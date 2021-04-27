台科大65人曾到台北清真寺，5/3前全校遠距教學，台大、台師大部分跟進

中華航空一名印尼籍機師日前在澳洲被驗出「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）陽性，該機師在16日曾到台北清真寺參與活動。而台灣科技大學（台科大）經清查後，發現校內有65名學生曾與確診機師參加同一場清真寺活動，宣布即日起全校採彈性遠距授課到5月3日。

台灣師範大學（台師大）和台灣大學（台大），則是要求部分跨校至台科大修課的學生採遠距教學。

台科大65人曾到台北清真寺，全校5月3日前改遠距教學

《中央社》報導，中央流行疫情指揮中心日前接獲中華航空通報，一名印尼籍40多歲男性機師，在澳洲被驗出武漢肺炎陽性，後續調查這名機師在台活動史，有2名接觸者確診。3人公共場所活動史，為16日曾到台北清真寺參與活動。

台科大日前清查，發現校內有65名學生曾與確診機師參加同一場清真寺活動。原先僅要這些學生採線上上課並由專人送餐；但今（27）日台科大校方在召開會議後宣布，即日起全校採彈性遠距授課到5月3日，若師生有疑慮，可延後到5月9日。

《蘋果新聞》報導，依教育部資料，台科大全校約有400多名印尼籍學生。經校方清查後，有參加同一場清真寺活動者，多為印尼籍及巴基斯坦籍。

台科大主秘呂政修接受訪問時指出，雖然校方防疫規格已經比較高，但考量到學生和家長的顧慮，且時間也沒幾天，所以決定從今天上午起在5月3日全校使用遠距教學。

台大、台師大部分學生採遠距教學

《聯合新聞網》報導，台師大和台大則是要求部分學生採遠距教學，並未宣布全校遠距教學。

《華視》、《三立新聞網》報導，台科大與台大、台師大三校為「台灣大學系統」的成員，3校間有跨校修課的制度，尤其台大和台科大兩校跨校修課學生較多，人數有近千人，因此台大將針對跨校修課學生實施遠距教學。

台大表示會再確認學生有沒有去過清真寺，如果有就會跟進採線上授課，否則一樣實體授課。

《ETtoday》報導，台師大表示，全校有3名外籍生去過清真寺參與同一個活動，皆非住宿生，已要求自主健康管理至4月30日，這段期間3位學生不得進入校園改以遠距方式上課，其他同學則照常到校上課。

不過，還不清楚有沒有包含在跨校上課的學生，因此將先比照台科大模式，有選修台科大課程的學生，跟台科大一樣遠距授課到5月3日，其餘則仍維持正常上課模式。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範