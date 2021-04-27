肺炎疫情、星光黯淡，2021奧斯卡典禮收視暴跌58%創新低

第93屆奧斯卡於台灣／香港時間4月26日早上頒獎，今年奧斯卡因應疫情變動，從2月底延期至4月底舉行，而因為疫情影響相關公關造勢活動，還有各家賽前風向球的結果不盡一致，使得本屆奧斯卡堪稱最詭譎的一屆。

而今年典禮製作人由《天人交戰》史蒂芬・索德柏（Steven Soderbergh）、電影製片史黛西・舒爾（Stacey Sher）以及節目製作人傑西・柯林斯（Jesse Collins）擔任，不過縱使有名導索德柏操盤，整體典禮收視人口僅985萬，與去年《寄生上流》領銜的奧斯卡相比暴跌58%，也寫下新低。

Photo Credit: AP / 達志影像 左至右：柯林斯、舒爾、索德柏

奧斯卡頂著疫情陰霾，成為後疫情時代北美回歸「實體」的大型頒獎典禮，只不過場地從過往大家熟稔的洛杉磯杜比戲院移師到中央車站。作為全世界電影工業的領頭羊，奧斯卡自然能希望透過頒獎典禮，凝聚電影力量，更重要的是在疫情消散後恢復原本的生態系。不過若從收視率來檢視，僅算差強人意。

根據《綜藝報》的報導，尼爾森公司（Nielsen）公布的初步數據中，本屆奧斯卡頒獎典禮收視人口跌破千萬，眾多廣告客戶鎖定的18至49歲收視群更較去年下降64%。收視率的暴跌，連帶牽動的是未來廣告客戶購買典禮廣告的意願，便直接影響影藝學院的收入來源，甚至是未來轉播權利金的談判都會失去籌碼。

事實上，根據《綜藝報》先前的報導，針對1500名活躍的娛樂消費者（電影觀眾，家庭娛樂性交易消費者和流媒體消費者）進行調查，以標題，明星和海報作為提示，藉以衡量觀眾對於最佳影片的認識。

報導顯示，北美一般觀眾幾乎不知道本屆入圍最佳影片的作品，在調查中知名度最高的是講述「黑豹黨」的《猶大與黑色彌賽亞》，有46%左右的受訪者聽過這部電影 ，其餘入圍者依序為：《芝加哥七人案：驚世審判》39%、《游牧人生》35%、《花漾女子》34%、《夢想之地》24%、《父親》24%、《靜寂的鼓手》23%、《曼克》18%。因此，從這項調查報告就能判斷今年觀眾對於奧斯卡的熱度相對低迷。

Photo Credit: 華納兄弟提供 《猶大與黑色彌賽亞》

1998年，多達5700萬的觀眾收看奧斯卡，當年最受矚目的是《鐵達尼號》。而時至去年，《寄生上流》抱回4項大獎僅有約2360萬的收視人口。不過，這至少比今年的金球獎表現突出，今年金球獎僅有690萬收視人口，遠低於2020年的1830萬觀眾，暴跌62%。而除了影視獎項之外，今年3月舉辦的葛萊美獎頒獎典禮收視也下跌53%。

綜觀今年北美各大頒獎典禮，賽前因為疫情喪失公關造勢等宣傳活動，典禮又少了實體規劃與明星光環加持，且缺乏眾所矚目的話題大片，加上當今網路收視習慣已經逐漸追上傳統有線電視，諸多原因加乘下，北美各大頒獎典禮迎來收視寒冬。

不過，美國影藝學院在2018年曾提出追加奧斯卡最佳人氣電影獎，試圖藉此吸引觀眾，拉抬收視率，但最後無疾而終。且負責奧斯卡轉播的單位ABC，也有提出減少獎項，但這項提議也被駁回，因此，未來收視率怎麼救，顯然會是各大主辦單位、轉播單位必須解決的燃眉之急。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航