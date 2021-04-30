女同志文化中的獨立音樂（上）：女巫店的創立，具有性別包容性的展演空間

文：戴尹宣

想知道「獨立音樂」在女同志社群裡有什麼樣的意義嗎？先從女巫店談起，下一篇會談到張懸。揭開這些獨立音樂的符碼，呈現女同志社群裡的共感與意義。

「女同志，大家都在家養貓、煮菜、看電影吧。」談及女同志文化，朋友們常常這樣開玩笑的說。

在台灣，女同志文化一直是若隱若現、長期存在卻難以被明確指認的狀態。台灣當代女同志文化及社群的連結方式，在本質上便與異性戀社會與男同志社群有著十分顯著的差別。

網際網路成為社群交流的媒介後，女同志社群於網路平台上的集結也迅速發酵。為了尋找得以彼此相認的標誌，諸多文化符碼隨著女同志網路社群的發展應運而生，比如在女同志網路論壇上常常看見的，具有強烈召喚性、召喚對象卻曖昧難明的，「我喜歡聽獨立音樂」。

「獨立音樂」四個字像是開啟潘朵拉盒子的關鍵字，讓人對彼此卸下心防，好像在共享私密的聆聽經驗時，也同時共享了那些暗夜中獨自飲泣的憂傷，或無法言喻的歡愉，共享那些寂寞，以及生命經驗。

這樣的現象究竟從何而來，又將帶領女同志文化的發展前往何方？

女巫店的創立：具有性別包容性的展演空間

看似莫名吹起的「獨立音樂」風潮，其實與性別運動及live house文化發展有著緊密的關聯。其中，女巫店同時作為二十一世紀初期重要的live house，以及具有女性主義意識的消費空間，對於女同志聆聽文化的形塑，扮演了關鍵性的角色。

女巫店作為一個性別包容性（inclusiveness）更為彈性的展演空間，同時也是當時live house逐漸「地上化」的代表，女巫店同時影響了獨立音樂中柔性「小清新」搖滾取向的崛起，也有不少從女巫店發跡的歌手（如張懸、陳綺貞、黃小楨、雷光夏、巴奈等等），爾後成為了女同志文化中深具影響力的重要人物。

女巫店創立於九零年代。1996年樂團骨肉皮阿峰創辦的Scum，在警察的連番罰單、賠款過多的情況下，只好關閉Scum，並帶著原本於Scum所用之音響器材，來到女巫店，將音響設備交由當時剛開設女巫店的彭郁晶。1997年彭郁晶本人開始學習PA，將她的女性主義意識植入女巫店live house的表演曲目中。

「有感於當時大多live house都是以男性搖滾為主，也多是男性樂手在演出，有著強烈女性意識的她，決定讓女性樂手有更多的發揮空間，重新打造一個更為陰性柔和的發表空間，讓中性的、女性的主體不會感到不自在。」她於報導者的採訪中說道。

90後期直到2000年初的台北live house獨立音景，乃是以「女巫店」和「地下社會」為兩個主要的獨立音樂表演地點。相對於風格較為陽剛硬蕊的地下社會，女巫店的長期以來不插電（unplugged）的音樂演出風格，加上對於女性與陰柔氣質友善包容的獨立音樂環境，恰到好處的象徵了當時社會運動、婦女運動與同志運動共生與協商的情境。

女巫店作為一個包容性別多元展演的空間，在當時的台灣酷兒文化中，也開啟了女同志更多社交的可能。

柔性搖滾曲風作為都會空間的生存策略

所謂的柔性搖滾，其實也與女巫店身處的都市空間有密切的關連。呢喃絮語的「柔性搖滾」，在曲風上的的選擇，其實也是現代都會空間中的生存策略。

在1997年女巫店重新出發之始，便因為女巫店的店面位置身處於住宅區，表演空間相對狹小。音樂展演時的聲量大小拿捏，以及創作者能否在燈光、舞台等視覺上的效果加乘相對低的表演環境下，在聽覺上與觀眾互動，共構一個共聽共感的聆聽空間，便成為女巫店創辦人彭郁晶，在獨立樂團投遞應徵之時，考量的主要條件之一 。

女巫店的音樂展演策略，看似因為都市空間規劃而受到諸多的侷限，卻也是不插電搖滾（unplugged rock music）與民謠抒情搖滾（folk rock／soft rock）在台灣獨立音樂脈絡中得以發展的契機。

女巫店的音樂展演空間中，觀眾與表演者的距離相對拉近，台上與台下的界線也因為空間的大小與規格限制相對模糊，這卻也造就了表演者與聆聽者更為親密的心理距離，表演與觀眾的回應更加緊密，觀眾的反饋也因此格外影響了在女巫店表演的樂手。

在這樣的空間中，歌手跟聆聽者的情感共鳴，因而呈現出一個有機且富有彈性的樣態。若是論及女性、女同志及酷兒個體作為聆聽者在此空間的情感共鳴，也因為感到舒適自在，而讓情感的共鳴共作，在聆聽與回饋的過程中有著更多可能。

女同志的獨立音樂聆聽文化於是由此開展，也因此有了往後張懸成為「拉子女神」的典故，也讓獨立音樂的音景在都市空間中的發展，有了以柔軟與彈性與異性戀霸權社會相互拮抗的姿態，開啟了女同志文化新的一頁。

女同志文化中的獨立音樂（下）：個性女聲張懸（焦安溥）如何成為「拉子女神」？

參考資料與延伸閱讀

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航