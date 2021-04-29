摧毀印度的不是宗教分裂，而是當局在抗疫戰中的失敗作為

文：Ankita Mukhopadhyay（德國之聲評論員）

我是Whatsapp上一個互助小組的成員，在抗疫問題上相互提供幫助。在那裡，幾乎每秒鐘都會有人打聽有關哪裡能得到氧氣瓶、藥物或免費重症監護床位的消息。

每看到、聽到一次絕望的呼救，我就禁不住會自問，執政的印度人民黨（BJP）怎麼會如此搞砸抗疫戰。當局曾有整整一年時間為新一波疫情做準備。然而，到了2021年初，它卻越來越自滿，新冠感染者隔離中心被拆除，社交距離和停擺規定被解除。

莫迪自誇

其實，只稍看一眼其它國家，便早該清楚，印度早晚會爆發新一波疫情。印度醫療保健系統早就寅吃卯糧，難以為繼，專家們多年來一直在警告。

然而，不知何故，那些執政者們卻相信，憑恃印度教、幾座寺廟，加上對冠狀病毒的蔑視，便足以應對瘟疫威脅。3月20日，眾人心目中的英雄——莫迪（Narendra Modi）總理發表演講，要求大家待在家裡，以免再度停擺。

演講中，莫迪誇耀其政府迄今為止如何抗疫，但未說明，政府將如何迅速扶持資金不足的醫療保健系統。

現在，不知所措的政府卻文過飾非，將所有錯誤歸咎於反對派和非人民黨執政的那些邦的政府，從而危及到包括那些投票給人民黨的選民在內的所有人的生命。

一個痛苦的現實

真的很遺憾，不久前，英國首相強森（Boris Johnson）未獲機會訪印。若能成行，他本會看到什麼？他會看到，在這個國家，沒人在意社交距離，幾乎沒有人戴口罩，或遵守任何防疫規定。至今還有人聲稱，該病毒在印度早被戰勝了。

許多印度人相信，可服用並無效果的任何藥物對抗病毒。他們輕信在Whatsapp上不斷收到的某一偏方的廣告。

而就在很多人相信政府會做必要的事情之際，變異病毒已呈洶洶來勢。專家和醫生們緊急警告會爆發新一波疫情。政府卻對之置若罔聞。

很快，求救和要求採取行動的呼聲越來越高——來自所有那些有親人在死亡線上掙扎的家庭，來自不願眼睜睜看著自己的親人慢慢死去的人們。

我也是這一波新疫情的受害者家屬。我的公公未能及時送院，因此轉成肺炎，於上週四（4月22日）去世。

很多人甚至未能得到一張醫院病床。在新德里，所有醫院都人滿為患，每張可用的床位都有一個以上病人。那些得不到床位的人，最後便死在了走廊裡或救護車上。氧氣瓶和藥物被黑市商人囤積起來。無辜的人不得不籌集數千盧比，只為購買最基本的生活用品。

無恥選戰

現在，我的熟人圈內，幾乎每個人都有叫人心碎的經歷。印度衛生保健系統已被新冠壓垮。醫生們睡眠不足，精力耗盡，微生物學家正進入醫院，以補醫生之缺。

印度的危機管理目前可說是世界上最糟的。但就在這個時候，莫迪政府卻依舊認為，為有成千上萬人參加的選舉集會出資是個好主意，而不是把錢用來拯救生命。當局恬不知恥，仍拒絕公開承認錯誤。曾染疫的前總理辛格（Manmohan Singh）緊急表示，願提供咨詢，卻被婉拒。

最讓我吃驚的是。當局正囤積藥物瑞德西韋（Remdesivir）。政府隱瞞有關印度疫苗開發的數據，且全然忽視已經證明的事實，即：病毒經由氣溶膠傳播。

印度人民必須在下次選舉中因其舉措不當而懲罰現任政府，而不能支持其一貫的宗教政策。摧毀印度的不是宗教上的分裂，而是當局在抗疫戰中的失敗作為。

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