【日漫】鎂光燈前的復仇劇，從《我推的孩子》看日本偶像文化

文：嘎拉嬉皮GALA

2021漫畫大賞於3月15日公布得獎作品，由《葬送的芙莉蓮》抱走獎項。講述勇者一行人擊敗魔王後的後日談，將大眾眼中熟悉的題材以另一角度描寫，呈現出全然不同的風味。

除了《葬送的芙莉蓮》外，本次漫畫大賞仍有很多值得推薦的作品，在此筆者將以自己的品味推薦心目中的遺珠之憾給讀者們。

此篇文章會有《我推的孩子》第一回劇情內容，怕暴雷者請斟酌觀賞。

大眾的偶像：安室奈美惠掀起的偶像熱潮

炙熱的鎂光燈，華麗的表演服，載歌載舞的年輕偶像，這是個在演藝圈舞台上發生的故事。

日本偶像「與粉絲共享成長過程，存在本身就是一種魅力的人物。」

アイドル，日本語借用英文「Idol」的外來語，近乎中文「藝人」的意思。但「アイドル」這個詞，直到1970年代後才被廣為使用。在這之前偶像明星較常稱為Stars。

1970年代開始，日本選秀節目捧紅了諸多偶像，安室奈美惠自琉球放送電台的卡拉OK大賽中脫穎而出，從此踏上星途。安室奈美惠從從沒沒無名，到成為8，90年代少女爭相模仿的流行指標。褐髮，細眉，迷你裙跟厚底鞋，當時的安室奈美惠為流行文化符號之一。

轉生為偶像的孩子

《我推的孩子》（日文：推し）由動詞「推す」動詞變化而來，有著推薦的意思，粉絲圈用語則是支持、喜歡的明星。《我推的孩子》即是以日本偶像與藝能圈為主題的漫畫。

然而現今以演藝圈為主題的作品何其多？《我推的孩子》為什麼有辦法擊敗200多名對手，擠進2021漫畫大賞的行列勇奪第五名，並且獲得書店店員推薦賞第四名殊榮？

《我推的孩子》是由《輝夜姬想讓人告白》的作者赤坂明，與《人渣的本願》作者橫槍萌果共同創作。故事講述男主角五郎為日本偶像女團B小町成員星野愛忠實粉絲，五郎平時在鄉下的一間診所當駐院醫師，除了追星之外平時生活波瀾不驚，直到某日他的偶像星野愛出現在他面前。

Photo Credit: 《我推的孩子》 《我推的孩子》

此時的愛已經有了身孕，為了掩人耳目所以來到這間小診所。五郎見到小愛出現在面前，震驚之餘也對於誰是孩子的父親產生疑問。身為粉絲與主治醫師雙重身分，同時五郎也成為少數知曉小愛秘密的人。好不容易能見到偶像一面的五郎，卻在當天晚上被不明人士刺殺身亡。

近年來日本動畫圈掀起異世界穿越與轉生題材，《我推的孩子》即是結合了演藝圈，偶像以及轉生等作品，要將多種元素運用在一部作品內而不顯混亂，十分考驗漫畫家的編劇功力。赤坂明在《輝夜姬想讓人告白》中展現出來的紮實的寫作功力，恰巧為《我推的孩子》劇情推上一層樓。

轉生為偶像孩子的五郎獲得了新的姓名，名為星野愛久愛海（簡稱為阿庫亞），他的雙胞胎妹妹名為星野瑠美衣（簡稱為露比），兩人的名子諧音藍寶石與紅寶石相似，象徵了他們母親希望兩個孩子能夠像寶石般閃耀。兩位孩子則是帶著集美貌與天分的光環誕生在世界上。

保留著前世記憶的阿庫亞與露比，為了最喜愛的偶像母親願意付出一切，命運地捉弄卻重重擊落在他們母子三人身上。

Photo Credit: 《我推的孩子》

當初在閱讀這部作品時，原本以為著墨在作為偶像的孩子，兩位主角與偶像母親的互動，小愛如何克服身兼偶像與母親的雙重身份等等，應該是活潑有趣的日常故事。沒想到劇情如髮夾連彎，故事重心轉移至長大後的阿庫亞與露比身上。

觀眾在阿庫亞身上見到小愛的聰穎與沉著，在露比身上見到了小愛的美貌與樂觀。見到電視明星懷孕的新聞，旁人總會幻想未來明星的孩子過著光鮮亮麗的生活吧？這個孩子想必是圍繞著祝福而誕生的吧？卻沒有想到身為明星的孩子背負的責任如此沉重。

幕前與幕後：偶像不為人知的一面

製作人秋元康粉絲一手捧出了AKB48偶像團體，進而分劃出AKB官方對手，以街道名取名的偶像團體乃木坂、櫻坂、日向坂的坂道系列，從此日本偶像圈進入了戰國時代。更別提地下偶像以及地區偶像遍地開花，從大眾偶像轉變成分眾偶像的過程，偶像們不再走神祕感與距離感的路線，而是逐漸走下舞台與觀眾接觸。粉絲也能從握手會、參與投票，從中感受與偶像一同成長的成就感。

偶像是販賣夢想的職業，任何會傷害到粉絲感情的事情都應該避免，日本許多經紀公司也對旗下偶像團體下達「禁愛令」以維護偶像形象。但是偶像們成也粉絲敗也粉絲，在自媒體蓬勃發展的今日，偶像明星能夠與全世界的粉絲互動，同樣的他們的隱私隨時暴露於螢幕之上。

「偶像營造出來的角色形象離自己越遠，就越能保護自己。」星野愛這位外貌出眾，唱跳俱佳的明日之星，雖然熱愛著舞台，但深黯演藝圈的道理。只有「謊言」才是在演藝圈生存的不二法則。

《我推的孩子》將日本演藝最血淋淋一面，攤在讀者面前。台下觀眾看到的是偶像明星名利雙收，沐浴在鎂光燈下的璀璨身影，卻很少有人注意到倖存者效益、培養偶像明星的時間成本、難熬的練習生時期。甚至會遇到名人稅（註1）、私生飯（註2）騷擾等狀況。

與現實的聯繫：從雙層公寓事件來談

除了反映出演藝圈的現實面，《我推的孩子》一段劇情描寫到真人實境秀。召集了一群年輕且外表亮麗年輕人同住於屋簷下的故事，在某一集演出中，女演員B因為求好心切，不小心劃傷了女模特兒A的臉頰。從這天起女演員B的推特湧入了大批酸民留言。

這樣說起來，是不是很像去（2020）年發生的「雙層公寓」事件呢？去年知名日本真人實境秀《雙層公寓》中，女子摔角手木村花因為小林快洗壞了她心愛的摔角服，因此打飛了小林的帽子。當這一幕於Netflix播送後，木村花的推特湧入了大量留言，觀眾們舉著正義的大旗群起圍剿木村花的推特。每天幾千則謾罵的留言，最終將這年僅22歲的年輕生命送上絕路。

木村花離世過後，媒體公開了木村花與友人的訊息，並且木村花的母親也出面為女兒喊冤，指稱製作公司安排的橋段與惡魔剪輯將女兒逼上了絕路。

雖然真人實境秀標榜著無劇本自然的演出，但是製作公司為了收視率，仍然會利用快速剪輯的方式增加衝突感，引導觀眾視線，營造角色氛圍。最終壓垮木村花最後一根稻草的可能是惡魔剪輯，可能是社會輿論，也有可能是劇中的人際關係。

橫槍在畫這一段劇情的時候說到：「終於要畫到最黑暗的一幕了」不管是正在受輿論所苦的人們，抑或是在旁邊圍觀的民眾，最終編劇與作畫仍然想要告訴觀眾，這世界上仍存在著希望。也許我們就是能夠救人的繩索、指引人的燈塔。

有別於橫槍老師一貫黑暗，寫實，慾望橫流的繪畫風格，《我推的孩子》雖然看似沉重，但實則想要喚醒螢幕前沉睡的大眾，受眾們期待在偶像身上得到夢想的滿足，但是同樣肩負著責任。我也衷心期許演藝圈的憾事不要再發生。

面對深不可測的演藝圈，阿庫亞吹響著復仇的號角，露比準備披上戰袍踏上舞台。也藉由阿庫亞與露比兩位偶像的孩子闖蕩演藝圈的過程，看到螢光幕後不為人知的一面。讀者除了看戲，邊碎念著劇情讓人感到胃痛之外，也一路看著孩子阿庫亞朝著演員之路，露比朝向偶像之夢前進。

他們的故事才剛開始，也許我們讀者能做的就是成為他們最忠實的粉絲，以溫柔的力量守護著他們。

Photo Credit: 《我推的孩子》

註釋

名人稅：作為公眾人物獲得的好處與壞處，大多指壞處。 私生飯：韓國的流行娛樂次文化用語，是指喜歡刺探藝人私生活的歌迷（另稱Fan、粉絲、飯）

參考資料

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航