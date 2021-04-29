晚下班不代表比較認真，如何製作你的「職場成功清單」？

文：茶布斯閱世界

不準時下班，看似是大眾職場的潛規則，「人在職場，身不由己」，每一天時鐘繞著同一個中心轉八圈，代表一天八小時的工作日，不論午休是半小時或是一個半小時，從上班打卡的那一刻，就被囚禁在這個名為「公司」的監牢。

什麼時候才能解脫，拿下這層武裝面具？而你又是什麼時候打卡下班呢？

下班時間一到，帥氣轉身離開 資深職員下班，我就跟著下班 主管不下班，我也絕對不走

初進職場的我，選擇「模仿」

我模仿著資深職員的作業方式，即使有多麼不自在。

剛進單位報到，被安排在一進辦公室的第一排座位，適應初期尚未揹負太多艱深業務，一整天的時間顯得特別難熬，看著資深職員敲打著鍵盤、緊湊響鈴接不停的電話，幫不上忙的情況又讓自己更加慌張，現在才知道當初那該死「害怕打擾」及「不好意思麻煩別人」的心態，不僅少了主動學習的機會，也讓自己吃了不少苦頭，只能乾坐在位置上瀏覽資料夾和網路，假裝忙碌，被動的等著資深職員差遣使喚，例如：幫忙跑腿、做一些不礙事的苦力活，以及所有資深人員不想做的事。

終於，熬到下班時間，轉頭看著依舊忙碌的資深前輩們，居然一點都沒有下班時間到點的跡象，依舊在座位上，不禁心裡想：「我該下班嗎？」，每天都是假掰的跟鄰近同事說：「有需要幫忙的嗎？沒有的話我就先走囉？」

如果同事真的開口求助，我是不是必須真的要留下加班？如此違背內心的想法與行為，就這樣連續過了好幾天。

破解晚下班的假象

經過幾週的觀察，發現資深人員「晚下班」，可能來自於幾項原因：

實際因素：業務時效性，今天非完成不可／業務繁重及時間分配不均 個人因素：回家也沒事，乾脆多留一會兒，坐等加班費／下班時間電話少，比較能夠專心做事 心態因素：不想讓主管或同事覺得自己太準時下班／裝死逃避，擔心主管覺得自己沒事做而分配更多工作

身職場資歷最淺的菜鳥最擔心的事，莫過於「和大家不一樣」，所以單純的認為不論以上什麼原因，坐在位置上就對了！為後來某次和主管的談話，才知道自己多慮了，之前所演的晚下班戲碼只能說是自作自受，每一間公司的「職場文化」有所不同，先搞懂你的主管想要什麼？假設主管要求的是績效，而你卻沒有做出半點成績，就算你坐在位置上三天三夜不下班，主管也不會感動流淚。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

提升效率，不再演戲

隨著待在單位的時間愈長，也愈清楚知道主管的喜好，「要創新、要數據、更要文字精煉」，工作方向及比重都隨之調整，讓自己更聚焦於設定的目標，不再苦惱於同事的眼光。

想要提升工作效率，最常聽到的工具是「清單」，看著長長一列的事項，不禁覺得心煩意亂，「待辦事項清單」雖然相當實用，能分擔我們腦袋記憶，將我們預計要做的事情整合在一起，卻也會列出「不重要」的瑣事，讓我們誤以為非做不可，少一件是一件的想法，反而會選擇較不重要的事先做，顯得本末倒置，而我從《成功，從聚焦一件事開始》學習分辨這些待處理的事項，究竟是「待辦清單」或是「成功清單」？

作者提供

著眼於非做不可的事，決定哪些事情更重要，讓每一天都成為第二天的墊腳石。

著重工作品質，而非工作時間

「可靠的人最基本的判斷標準是時間觀念，對時間的把握能充分證明對這件事的重視程度」。

工作時間長短不表示你的工作態度，自從開始將事項以「重要」程度來衡量行動的優先順序之後，少了胡亂瞎忙與思考現在該做什麼的放空時間，以自己「編輯電子報」工作舉例，因為是有時效性的每月一篇，所以在「成功清單」僅列上出版日期與議題蒐集，至於學習排版及用字遣詞雕琢等有關精進電子報的方法，是屬於長期學習的方向，在你有能力之餘別遺忘了這個部分。

對主管來說，他需要的是一個讓他放心且可靠的員工，與其在辦公室坐上一整天，不如按發行時間，定期產出一個品質與內容兼具的電子報，現在的自己不再糾結是否要「刻意」在辦公室多留一點時間，只要自己的工作態度對得起工作成果，時間到點，一樣可以帥氣打卡下班。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航