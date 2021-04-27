期富邦VIX ETF面臨下市清算，仍有不信邪股民瘋抄底、加碼「攤平」

因美股高居不下，連結美股「恐慌指數」的期富邦VIX ETF，面臨下市清算的窘境。目前最近30個營業日基金平均單位淨資產價值為新台幣1.979元，根據統計至上週仍有超過5萬名股東。持有股民直呼：「現在真的好恐慌」，隨股價持續下探，仍有不信邪投資人瘋抄底，甚至加碼「攤平」，富邦投信提醒，投資人在下市前交易，應充分評估風險再做決策。

期富邦VIX ETF達清算條件 股東仍逾5萬名

（中央社）全球股市多頭氣盛，恐慌指數VIX表現持續疲弱，期富邦VIX ETF截至4月23日止，最近30個營業日基金平均單位淨資產價值為新台幣1.979元，已達到下市清算條件，統計至上週仍有超過5萬名股東。

期富邦 VIX ETF近30日平均淨值僅剩1.979元，低於2元門檻，富邦投信公告，已達終止該基金期貨信託契約條件，將依規定申請終止期貨信託契約，待主管機關核准後，約1至1.5個月後下市，確切時間依證交所公告為準。

據集保結算所統計，截至上週五（4/23）止，期富邦VIX的股東人數仍有5萬1725人，持有399萬9708張。

富邦投信提醒，基金並非一經申請終止期貨信託契約立刻下市清算，有必要下市清算作業期間，於該作業期間內仍得交易；基金將於金管會核准後，再進行辦理後續終止上市及清算程序等事宜。

金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定的下市日前，投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。自基金下市日起，投資人將無法自行於初級或次級市場交易，且須待清算程序完成後（基金清算程序一般須耗時1至2個月），就基金清算基準日淨值結算清算餘額。

什麼是富邦VIX ETF

VIX（ Volatility Index）又稱為恐慌指數，是由芝加哥選擇權交易所於1993年推出，主要是反應S&P 500指數「期貨」的波動程度。

一般來說，市場無論是漲跌，都可能導致投資人的產生情緒變化，以VIX來說則是探測投資人因為暴跌的恐慌情緒，才稱作「恐慌指數」。

VIX設計為預測未來30天的市場波動、進而評估未來風險所編製的指數。設計原理跟期貨、選擇權息息相關。

先從期貨談起。漁夫跟加工魚罐頭工廠的交易。由於擔心漁獲量不穩，導致價格起伏過大，漁夫跟加工魚罐頭工廠協調溝通後，根據漁獲預期市價價格簽訂契約，內容也包含，日期、數量等。

這個契約就是期貨。

契約內容可能是，3個月後，交易100公斤的鮭魚，且雙方認定每公斤算5元，雙方時間到一定要履約，總價500元。

屆時，必須以當時約定好的價格履約。但在3個月內可能因天氣、競爭對手或災害等原因，導致鮭魚量不足或市價產生變化，因此買賣雙方一定有一人賺錢，另一人賠錢。

但為確保雙方到時不認帳或跑路，因此雙方必須拿合約一部分比例資金，當作保證金抵押，且交給第三方公證人保管。

保證金就是押金，例如，鮭魚合約總價值500元，但雙方預期3個月後，價格波動頂多50元，漁夫跟工廠都只先拿出50元即可。但萬一價格跌幅超過預期的50元，必須追繳保證金。

對漁夫與工廠來說，先約定的合理價位，可讓商業運作穩定，助於避開潛在虧損。

直至今日，這種契約發展成定型化契約，規格，貨物以及數量都有規定，到1848年美國成立芝加哥期貨交易所後，期貨的交易便成型。由上述可知，期貨指的並不是「貨」，而是「合約」，也就是一張紙，大多數的期貨交易都不會用實物交割。

目前市場期貨操作，將到期前的合約轉手即可。

例如，上述談到鮭魚合約，保證金為50元。市場有些人預測，鮭魚價格可能會攀升，因此願意用60元接手。也就代表漁夫轉手「契約」後，賺得10元，之後到期能以保證金（成本）扣除合約總價，得到該有利潤。

市場上成千上萬的鮭魚合約匯聚成鮭魚指數，當鮭魚產生暴跌，每公斤變成1元，鮭魚合約的保證金，就會產生「急跌」，指數也會跟著下挫，隨著擁有者不斷拋售後，鮭魚市場面就臨崩盤危機。

鮭魚指數嚴重下挫的波動，稱為「恐慌指數」。VIX（恐慌指數）就是「S&P 500指數」大幅度下挫的「波動」，而產生的另一種衍生金融性商品。

簡言之，VIX指數走勢與美股相反，若是美股下跌，VIX會往上飆漲；若反之則下跌。

去年買了恐慌指數 持有股民：「現在真的好恐慌」

由於美股不斷創新高，追蹤美國恐慌指數VIX的富邦VIX（00677U）ETF也面臨清算下市的窘境。一度來到最低點1.71元，並爆出25萬張大量。仍有不信邪投資人瘋抄底，甚至加碼「攤平」。

富邦投信公告，單位淨值已達終止信託契約門檻，將依規定申報進行清算，待主管機關核准後，約1~1.5個月下市。據統計，截至上周仍有超過5萬股東還未逃命。

持有的股民表示，富邦VIX去年因疫情一度大漲，當時市場陷入恐慌，後續爆出經濟可能因為封城導致不振，種種跡象下，選擇入場買進富邦VIX。

沒想到，美股見低點後一路反彈到至今，本來一直等待出場時機，現在富邦VIX居然面臨清算下市。

持有富邦VIX的股民直呼：「現在真的好恐慌」。

金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定之下市日前，投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。

而自基金下市日起，投資人將無法自行於初╱次級市場交易，且須待清算程序完成，基金清算程序一般須耗時1~2個月，就基金清算基準日之淨值結算清算餘額。

富邦投信三點提醒：一、有買進計畫的投資人，留意買貴風險；二、目前持有的投資人，留意未來價格漲跌與標的指數出現大幅落差的風險；三、套利交易投資人，留意溢價波動的風險，並呼籲投資人在下市前交易，應充分評估風險再做決策。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航