covid-19再次為你們的鄰里帶來了苦痛。對抗疫情是我們的共同目標，德國與印度站在一起，並正準備提供緊急援助。」

英國也加入救援行動，首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）宣布將向印度提供600台醫療器材，他說，「我們正運送數百台氧氣濃縮器和呼吸器等重要醫療設備往印度，避免更多人因為疫情身亡。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）也表示，法國將在未來幾天內向印度提供急需的呼吸器。

布朗大學公共衛生學院院長賈（Ashish Jha）在《華盛頓郵報》上發表的一篇專欄文章中警告，這個擁有13億人口的國家正面臨人道災難，官方統計每天約有2000人死亡，但大多數專家估計真實情況是該數字的5至10倍。

根據《BuzzFeed News》報導，與此同時，莫迪政府正在壓制民眾對其錯誤政策（允許大型集會和宗教活動）的強烈批評聲浪，對推特施壓，封鎖了52條批評印度政府的推文，其中也包含來自政府官員批評政府輕忽疫情嚴重性的推文。

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歐盟呼籲禁止印度航班

印度目前面臨武漢肺炎變種病毒帶來的第二波疫情，衛生醫療系統已處於崩潰邊緣，重症病房超載，且用於人工呼吸的氧氣已接近用完，平均每天有超過2000人死亡，而歐盟除緊急援助印度醫療設備與物資外，也開始對來自印度的航班下達禁令。

歐洲議會人民黨團（European People's Party parliamentary group, EPP）主席韋伯（Manfred Weber），於4月26日呼籲歐盟立即中止印度與之間的所有航班。他說：「印度現況令人擔心，印度變種病毒似乎正在迅速蔓延，局勢很有可能失控。」

在德國和歐盟已經發現了一些感染印度變種病毒的案例，例如在比利時的印度籍學生。

韋伯更提出要求：「 這次歐盟會員國的內政部長們必須更快、更一致地採取行動，立即對從印度出發的航班實行臨時禁令。由於Covid-19的肆虐，歐盟必須更快速和有效的採取一致性的政策。」

世界醫學會主席官蒙哥馬利（Frank Ulrich Montgomery）也支持歐盟針對印度疫情採取保護措施，他對《萊茵郵報》說：「據稱印度變種病毒具有極強的傳染性和危險性，它清楚地向我們展示了國際協調、持續的封城措施和限制人民頻繁移動相關政策的重要性。」

隨著感染印度變種病毒的案例急遽增加，世界各國對來自印度的旅客施加了新的入境管制措施，而馬爾地夫、德國、義大利、孟加拉、英國、阿聯、加拿大、美國、阿曼、香港、紐西蘭、澳洲、巴基斯坦、科威特和新加坡等國家或地區，都已陸續禁止或限制印度旅客入境。

例如義大利已禁止過去14天到過印度的外國旅客入境，來自印度的義大利國民，則需在出入境均出示陰性的PCR檢測報告，且依然需要隔離。

德國政府不久後也宣布自4月25日起，只有在印度的德國人，或是擁有德國居留權的印度人准許入境，且必須出示在出發前48小時PCR檢測之陰性報告，並在抵達德國後進行14天隔離。

鑒於變種病毒傳播的迅速，德國衛生部長史潘（Jens Spahn）在推特上指出：「 印度新發現的變種病毒令我們非常擔憂，為了不破壞德國的疫苗注射與防疫計畫，我們必須嚴格限制國人前往印度。」因此，德國需要短暫的宣布印度為「變種病毒地區」（virus variant area），自4月26日起，印度人非經專案許可不得進入德國，僅允許在印度的德國公民和持有德國居留證的人、過境德國到任何申根地區國家。

但是，根據《印度時報》報導，德國漢莎航空公司和印度航空皆表示，他們沒有暫停兩國之間的航班​​。

漢莎航空發言人說：「該公司將繼續在印度和德國之間營運航班，由德國政府制定新的入境管制的政策也將相應執行，以確保兩國間最低程度的互通，確保人們仍然能夠處理社會、經濟上重要的事務或回家。此外，外交人員也依賴我們的航班往返，而漢莎航空的物資載運能力也是維持一些重要的供應鏈的關鍵。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範